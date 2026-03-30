El video del pasado oculto de un participante de Gran Hermano Generación Dorada trabajando como stripper: “Le decían El Príncipe”

El ciclo de Luis Ventura mostró imágenes del jugador del reality en un boliche de Gualeguaychú (Video: Secretos verdaderos/ América TV)

Una nueva polémica sacude a Gran Hermano: Generación Dorada y tiene como protagonista a Franco Zunino, uno de los jugadores que más curiosidad viene despertando dentro de la casa. En las últimas horas, salieron a la luz imágenes de su pasado que generaron revuelo en redes sociales y en los programas de espectáculos: antes de ingresar al reality, el joven trabajó como stripper en la noche de Gualeguaychú.

La información fue revelada en Secretos Verdaderos (América TV), donde mostraron material exclusivo de esa etapa desconocida del participante. Allí se lo ve en un contexto completamente distinto al que exhibe actualmente en el juego: con soltura escénica, protagonizando performances nocturnas y desplegando una faceta artística vinculada al baile y la seducción.

Franco Zunino, participante de Gran Hermano Generación Dorada, quedó en el centro de la escena tras filtrarse un video de su pasado como stripper en Gualeguaychú (Secretos verdaderos, América TV)

Según trascendió, Zunino formó parte de los shows del boliche “El Ángel”, un espacio emblemático de la noche entrerriana con más de tres décadas de historia. En ese lugar, que fue visitado por figuras del espectáculo, deportistas y personalidades públicas, el ahora participante del reality se destacaba en números de baile de caño y presentaciones performáticas que incluían la interacción con el público.

El apodo 'El Príncipe' aparece en redes sociales luego de que se difundieran imágenes inéditas de Franco Zunino en shows nocturnos de Gualeguaychú

Pero lo que más llamó la atención no fue solo su participación en ese circuito, sino el apodo con el que se lo conocía en ese ambiente: “El Príncipe” o “El Principito”. El nombre reapareció junto con los videos y rápidamente se viralizó, sumando una nueva capa de misterio a su perfil dentro del programa.

Quien aportó detalles clave sobre ese pasado fue Osky, el creador del espacio donde Zunino se presentó y quien lo descubrió en redes sociales. “Nos conocimos, lo invité. Fue un chico amoroso. Grababa TikToks, era ingenioso, ocurrente y muy bonito”, recordó en el ciclo conducido por Luis Ventura. Además, profundizó en la impresión que le generó desde el primer momento: “Muy bonito. El principito le decía yo. Noté que era un chico que quería trascender en lo que hiciera y conseguir lo que está consiguiendo”.

La revelación del pasado de Franco Zunino en el boliche 'El Ángel' generó revuelo entre los fanáticos de Gran Hermano

Las imágenes difundidas muestran a un Franco muy diferente al que hoy se ve en la casa. Mientras que en el reality se presentó como pizzero en Miami y personal trainer, este material lo expone como alguien que ya tenía experiencia frente a cámara y en escenarios, con una presencia segura y una actitud desinhibida. Mientras tanto, dentro del reality, Zunino continúa ajeno a la repercusión que generó la difusión de su pasado. En el exterior, en cambio, su nombre se instaló con fuerza y se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del programa.

El material exclusivo muestra a Franco Zunino con confianza escénica y experiencia en performance, en contraste con su faceta actual en la casa de Gran Hermano

A este contexto se suma su vínculo con Luana Fernández, que también viene despertando interés. Desde los primeros días, ambos mostraron una conexión cercana, con charlas, risas y una complicidad que no pasó desapercibida. Sin embargo, hasta el momento no confirmaron ningún romance, lo que mantiene la incertidumbre tanto dentro como fuera de la casa. La convivencia, como suele ocurrir en este tipo de formatos, intensifica los vínculos y acelera las emociones, por lo que no se descarta que esa relación evolucione con el correr de los días. En ese sentido, el pasado de Zunino suma un nuevo elemento a su construcción como personaje dentro del juego.

El impacto de estas revelaciones también pone en evidencia un fenómeno habitual en el universo de los realities: la exposición total de los participantes, donde cualquier dato previo puede salir a la luz y resignificar su presente. En este caso, lejos de pasar desapercibido, el video del “Principito” reconfigura la mirada sobre Franco Zunino y lo posiciona en el centro de la escena. Así, entre estrategias, vínculos y secretos que salen a la superficie, Gran Hermano vuelve a demostrar que el juego no solo se desarrolla dentro de la casa, sino también afuera, donde cada historia personal puede convertirse en un nuevo capítulo del reality.