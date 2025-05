A un año de la muerte de su papá, Ronen Suarc contó cómo vivió su propio cumpleaños: “Aceptación”

La profunda reflexión de Ronen Suarc en el día de su cumpleaños

En un día sumamente especial, el cual conjuga la felicidad de su cumpleaños con el aniversario de la muerte de su padre, Ronen Suarc compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. Frente a sus más de 400 mil seguidores, el periodista contó sus sentimientos y compartió la reflexión a la que llegó después de un complejo proceso.

“Hoy cumplo 47 años y es mi primer cumpleaños sin mi papá. Es la primera vez que hablo del tema desde que él decidió acabar con su vida. Habrá gente que me entenderá, gente que no, pero es lo que yo siento, así que feliz cumple para mi”, comenzó diciendo el comunicador en su cuenta de Instagram.

Sentado, junto a una taza de café en una mesa, Suarc empezó expresando frente a cámara las dudas que tenía respecto a esta situación: “Hace un año que mi papá se quitó la vida. Uno siempre se pregunta pobrecito, ¿qué lo habrá llevado a tomar esa decisión?. Pero, ¿y los que quedamos?”.

El emotivo recuerdo de Ronen Suarc a su papá

Luego, el influencer siguió destacando los primeros sentimientos que le generó esta pérdida: “Siento rabia. ¿Será enojo, impotencia? Sí, todo eso junto. Después de haber vivido toda mi vida con una persona que sufre depresión, incluso con varios intentos de haberse quitado la vida, me di cuenta que esa no es mi mochila”.

Al mismo tiempo, se refirió a las posibles críticas que recibiría al expresar su forma de pensar: “Yo sé que muchos van a decir qué insensible, qué poco empático con lo que le pasó a tu papá. Y yo sé y te entiendo, pero es lo que sentimos los que nos quedamos. En algún punto, le doy gracias a Dios porque sé que él está descansando y nosotros también. El Ronen de 25 años no lo hubiese entendido de esta manera, pero hoy, con 47 años, lo asimilo desde otro lugar, de la aceptación”.

Por último, Suarc cerró su video explicando los motivos para celebrar que tenía en este contexto: “Así que sí, es un cumpleaños diferente. Es la primera vez en 47 años que paso mi cumpleaños sin preocupaciones. Habrá gente que me entenderá. Habrá gente que no, pero es lo que yo siento. Así que feliz cumpleaños para mí”.

El reencuentro de Ronen Suarc con su papá

Un año atrás, el comunicador había despedido a su padre con un profundo posteo: “Hoy debo despedirte con mucho dolor, pero quiero que sepas que hiciste un buen trabajo en mi vida, tu ejemplo de trabajador incansable es algo que heredé y me parezco a vos”.

Junto a estas palabras, Suarc sumó un breve clip donde se apreciaba su arribo a Argentina para encontrarse con su padre, a quién no veía hacía dos años. “Tus opiniones, tus posturas, muchas no coincidíamos incluso no sé si alguna vez aceptaste mi elección de libertad y amor, pero eso jamás me importó, soy rebelde y lo sabías siempre te sostuve mientras pude”, continuó.

En el día de su cumpleaños, Ronen Suarc contó cómo vivió su primer festejo sin su papá

El periodista continuó relatando: “Ojalá algún día entienda qué te pasó por la mente cuando caminabas a tu destino final. Nunca voy a saber porque después de una vida dedicada a tus pacientes tan amados, decidiste que tu final era así. En general nosotros no decidimos cuándo llega ese último día de la vida y vos tomaste la decisión que sea ese día”. A su vez, hizo alusión a su cumpleaños, el cual tuvo lugar hace poco tiempo: “Esta semana cumplí 46 años y fue el único cumpleaños en toda mi vida que no me saludaste. No sé por qué. No sé qué fue. No sé, no sé... Ojalá algún día alguna de las preguntas tenga respuesta por lo menos algunas. Por ahora tengo mucho camino por recorrer, lástima no pudimos transitarlo juntos más tiempo”.

“Gracias Pa por todo y no te voy a negar que un poco enojado estoy por no poder entender, pero se me pasará estoy seguro. Que tengas paz en tu corazón algo que hasta ese último momento no tenías”, cerró el periodista radicado en Estados Unidos, quien añadió que “esta tragedia personal nunca la imaginé, pero hoy me toca vivirla, transitarla y salir adelante, así será. Otro aprendizaje que la vida me pone en el camino puedo arriesgar que es el más difícil de mi vida”.