Honduras

Honduras: Presidenta del CNE critica la falta de pruebas en las denuncias de Salvador Nasralla

Ana Paola Hall afirma que las acusaciones de fraude son infundadas, mientras el Consejo Nacional Electoral mantiene que todos los procedimientos institucionales se han seguido y que los responsables de delitos ya fueron remitidos a las autoridades

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El intercambio de declaraciones entre Ana Paola Hall y Salvador Nasralla marca un nuevo episodio de polarización política. EFE/ Carlos Lemos
El intercambio de declaraciones entre Ana Paola Hall y Salvador Nasralla marca un nuevo episodio de polarización política. EFE/ Carlos Lemos

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall respondió a las recientes acusaciones de presuntas irregularidades en procesos electorales formuladas por el excandidato presidencial Salvador Nasralla, quien ha insistido en cuestionar la transparencia de los comicios en Honduras.

Hall desestimó los señalamientos y los calificó como “acusaciones sin sustento”, al afirmar que este tipo de cuestionamientos suelen surgir de manera recurrente cuando determinados sectores políticos enfrentan resultados adversos.

A través de sus redes sociales, la funcionaria escribió: “Cada vez que pierde el eterno perdedor, su fracaso es culpa de un ‘fraude inexistente’ y de todos y todas… menos de él. Pero nunca muestra las actas de JRV donde se supone estaban sus representantes”.

Los cuestionamientos públicos a la transparencia electoral profundizan la polarización política en el país. REUTERS/Fredy Rodriguez
Los cuestionamientos públicos a la transparencia electoral profundizan la polarización política en el país. REUTERS/Fredy Rodriguez

La consejera remarcó que Nasralla no ha presentado pruebas que respalden sus denuncias y que opta por declaraciones públicas sin evidencia alguna. Añadió: “Nunca prueba que no perdió, es abundante en palabras, pero no maneja evidencias; lanza acusaciones falsas intentando justificar su pérdida atacando, esta vez, a dos mujeres autoridades electorales”.

Denuncias sin pruebas

Hall también se refirió a las acusaciones sobre irregularidades en los escrutinios especiales, sosteniendo que existe una intención de deslegitimar el proceso electoral.

Expresó: “Que mejor diga ¿dónde reubicar a los que sí planearon y ejecutaron delitos? entre ellos, los autores materiales e intelectuales de delitos cometidos en los escrutinios especiales, en contubernio con los ‘otros’ perdedores”.

La titular del CNE afirmó que algunos sectores habrían tratado de obstaculizar el proceso de conteo y la declaración de resultados. “Se pretendía dejar las actas en cero, entorpecer la revisión y sabotear la declaratoria para perpetuar en el poder al régimen de turno y hundir al país en una crisis catastrófica”, sostuvo.

Hall aseguró que, aunque se multipliquen los señalamientos públicos, el CNE ha seguido los procedimientos institucionales correspondientes. “No se engañen: mientras unos han dedicado su tiempo a vociferar intentando justificar otra pérdida, en el CNE hemos remitido informes detallados de delitos a la autoridad correspondiente”, afirmó, y señaló que el proceso de identificación de responsables continuará.

Por su parte, Salvador Nasralla lanzó un nuevo cuestionamiento contra el Consejo Nacional Electoral tras conocerse que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López solicitarán licencia de al menos un año para asumir funciones en el exterior dentro del gobierno de Nasry Asfura.

Nasralla cuestiona al CNE

Salvador Nasralla insiste en denunciar presuntas irregularidades tras los resultados de los comicios. REUTERS/Fredy Rodriguez
Salvador Nasralla insiste en denunciar presuntas irregularidades tras los resultados de los comicios. REUTERS/Fredy Rodriguez

Nasralla criticó el uso de recursos públicos destinados a las instituciones electorales y su funcionamiento permanente fuera de los períodos de comicios. “¿Cuál es la obsesión de estar gastando el dinero que al pueblo le serviría para comer, si las elecciones en Honduras son cada cuatro años?”, expresó.

El excandidato fue más allá al sugerir la suspensión temporal del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con la posibilidad de reabrirlos solo en el periodo previo a los próximos comicios. “Pueden cerrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y volverlos a abrir en septiembre de 2028 para ‘preparar’ el nuevo fraude de 2029”, manifestó.

El intercambio de declaraciones ocurre en un contexto de creciente polarización política, donde el rol de las instituciones electorales vuelve a colocarse en el centro del debate público.

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