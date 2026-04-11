Cami Homs volvió a modelar a dos meses de ser madre por tercera vez: ternura, sensualidad y elegancia

La nueva campaña de Cami Homs: autenticidad y maternidad en blanco y encaje (Instagram)

Cami Homs transita uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el plano personal como profesional. A poco más de dos meses de haber dado a luz a su hija Aitana, la influencer volvió al mundo del modelaje con una producción fotográfica que integró la maternidad y la elegancia en una propuesta visual minimalista.

En su regreso, Camila eligió protagonizar una sesión junto a su hija recién nacida, alejándose de las producciones tradicionales y apostando por la autenticidad y la emoción. La campaña utilizó tonos claros y prendas de encaje en blanco, destacando la naturalidad y la cercanía entre madre e hija. La escenografía austera y los detalles sencillos dirigieron la atención al vínculo genuino entre ambas, dejando de lado los excesos habituales en este tipo de trabajos.

La presencia de Aitana, fruto de su relación con el futbolista de Estudiantes de La Plata, José Sosa, aportó un valor simbólico especial a la producción, que puso en primer plano la conciliación entre la vida familiar y la profesional. Esta decisión se alinea con una tendencia cada vez más visible entre figuras públicas, quienes buscan mostrar la integración de la maternidad en sus carreras.

Las imágenes compartidas por Camila en redes sociales generaron una reacción inmediata entre sus seguidores, que destacaron la sensibilidad y la valentía de la modelo al mostrar una faceta tan personal. El mensaje de autenticidad y la elección de un enfoque simple fueron recibidos de manera positiva, consolidando a Homs como referente para quienes buscan un equilibrio real entre lo personal y lo laboral.

Cami Homs irradia sensualidad y dulzura en una impactante campaña fotográfica (Instagram)

La producción de fotos que revela el lado más sensual y auténtico de Camila Homs (Instagram)

Madre e hija: la producción de fotos de Cami Homs que inspira en el mundo del modelaje (Instagram)

Cami Homs presenta su lado más real en una sesión que celebra la maternidad (Instagram)

Tras priorizar el cuidado familiar en las semanas posteriores al nacimiento de Aitana, Camila Homs decidió regresar a la actividad profesional con una propuesta que celebra su nueva etapa. El impacto de esta campaña reafirma su lugar en la industria y refuerza el vínculo con su público, que acompaña cada paso de su trayectoria.

En este marco de felicidad, un mes atrás, Cami había publicado un video de su hija Aitana que reavivó el debate en redes sobre a quién se parece la niña. Numerosos usuarios destacaron el parecido de Aitana con su padre. Ante los comentarios, Homs respondió con ironía en sus historias: “¿Alguien más me quiere repetir que es igual al padre?”, acompañando la frase con una foto en la que pone los ojos en blanco. Las conversaciones en redes también incluyeron menciones al color de ojos de la beba, rasgo que varios atribuyeron a la modelo.

Cami reaccionó a los comentarios del parecido de su hija con José Sosa

En otra ocasión, Camila sorprendió a sus seguidores al compartir un video inédito del nacimiento de Aitana, al cumplirse el primer mes de vida de la niña. Homs mostró por primera vez fragmentos del 27 de enero, fecha en la que nació su hija junto al jugador de Estudiantes de La Plata, reflejando la mezcla de nervios, alegría y afecto que marcó ese día.

En las imágenes se observa el momento en que Cami recibe a Aitana en brazos, rodeada por su pareja y el equipo médico. La modelo describió ese instante como inolvidable: “Un mes de vos. Mi bebé soñada. Viniste a darnos tanto amor, sos muy pero muy amada. Un día inolvidable que repetiría mil veces más”, escribió junto a un collage de fotos y videos del nacimiento.

Cami Homs y José Sosa posan sonrientes desde el hospital con su recién nacida hija Aitana, celebrando este emotivo momento familiar (Instagram) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video tuvo una amplia repercusión en redes y se sumó a las publicaciones con las que Homs documenta su experiencia como madre. Desde el nacimiento de Aitana, la modelo —madre también de Francesca y Bautista, hijos de su relación con Rodrigo De Paul— opta por mantener la privacidad, eligiendo compartir solo ciertos momentos en los que prevalece un clima de tranquilidad y afecto.