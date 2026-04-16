Cinco claves para entender el mecanismo que negocia Caputo para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza las negociaciones en Washington para asegurar garantías internacionales (Reuters)

A medida que se acerca el vencimiento de deuda de julio, el gobierno argentino avanza en la implementación de una estrategia financiera apoyada en garantías de organismos multilaterales adelantado esta mañana por Infobae. El objetivo principal es evitar la emisión de nueva deuda a tasas elevadas y preservar las reservas internacionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, lidera las negociaciones desde Washington y apunta a una solución que permita movilizar fondos internacionales a un costo considerablemente más bajo que el que ofrecen los mercados actuales. Para comprender cómo funciona este mecanismo y qué busca resolver, estas son las cinco claves centrales.

El Banco Mundial, uno de los organismos involucrados en las conversaciones, confirmó este jueves que trabaja en dirección a otorgar una garantía de USD 2.000 millones para concretar el esquema financiero que busca aplicar el Gobierno argentino.

1. El desafío: conseguir financiamiento a tasas más bajas

Argentina enfrenta un vencimiento de capital de USD 4.300 millones en julio. Si recurriera al mercado para emitir nueva deuda, debería convalidar tasas de entre el 11% y el 12% anual, ya que los inversores exigen un “premio” para adquirir títulos de alto riesgo. Las tasas de los bonos argentinos en el mercado secundario han bajado a niveles del 10%, pero esa cifra todavía está lejos de las condiciones que el gobierno considera sostenibles para la economía.

El objetivo de Luis Caputo es obtener financiamiento a un costo cercano al 5%, un nivel significativamente inferior al que ofrecen los mercados internacionales. Para lograrlo, el país no busca un préstamo directo tradicional, sino una estructura que mejore su perfil de riesgo.

2. El instrumento: garantías de organismos multilaterales

El esquema propuesto no implica que organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presten dinero directamente a la Argentina para cubrir el vencimiento. En cambio, el gobierno negocia con estas instituciones para que actúen como garantes ante bancos comerciales extranjeros. El mecanismo se denomina “mejora de crédito” o “credit enhancement”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, conversa con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante las reuniones de primavera del organismo

En la práctica, el Banco Mundial, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), asumiría parte del riesgo de la operación. Cuando bancos privados internacionales evalúan la posibilidad de prestar fondos a la Argentina, suelen considerar el riesgo soberano del país, lo que eleva el costo del financiamiento. Con este esquema, el riesgo se traslada al garante, que cuenta con calificación crediticia AAA.

Esta estructura ya se utilizó en otros países, como Panamá, que accedió a financiamiento por USD 1.400 millones bajo una lógica similar.

3. El funcionamiento del apalancamiento y el efecto multiplicador

La lógica central del mecanismo reside en la transferencia de riesgo. Cuando un banco internacional presta fondos bajo la garantía de un organismo multilateral, ya no evalúa el riesgo de impago del Estado argentino, sino la solvencia del garante.

Este cambio permite una reducción del spread o margen de interés que los bancos cobran sobre la tasa de referencia. En vez de calcular la tasa con base en el riesgo país argentino, el costo se acerca al de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, más un pequeño margen adicional. Ese diferencial, junto al respaldo de la garantía, acerca la tasa final a la meta del 5% que busca el Ministerio de Economía.

El mecanismo tiene un efecto multiplicador: por cada dólar que el organismo internacional compromete como aval, pueden movilizarse dos o tres dólares de la banca privada. Así, el gobierno puede acceder a un monto mayor de recursos frescos usando una proporción menor de garantías, lo cual optimiza el uso de los recursos provistos por los organismos multilaterales.

4. Pilares estratégicos: reservas, plazos y eficiencia

Uno de los pilares de la operación es la preservación de las reservas internacionales. Al obtener dólares provenientes de bancos del exterior, el Banco Central evita utilizar sus reservas netas para cancelar el vencimiento de julio. Esto contribuye a mantener la estabilidad cambiaria y ofrece mayor margen de maniobra ante eventuales tensiones en el mercado de divisas.

Organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID cumplen un rol clave en el mecanismo diseñado (Bloomberg)

La estructura de garantías también permite extender plazos de pago. El objetivo es “puentear” el mercado voluntario de deuda durante un período en el que el riesgo país aún permanece elevado. El gobierno apuesta a que, en un año y medio, las reformas macroeconómicas en curso moderen el riesgo país lo suficiente como para que la Argentina vuelva a emitir deuda sin necesidad de recurrir a avales externos.

El tercer pilar es la eficiencia del gasto. Financiar el pago de deuda a una tasa del 5%, frente a la alternativa de tasas superiores al 10%, representa un ahorro directo en el flujo de intereses que el Estado debe pagar en los próximos años. Esta diferencia en el costo del financiamiento alivia la presión sobre las cuentas públicas.

5. Antecedentes y próximos pasos: una estrategia de transición

Las negociaciones que lidera Luis Caputo en Washington se enmarcan en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI). El funcionario busca cerrar un préstamo por USD 2.000 millones con bancos privados, respaldado casi en su totalidad por las instituciones del Banco Mundial. Este formato, inspirado en experiencias recientes de otros países, responde a la necesidad de evitar tasas prohibitivas y ganar tiempo hasta que las condiciones internacionales y domésticas permitan reinsertarse plenamente en los mercados de capitales.

El financiamiento que se obtenga bajo este mecanismo se sumará al programa vigente de USD 20.000 millones con el FMI y al swap de divisas con el Tesoro de Estados Unidos por el mismo monto. Según fuentes cercanas a las negociaciones, la tasa de interés aún está en discusión, aunque el objetivo oficial permanece en torno al 5%.

El siguiente paso, una vez cerrado el préstamo, apunta a preparar el regreso gradual a los mercados internacionales de deuda, sin la urgencia de acudir a ellos durante el resto del año. De esa forma, el gobierno busca consolidar una estrategia de transición financiera que combine acceso a dólares frescos, ahorro de intereses y mayor previsibilidad.