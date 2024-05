Las desgarradoras palabras de Ronen Suarc tras la pérdida de su papá: “Otro aprendizaje que la vida me pone en el camino, el más difícil de mi vida”

El periodista viajó a Argentina y se reencontró con su papá, a quien despidió el domingo pasado (Video: Instagram)

A pocas horas de enterarse la peor noticia sobre su padre, Ronen Suarc recordó en sus redes sociales cuando había estado en la Argentina para reencontrarse con su papá, a quién no veía hacía dos años. Con un desgarrador posteo, el cronista se despidió de él y compartió le dedicó unas emotivas palabras.

“Hoy debo despedirte con mucho dolor, pero quiero que sepas que hiciste un buen trabajo en mi vida, tu ejemplo de trabajador incansable es algo que heredé y me parezco a vos”, comenzaba la publicación del comunicador, donde le sumó un breve clip donde se apreciaba su arribo al país para encontrarse con su padre. “Tus opiniones, tus posturas, muchas no coincidíamos incluso no sé si alguna vez aceptaste mi elección de libertad y amor, pero eso jamás me importó, soy rebelde y lo sabías siempre te sostuve mientras pude”, continuó.

El periodista continuó relatando: “Ojalá algún día entienda qué te pasó por la mente cuando caminabas a tu destino final. Nunca voy a saber porque después de una vida dedicada a tus pacientes tan amados, decidiste que tu final era así. En general nosotros no decidimos cuándo llega ese último día de la vida y vos tomaste la decisión que sea ese día”. A su vez, hizo alusión a su cumpleaños, el cual tuvo lugar hace poco tiempo: “Esta semana cumplí 46 años y fue el único cumpleaños en toda mi vida que no me saludaste. ¿No sé por qué? ¿No sé qué fue? No sé, no sé... Ojalá algún día alguna de las preguntas tenga respuesta por lo menos algunas. Por ahora tengo mucho camino por recorrer, lástima no pudimos transitarlo juntos más tiempo”.

La despedida del periodista argentina a su padre, a quien recordó ante sus miles de seguidores en las redes sociales

“Gracias Pa por todo y no te voy a negar que un poco enojado estoy por no poder entender, pero se me pasará estoy seguro. Que tengas paz en tu corazón algo que hasta ese último momento no tenías”, cerró el periodista radicado en Estados Unidos, quien añadió que “esta tragedia personal nunca la imaginé, pero hoy me toca vivirla, transitarla y salir adelante, así será. Otro aprendizaje que la vida me pone en el camino puedo arriesgar que es el más difícil de mi vida”.

El hombre enseñó algunas postales junto a su progenitor, a quien recordó con mucho cariño

Respecto a lo ocurrido con su papá, Suarc decidió aclararlo en esa misma publicación debido a que “a veces da vergüenza preguntar, pero lo que pasó fue: Mi papá se arrojó a las vías de un tren en Buenos Aires, Argentina. Es un tema tabú, pero hay que hablarlo y que la salud mental sea un tema para hablar sin miedos. Gracias por estar y entender mi dolor”.

El reencuentro de Ronen Suarc con su mamá tras dos años

El notero enseñó el feliz reencuentro que tuvo con su mamá

Tal como mencionó en la despedida a su padre, el periodista cumplió años hace un par de días. En el marco de ese tan esperado evento, el periodista recibió la visita de su mamá, a quien no veía hace bastante y tuvo la suerte de visitarlo en los Estados Unidos. Junto a un video del momento en que se ven en el aeropuerto, el cronista enseñó la secuencia y escribió unas palabras sobre el feliz momento que compartieron.

“Cuando uno migra lo que más se extraña es a los afectos, a pesar de estar comunicados a mi mamá no la vi durante 2 años el reencuentro fue hermoso y nos dijimos cosas hermosas”, escribió en un posteo en la plataforma de Instagram, donde invitó a sus seguidores a que contaran qué les dirían a sus seres queridos que no ven hace rato.

El periodista argentina se mostró alegre por festejar sus 46 años (Video: Instagram)

Asimismo, también había realizado una publicación por su cumpleaños, donde habló del gran momento en el que recibió un nuevo año en su vida. De cara al Empire State Building, el hombre comentó: “Hoy me celebró a mí, celebro mi vida, celebro todo el esfuerzo que hice para estar donde estoy, para hacer lo que amo. Hoy es un día muy feliz para mí, como ya saben mi mamá está acá conmigo, en Nueva York. Así que voy a celebrar”.

“Muchas veces uno no se quiere, a mí me pasó muchas veces. Por eso, hoy me celebro, gracias a ustedes por apoyarme, por ser parte de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Feliz cumpleaños, Ronen, te quiero”.