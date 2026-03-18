Juana Viale y Luciano Cáceres sorprenden con un proyecto juntos: cómo será el filme que indaga el universo swinger

Daniel Gómez Rinaldi anuncia una nueva película protagonizada por Juana Viale y Luciano Cáceres

Luciano Cáceres y Juana Viale planean llevar a cabo un nuevo proyecto cinematográfico que los uniría en la pantalla grande. En diálogo con Teleshow, el actor anticipó detalles inéditos sobre el desarrollo de la película que, aun sin fecha ni confirmación, ha generado especulaciones desde que trascendieron los primeros rumores en el ambiente artístico. “Es un proyecto, no tiene fecha”, aclaró Cáceres a este medio.

Acto seguido, continuó: “El director sería Eduardo Pinto y el libro de Florencia Berthold. Es una comedia que habla del intercambio de parejas. Pero por ahora es solo proyecto”. Esta dupla creativa ya ha participado en otros proyectos de la escena nacional.

Luciano Cáceres y Juana Viale, filmará juntos, "La Trampa"

Sobre el equipo técnico y artístico, Cáceres mencionó que además de los protagonistas, la producción contempla la posible participación de Brenda Gandini y Joaquín Berthold, El listado definitivo del elenco aun no está cerrado. El proceso de selección de actores y definición de roles sigue en marcha, sujeto a la evolución del mismo proyecto.

“Es un proyecto, no tiene fecha” contó Luciano Cáceres que protagonizará "La Trampa" una película con Juana Viale

Consultado sobre el tono de la película, Luciano Cáceres explicó que el argumento se inspira en el universo de las parejas que exploran nuevas formas de vínculo, incluyendo el intercambio, pero lo hace desde una óptica lúdica y humorística: “Es una comedia que habla ahí un poco del mundo del intercambio de parejas...

El género elegido se apoya en una larga tradición de películas y obras teatrales que utilizan la comedia como vía para explorar dinámicas de pareja, tensiones y desafíos afectivos contemporáneos. El cine argentino ha transitado este camino en distintas etapas, empleando el humor para desarmar prejuicios y habilitar el debate sobre temas considerados tabú.

El periodista Daniel Gómez Rinaldi también aportó más datos sobre este proyecto de una película que ya genera expectativas por sus características poco habituales.

El periodista explicó que eligió compartir la noticia porque se trata de “una primera película donde hay un tono erótico”. El dato, lejos de pasar desapercibido, marca una novedad no solo para la actriz, sino también para la oferta actual del cine nacional.

El tono elegido para la narración de la película, de acuerdo a lo adelantado, se distinguirá por su carga sensual y el desarrollo de situaciones íntimas

El propio Gómez Rinaldi se encargó de remarcar que el filme, que se llamaría La Trampa, contará con escenas sugestivas y una atmósfera de alto voltaje. Afirmó que “eso se va a prestar para escenas seguramente de alto voltaje erótico”. El foco de la película está puesto en una tensión erótica creciente entre dos parejas adultas, que se reúnen en un contexto privado donde las certezas morales y los límites convencionales se ven puestos a prueba. El tono elegido para la narración, de acuerdo a lo adelantado, se distinguirá por su carga sensual y el desarrollo de situaciones íntimas.

De acuerdo a la sinopsis adelantada por Gómez Rinaldi: “la película trata de una pareja que invita a otra a su casa para hablar supuestamente de arte, de trabajo y en la noche, en ese ámbito que te da la intimidad, se desarrolla... la tensión”. Es en ese clima donde la pareja anfitriona introduce situaciones que desafían los límites de sus invitados, abriendo la puerta a tentaciones y juegos de seducción.

La elección de Juana Viale y Luciano Cáceres responde a la intención de reunir a dos figuras con trayectorias diversas y experiencia tanto en cine como en teatro y en televisión. Juana Viale ha protagonizado comedias y dramas, consolidando una carrera que la ubica como una de las actrices más versátiles de su generación. En tanto, Luciano Cáceres, por su parte, combina trabajos en teatro, televisión y cine, destacándose por su capacidad para alternar entre registros dramáticos y cómicos.