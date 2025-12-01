La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

El gerente de programación de Eltrece fue el primer invitado al ciclo de las humoristas (Video: Las chicas de la culpa/ Eltrece)

El debut televisivo de Las chicas de la culpa en Eltrece reunió a cuatro referentes del stand up argentino: Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias. El programa, que combina entrevistas, juegos y humor sin filtros, apostó en su primer envío por la espontaneidad y la complicidad con el público, con Adrián Suar como protagonista de la noche. El actor y productor, conocido por su trayectoria y su amistad con Gustavo Bermúdez, se sumó al clima distendido en el estudio y compartió una anécdota inédita sobre su juventud.

Suar, primer invitado del ciclo, fue recibido en un ambiente relajado, donde las bromas y las confidencias marcaron el ritmo de la conversación. Al abordar su relación con el galán, el actor respondió a una picante consulta de Connie Ballarini acerca de si alguna vez había hecho un trío sexual con el protagonista de éxitos telenovelas como Celeste y Nano.

Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias estrenaron Las chicas de la culpa en su salto del teatro a Eltrece. Adrián Suar fue el primer invitado del ciclo (Prensa Eltrece)

El gerente de programación del canal se sinceró como nunca sobre la posibilidad de tener una situación íntima con una mujer y su amigo: “No, pero yo he intentado siempre y nunca lo logré, sobre todo en la edad de los 20 y pico hasta los 28. Tratar de poder robarle las chicas que él ganaba fue mi objetivo durante muchos años. Robarle. Me daba mucha envidia que tenía mucho levante y yo no. Yo lo sufrí mucho y se lo he dicho. Y le he pedido, recuerdo de muy jovencito, una situación ocasional que ahí tuvo. Y le pedí, por favor, que me dejara participar. Le pedí y no quiso”.

La confesión de Suar sobre el trío que nunca fue surgió en medio de risas y preguntas incisivas de las conductoras. “Entiendo lo que vos decís, la pregunta de si armé un trío con Gustavo. Yo quise en algún momento participar y Gustavo me dijo que no, que esas cosas no le gustan, que era un promiscuo”, relató, divertido, dejando en claro el tono humorístico de la charla.

El intercambio se tornó aún más descontracturado cuando Malena Guinzburg propuso: “¿No pensaron un sexteto con nosotras?”. “Bueno, habría que invitarlo a Gustavo. Habría que convencerlo. No se le conoce nada de su vida privada. Incluso conmigo, que soy muy amigo”, respondió, divertido.

Las preguntas sobre la posibilidad de concretar el trío en la actualidad no tardaron en llegar. “¿Te reirías o te podrías concentrar?”, le consultaron las conductoras. Suar, fiel a su estilo, replicó: “No, no me podría concentrar. Querría acaparar todo el centro de la escena. Le tendría que decir ‘dejame un espacio’. Además, con esa voz que tiene tengo todo para perder. Lo haría para vivir una anécdota con mi hermano, con mi amigo. Pero no lo hice antes y ahora es imposible”.

El tono distendido del programa se mantuvo hasta el final, con bromas sobre retoques estéticos y canjes. Suar comentó entre risas: “Para entrar en mi casa ya no tengo más llave. Tengo reconocimiento facial”. Las humoristas fueron al hueso: “No te podés tocar la cara porque no te reconocés más”, a lo que el actor sumó. “No me reconoce nunca”, se despachó, divertido. “Bueno, pasé por el dermatólogo. Va a cambiar. Va cambiando. Hay que esperar que se deshinche y todas esas pelotudeces”, enumeró las frases que suelen decir los médicos después de los retoques estéticos.

Las chicas de la culpa llevan su éxito en el teatro a las noches de los domingos de Eltrece

Consultado acerca de si realiza muchos canjes, Suar mantuvo el humor. “No. Sí”, respondió, a la vez. “Amo el canje. Todo a favor. Pero también estoy a favor de que llega un momento de la vida y si más o menos la tenés posibilidad, yo prefiero pagar y no estar con el canje. No, prefiero pagar”, contestó. “Dirían ‘qué rata’”, acotó Connie. “Ya dicen ‘gerente rata’, pero prefiero pagar toda la vida”, concluyó.