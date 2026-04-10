Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica (Instagram)

La noticia sobre el estado de salud de Floppy Tesouro vuelve a captar la atención pública tras conocerse que la modelo fue internada por segunda vez en menos de un mes. El motivo fue una fuerte reacción alérgica a una medicación, identificada como síndrome Dress, que desencadenó nuevos síntomas y llevó a los médicos a tomar la decisión de hospitalizarla de inmediato. La propia Tesouro explicó: “Quedé internada por la alergia que me generó la medicación Dress (reacción alérgica fuerte)”.

La internación se produjo para realizar un hemograma completo y monitorear la evolución de la paciente, dado el carácter severo de la reacción adversa. Durante los días que permaneció bajo observación médica, Tesouro mantuvo su entorno informado sobre los pasos del tratamiento y los controles a los que fue sometida. Su caso generó preocupación entre sus seguidores, quienes estuvieron atentos a cada actualización sobre su salud.

Con el correr de las horas, la modelo recibió el alta médica y lo comunicó a través de sus redes sociales. En una storie publicada desde la habitación del sanatorio, Tesouro expresó: “Dada de alta. Gracias a todo el equipo del @sanatoriootamendi por la atención y a todos ustedes por sus mensajes”. El mensaje incluyó además una referencia al proceso de recuperación, destacando: “De a poco voy a ir respondiendo porque estos días estuve enfocada en descansar y poner energía en mi recuperación”.

Luego de momentos de incertidumbre, la modelo recibió el alta médica

Tesouro aclaró que el episodio alérgico se originó a partir de un tratamiento odontológico, específicamente por la pulpitis. La modelo anticipó que el mismo día en que recibió el alta continuaría con la atención médica para resolver esta afección: “Esta tarde me vuelven a atender para seguir con el tratamiento de la pulpitis, que fue lo que desencadenó todo”.

La serie de episodios médicos que atravesó Tesouro en las últimas semanas llevó a que se mantuviera alejada de la actividad pública y de sus habituales interacciones en redes sociales. Ella misma explicó que priorizó el descanso y la recuperación, y agradeció los mensajes de apoyo recibidos durante su convalecencia. La preocupación inicial por la reacción adversa a la medicación se centró en la necesidad de monitorear los posibles efectos secundarios y evitar complicaciones mayores.

El alta médica representa un avance en el cuadro de salud de Tesouro, aunque el tratamiento odontológico que originó el episodio aún continúa. La modelo, que en todo momento informó a sus seguidores sobre las novedades, retomará los controles médicos para completar la recuperación y resolver la situación que derivó en la reacción alérgica.

Tesouro habló sobre los problemas de salud que se encuentra transitando

Los problemas de salud comenzaron a principios de marzo, cuando fue hospitalizada por un episodio de neuralgia del trigémino, una afección que se caracteriza por un dolor intenso en la zona facial y que puede requerir observación clínica y medicación específica. La modelo, lejos de ocultar la situación, compartió con sus seguidores: “Es muy doloroso”, al reflejar la severidad de los síntomas que la obligaron a permanecer varios días bajo supervisión médica.

Tras recibir el alta, la recuperación parecía encaminada. Sin embargo, la mañana de este miércoles informó que debía realizarse nuevos estudios debido a una reacción alérgica provocada por la medicación que estaba tomando. Según su testimonio, la reacción incluyó síntomas como moretones, erupciones cutáneas y picazón, lo que motivó la decisión de los médicos de internarla nuevamente para un control más estricto.

La recaída en su salud se produjo cuando comenzaba a experimentar una leve mejoría, lo que le permitió celebrar su cumpleaños rodeada de familiares y amigos. Sin embargo, al avanzar con el tratamiento odontológico y abordar el origen de la pulpitis, la situación pareció estabilizarse solo temporalmente, pero terminó con su segunda internación.