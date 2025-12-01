Teleshow

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

El actor fue el primer invitado en el estreno de las humoristas y su salto del teatro a la televisión con su ciclo en Eltrece. Sus bromas sobre los retoques estéticos y los canjes

Guardar
El gerente de programación de Eltrece fue el primer invitado al ciclo de las humoristas (Video: Las chicas de la culpa/ Eltrece)

El debut televisivo de Las chicas de la culpa en Eltrece reunió a cuatro referentes del stand up argentino: Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias. El programa, que combina entrevistas, juegos y humor sin filtros, apostó en su primer envío por la espontaneidad y la complicidad con el público, con Adrián Suar como protagonista de la noche. El actor y productor, conocido por su trayectoria y su amistad con Gustavo Bermúdez, se sumó al clima distendido en el estudio y compartió una anécdota inédita sobre su juventud.

Suar, primer invitado del ciclo, fue recibido en un ambiente relajado, donde las bromas y las confidencias marcaron el ritmo de la conversación. Al abordar su relación con el galán, el actor respondió a una picante consulta de Connie Ballarini acerca de si alguna vez había hecho un trío sexual con el protagonista de éxitos telenovelas como Celeste y Nano.

Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda
Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias estrenaron Las chicas de la culpa en su salto del teatro a Eltrece. Adrián Suar fue el primer invitado del ciclo (Prensa Eltrece)

El gerente de programación del canal se sinceró como nunca sobre la posibilidad de tener una situación íntima con una mujer y su amigo: “No, pero yo he intentado siempre y nunca lo logré, sobre todo en la edad de los 20 y pico hasta los 28. Tratar de poder robarle las chicas que él ganaba fue mi objetivo durante muchos años. Robarle. Me daba mucha envidia que tenía mucho levante y yo no. Yo lo sufrí mucho y se lo he dicho. Y le he pedido, recuerdo de muy jovencito, una situación ocasional que ahí tuvo. Y le pedí, por favor, que me dejara participar. Le pedí y no quiso”.

La confesión de Suar sobre el trío que nunca fue surgió en medio de risas y preguntas incisivas de las conductoras. “Entiendo lo que vos decís, la pregunta de si armé un trío con Gustavo. Yo quise en algún momento participar y Gustavo me dijo que no, que esas cosas no le gustan, que era un promiscuo”, relató, divertido, dejando en claro el tono humorístico de la charla.

El gerente de programación de Eltrece fue el primer invitado al ciclo de las humoristas (Video: Las chicas de la culpa/ Eltrece)

El intercambio se tornó aún más descontracturado cuando Malena Guinzburg propuso: “¿No pensaron un sexteto con nosotras?”. “Bueno, habría que invitarlo a Gustavo. Habría que convencerlo. No se le conoce nada de su vida privada. Incluso conmigo, que soy muy amigo”, respondió, divertido.

Las preguntas sobre la posibilidad de concretar el trío en la actualidad no tardaron en llegar. “¿Te reirías o te podrías concentrar?”, le consultaron las conductoras. Suar, fiel a su estilo, replicó: “No, no me podría concentrar. Querría acaparar todo el centro de la escena. Le tendría que decir ‘dejame un espacio’. Además, con esa voz que tiene tengo todo para perder. Lo haría para vivir una anécdota con mi hermano, con mi amigo. Pero no lo hice antes y ahora es imposible”.

Las confesiones de Adrián Suar
Las confesiones de Adrián Suar entre la propuesta de un trío sexual con Gustavo Bermúdez, el reconocimiento facial, los retoques estéticos y los canjes

El tono distendido del programa se mantuvo hasta el final, con bromas sobre retoques estéticos y canjes. Suar comentó entre risas: “Para entrar en mi casa ya no tengo más llave. Tengo reconocimiento facial”. Las humoristas fueron al hueso: “No te podés tocar la cara porque no te reconocés más”, a lo que el actor sumó. “No me reconoce nunca”, se despachó, divertido. “Bueno, pasé por el dermatólogo. Va a cambiar. Va cambiando. Hay que esperar que se deshinche y todas esas pelotudeces”, enumeró las frases que suelen decir los médicos después de los retoques estéticos.

Las chicas de la culpa
Las chicas de la culpa llevan su éxito en el teatro a las noches de los domingos de Eltrece

Consultado acerca de si realiza muchos canjes, Suar mantuvo el humor. “No. Sí”, respondió, a la vez. “Amo el canje. Todo a favor. Pero también estoy a favor de que llega un momento de la vida y si más o menos la tenés posibilidad, yo prefiero pagar y no estar con el canje. No, prefiero pagar”, contestó. “Dirían ‘qué rata’”, acotó Connie. “Ya dicen ‘gerente rata’, pero prefiero pagar toda la vida”, concluyó.

Temas Relacionados

Adrián SuarLas chicas de la culpaGustavo Bermúdezeltrece

Últimas Noticias

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

La influencer compartió fotos de sus días en Inglaterra tras su paso por la Argentina. Su álbum

Valu Cervantes y Enzo Fernández,

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

El prócer rockero estuvo en La Roca, el estudio de la pareja de Verónica Lozano, el mismo que hace unos días fuera utilizado por Johnny Depp en su visita al país

Charly García fue a grabar

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

La conductora de MasterChef Celebrity compartió fotos en sus redes de la propiedad que está terminando de edificar en un exclusivo barrio de Nordelta

Wanda Nara presentó la “casa

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

La artista española sigue mostrando en sus redes las cosas que va descubriendo en su visita porteña

El álbum de fotos de

El encuentro estelar de Lali Espósito con Rosalía, Úrsula Corberó y Emilia Mernes: todas las fotos

La cantante compartió fotos de la cena que el viernes tuvo con la española en su visita a la Argentina. La pancita de embarazada de la actriz de La casa de papel

El encuentro estelar de Lali
DEPORTES
Durísimas acusaciones de Argentinos a

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

TELESHOW
Valu Cervantes y Enzo Fernández,

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

El encuentro estelar de Lali Espósito con Rosalía, Úrsula Corberó y Emilia Mernes: todas las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Observadores internacionales fueron expulsados de

Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios