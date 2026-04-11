Teleshow

Cami Homs volvió a modelar a dos meses de ser madre por tercera vez: ternura, sensualidad y elegancia

La pareja de José Sosa apostó por una producción minimalista donde la maternidad y la sofisticación se fusionan

Guardar
La nueva campaña de Cami Homs: autenticidad y maternidad en blanco y encaje (Instagram)
La nueva campaña de Cami Homs: autenticidad y maternidad en blanco y encaje (Instagram)

Cami Homs transita uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el plano personal como profesional. A poco más de dos meses de haber dado a luz a su hija Aitana, la influencer volvió al mundo del modelaje con una producción fotográfica que integró la maternidad y la elegancia en una propuesta visual minimalista.

En su regreso, Camila eligió protagonizar una sesión junto a su hija recién nacida, alejándose de las producciones tradicionales y apostando por la autenticidad y la emoción. La campaña utilizó tonos claros y prendas de encaje en blanco, destacando la naturalidad y la cercanía entre madre e hija. La escenografía austera y los detalles sencillos dirigieron la atención al vínculo genuino entre ambas, dejando de lado los excesos habituales en este tipo de trabajos.

La presencia de Aitana, fruto de su relación con el futbolista de Estudiantes de La Plata, José Sosa, aportó un valor simbólico especial a la producción, que puso en primer plano la conciliación entre la vida familiar y la profesional. Esta decisión se alinea con una tendencia cada vez más visible entre figuras públicas, quienes buscan mostrar la integración de la maternidad en sus carreras.

Las imágenes compartidas por Camila en redes sociales generaron una reacción inmediata entre sus seguidores, que destacaron la sensibilidad y la valentía de la modelo al mostrar una faceta tan personal. El mensaje de autenticidad y la elección de un enfoque simple fueron recibidos de manera positiva, consolidando a Homs como referente para quienes buscan un equilibrio real entre lo personal y lo laboral.

Cami Homs volvió a modelar a dos meses de ser madre
Cami Homs irradia sensualidad y dulzura en una impactante campaña fotográfica (Instagram)
Cami Homs volvió a modelar a dos meses de ser madre
La producción de fotos que revela el lado más sensual y auténtico de Camila Homs (Instagram)
Cami Homs volvió a modelar a dos meses de ser madre
Madre e hija: la producción de fotos de Cami Homs que inspira en el mundo del modelaje (Instagram)
Cami Homs volvió a modelar a dos meses de ser madre
Cami Homs presenta su lado más real en una sesión que celebra la maternidad (Instagram)

Tras priorizar el cuidado familiar en las semanas posteriores al nacimiento de Aitana, Camila Homs decidió regresar a la actividad profesional con una propuesta que celebra su nueva etapa. El impacto de esta campaña reafirma su lugar en la industria y refuerza el vínculo con su público, que acompaña cada paso de su trayectoria.

En este marco de felicidad, un mes atrás, Cami había publicado un video de su hija Aitana que reavivó el debate en redes sobre a quién se parece la niña. Numerosos usuarios destacaron el parecido de Aitana con su padre. Ante los comentarios, Homs respondió con ironía en sus historias: “¿Alguien más me quiere repetir que es igual al padre?”, acompañando la frase con una foto en la que pone los ojos en blanco. Las conversaciones en redes también incluyeron menciones al color de ojos de la beba, rasgo que varios atribuyeron a la modelo.

Primer plano de Cami Homs, mujer de cabello castaño claro y ojos verdes, sosteniendo a su bebé cuya pequeña mano asoma en la parte inferior
Cami reaccionó a los comentarios del parecido de su hija con José Sosa

En otra ocasión, Camila sorprendió a sus seguidores al compartir un video inédito del nacimiento de Aitana, al cumplirse el primer mes de vida de la niña. Homs mostró por primera vez fragmentos del 27 de enero, fecha en la que nació su hija junto al jugador de Estudiantes de La Plata, reflejando la mezcla de nervios, alegría y afecto que marcó ese día.

En las imágenes se observa el momento en que Cami recibe a Aitana en brazos, rodeada por su pareja y el equipo médico. La modelo describió ese instante como inolvidable: “Un mes de vos. Mi bebé soñada. Viniste a darnos tanto amor, sos muy pero muy amada. Un día inolvidable que repetiría mil veces más”, escribió junto a un collage de fotos y videos del nacimiento.

Foto en blanco y negro de Cami Homs sonriendo en una cama de hospital, sosteniendo a su bebé Aitana. José Sosa sonríe a su lado
Cami Homs y José Sosa posan sonrientes desde el hospital con su recién nacida hija Aitana, celebrando este emotivo momento familiar (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video tuvo una amplia repercusión en redes y se sumó a las publicaciones con las que Homs documenta su experiencia como madre. Desde el nacimiento de Aitana, la modelo —madre también de Francesca y Bautista, hijos de su relación con Rodrigo De Paul— opta por mantener la privacidad, eligiendo compartir solo ciertos momentos en los que prevalece un clima de tranquilidad y afecto.

Temas Relacionados

Cami HomsMaternidadCamila Homs

Últimas Noticias

Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

Acompañada por Diego Peretti y Elena Romero, la cantante de trap se animó a salir de su zona de confort y protagonizó “Risa y la cabina del viento”. En una entrevista exclusiva con Teleshow, los tres protagonistas contaron cómo es este proyecto que llega a las salas el 16 de abril

Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

Los nervios y la emoción de Agustín Rada Aristarán antes de su debut como Willy Wonka: “No digas que falta poco, Dios”

El actor compartió su entusiasmo y adrenalina con Teleshow, revelando qué se siente formar parte de un musical que promete maravillar a todo el público

Los nervios y la emoción de Agustín Rada Aristarán antes de su debut como Willy Wonka: “No digas que falta poco, Dios”

La Peña de Morfi vuelve con emoción, memoria y una dupla que promete: el regreso más esperado de los domingos

Carina Zampini y Diego Lueco, al frente del ciclo en esta temporada, revelaron secretos, anécdotas y emociones en una nota exclusiva para Teleshow. Además, quiénes serán las seis figuras invitadas al primer programa

La Peña de Morfi vuelve con emoción, memoria y una dupla que promete: el regreso más esperado de los domingos

Román, el Original: “Me ofrecieron plata por sexo varias veces”

Todo un referente del cumbietón, Román repasa su extensa historia en una nueva entrega de “Nunca me faltes”: los años de crianza con una madre soltera, la afición natural por el baile y cómo manejarse con todas chicas que llegan con la fama a los 20 años: “El que te dice que no se mareó, te miente”

Román, el Original: “Me ofrecieron plata por sexo varias veces”

Anna del Boca habló de su visita a la casa de Gran Hermano y le respondió a los haters: “Fue hacer historia”

La hija de Andrea del Boca sorprendió a los participantes durante el último congelados y compartió en redes sociales cómo vivió el especial momento, agradeciendo el cariño recibido por parte de los fanáticos del reality

Anna del Boca habló de su visita a la casa de Gran Hermano y le respondió a los haters: “Fue hacer historia”
DEPORTES
Nació en Miami, corre con bandera argentina, ama el mate y ya demostró ser ganador: “Mi sueño es ser campeón de la IndyCar”

Nació en Miami, corre con bandera argentina, ama el mate y ya demostró ser ganador: “Mi sueño es ser campeón de la IndyCar”

Esteban Ribovics y Francisco Prado se presentan en una jornada clave para los argentinos en UFC: hora, TV y todo lo que hay que saber

A los 51 años, Maravilla Martínez protagoniza su “último combate”: cómo ver la pelea y su peculiar adversario

La selección argentina venció 1-0 a Chile por la Liga de Naciones femenina y se afianza en zona de clasificación al Mundial

Belgrano le ganó 1-0 a Aldosivi con 10 jugadores en el inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura

TELESHOW
Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

Los nervios y la emoción de Agustín Rada Aristarán antes de su debut como Willy Wonka: “No digas que falta poco, Dios”

La Peña de Morfi vuelve con emoción, memoria y una dupla que promete: el regreso más esperado de los domingos

Román, el Original: “Me ofrecieron plata por sexo varias veces”

Anna del Boca habló de su visita a la casa de Gran Hermano y le respondió a los haters: “Fue hacer historia”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos e Irán se preparan para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán se preparan para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Israel no discutirá un alto el fuego con Hezbollah en las conversaciones directas con Líbano en Washington

Lucas Chancerelle, emprendedor francés: “Hay una vuelta a la tradición católica en muchos jóvenes por motivos identitarios”

Santiago Segura convierte a su repulsiva criatura Torrente en presidente de España: “Es una comedia de terror”

En ‘Los testamentos’, dos adolescentes ven el mundo distópico de Gilead de otra manera