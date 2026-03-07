Internaron a Floppy Tesouro por un fuerte dolor en la boca: “Estoy medicada hace dos días”

Floppy Tesouro contó que se encuentra internada

Luego de días de relax en el Caribe, Floppy Tesouro se tomó unos días de desconexión en las redes sociales que sorprendieron a sus seguidores. En la mañana del sábado, la modelo regresó para compartir con sus seguidores el verdadero motivo de su ausencia. En diálogo con Teleshow, agregó que se encuentra internada debido a una neuralgia del trigémino, un cuadro doloroso que la obligó a pausar su rutina y buscar asistencia médica.

En la primera imagen que compartió en sus historias de Instagram, Floppy aparece recostada en la cama del Sanatorio Otamendi, con una bata hospitalaria y una vía en el brazo. En el texto superpuesto, explicó: “Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino, muy doloroso, ya estoy medicada y controlada. Gracias de corazón a todo el equipo del sanatorio, a mi familia y a mis amigos por acompañarme y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”.

En diálogo con este medio, la empresaria dio más precisiones del cuadro: “Fue a raíz de una anestesia odontológica”, expresó, y aventuró los pasos a seguir en la clínica: “Estoy medicada e internada hace dos días, así que no queda otra que recuperarme”.

Acerca de cómo se desencadenó esto y el diagnóstico, dijo: “Aún me están haciendo estudios para determinarlo, fui hace pocos meses a hacerme un tratamiento odontológico parece que tocaron un nervio y a raíz de eso tuve trismus, aún no abro bien la boca, estuve haciendo rehabilitación en la mandibula para mejorar y luego comenzaron los dolores muy fuertes de cabeza".

Volviendo a sus redes, la segunda postal tiene un costado más tierno y familiar: muestra a su hija Moorea, de uniforme escolar, dentro de la habitación del sanatorio. La niña aparece de perfil, sirviendo agua en un vaso junto al suero, bajo la leyenda: “Mi enfermerita preferida, ella me cuida”. El gesto de la pequeña, ocupándose de su madre con dedicación, refleja el apoyo emocional y la contención que Floppy recibió de su círculo más íntimo.

En la tercera imagen, la modelo agradeció especialmente a su pareja, Salvador Becciu. En la foto se los ve tomados de la mano, ella sentada en la cama de la clínia y él sosteniendo su mano en medio del dolor, con el brazo de Floppy aún canalizado. Sobre la imagen, Tesouro escribió: “Teníamos otros planes para el cumple mes, pero acá estamos, en las buenas y en las malas Salvador Bacciu”. La postal resalta la importancia del acompañamiento afectivo y la fortaleza de la pareja en momentos difíciles.

De esta manera, Floppy Tesouro eligió compartir con sinceridad el difícil proceso de salud que está atravesando, llevando tranquilidad a quienes estaban pendientes de su estado y mostrando el valor del apoyo familiar y de pareja en los momentos de debilidad. El agradecimiento al equipo médico, la cercanía de su hija y la presencia incondicional de Salvador Becciu fueron los pilares que, según sus palabras e imágenes, le permitieron sobrellevar estos días de dolor y recuperación.

Tan solo unas semanas atrás, Floppy y Salvador disfrutaron de unas vacaciones soñadas en el Caribe, donde el relax, el lujo y el romanticismo dominaron cada jornada. La pareja compartió en redes sociales imágenes que reflejaron cenas elegantes, días de playa y momentos de pura complicidad.

Entre las postales más destacadas, se vio a Floppy con un vestido negro lista para una cena especial, y a Salvador relajado en una reposera bajo la sombrilla. Ambos aprovecharon para pasear por la playa, disfrutar del sol, de los baños de mar y de tragos frescos. Floppy posó sonriente en bikini, gafas de sol y malla rosa, transmitiendo el espíritu veraniego de la escapada.

La experiencia gastronómica también fue protagonista, con desayunos de frutas frescas y café frente al mar, y cenas gourmet con brindis de vino rosado y manos entrelazadas. Los atardeceres y noches caribeñas, con vistas panorámicas y cielos cálidos, sumaron un toque de magia ideal para la excursión.