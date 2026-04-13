Desde un pago millonario hasta los boletos más caros: los récords que Justin Bieber rompió con su show en Coachella

Justin Bieber rompió múltiples récords tras presentarse en Coachella. (REUTERS. Captura de video)

Justin Bieber protagonizó una de las presentaciones más comentadas en la historia reciente del festival Coachella, generando una serie de registros destacados en términos de impacto mediático, demanda y consumo digital.

Aunque varios de estos hitos han sido difundidos ampliamente en redes sociales y medios, en muchos casos no existen cifras oficiales consolidadas por parte de los organizadores o plataformas involucradas, lo que limita la verificación precisa de algunos récords. A continuación, se detallan los principales indicadores asociados a su presentación.

El artista mejor pagado en la historia

Justin Bieber cobró 10 millones de dólares por presentarse en Coachella. (Captura de video)

Diversos reportes señalaron que Justin Bieber habría alcanzado una de las remuneraciones más altas registradas para un artista en Coachella. Se especula que el cantante .

Históricamente, los honorarios de los artistas principales en Coachella han oscilado entre los 3 y 8 millones de dólares por presentación, dependiendo del perfil y la negociación.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes citadas por Rolling Stone, el cantante canadiense negoció directamente su contrato con el festival y obtuvo más de 10 millones de dólares por presentarse el 11 y 18 de abril.

Mayor demanda de boletos de todos los tiempos

Justin Bieber hizo que los precios de los boletos en reventa se dispararan. (Coachella)

En cuanto a la venta de entradas, Coachella ha reportado en ediciones recientes que sus boletos suelen agotarse en cuestión de horas.

Para la edición en la que participó Bieber, la plataforma oficial informó alta demanda durante el proceso de venta. Para esta edición, el cantante logró agotar las entradas para ambos fines de semana apenas tres días después de que se habilitó la venta.

De acuerdo con datos previos del festival, el evento tiene una capacidad aproximada de 125,000 asistentes por día.

Publicación más gustada de todos los tiempos

Justin Bieber tiene la publicación con más "me gusta". (Instagram)

Respecto al impacto en redes sociales, publicaciones relacionadas con la presentación de Justin Bieber alcanzaron altos niveles de interacción. La publicación de su show en la cuenta oficial de Coachella en Instagram se convirtió en la más popular en la historia del evento.

Hasta el momento, el post tiene más de 8.5 millones de “me gusta”, así como más de 83 mil comentarios.

Actuación más vista de todos los tiempos

En términos de audiencia digital y tendencias de búsqueda, la presentación generó un aumento significativo en consultas relacionadas en Google.

La presentación también tuvo un fuerte impacto digital: un video del show alcanzó 64.9 millones de visualizaciones en 12 horas en Instagram, el mayor registro para un contenido vinculado a Coachella en ese periodo.

Boletos más caros revendidos

La actuación de Justin Bieber en Coachella 2026 ha marcado un hito, con entradas en reventa alcanzando precios históricamente altos, superando casi los 4 mil dólares en plataformas como StubHub para el fin de semana del 11 de abril.

La inmensa demanda, provocada por su regreso a los escenarios, convirtió a Bieber en el artista mejor pagado de la historia del festival.

Como referencia, el precio original de las entradas generales fue de 549 dólares, mientras que los pases VIP se vendieron a 1.199 dólares, agotándose rápidamente debido a la gran expectativa por el evento