Teleshow

Floppy Tesouro se encuentra nuevamente internada: todos los detalles de su cuadro de salud

La modelo permanece bajo observación luego de sufrir una fuerte reacción alérgica, tras haber sido tratada por neuralgia del trigémino y pulpitis

Guardar

Tesouro habló sobre los problemas de salud que se encuentra transitando

La noticia sobre Floppy Tesouro y su estado de salud volvió a captar la atención luego de que la modelo fuera internada por segunda vez en menos de un mes. A través de su cuenta de Instagram relató en detalle lo sucedido, desde el diagnóstico inicial hasta las complicaciones médicas que la llevaron nuevamente al Sanatorio Otamendi.

El cuadro comenzó a principios de marzo, cuando fue hospitalizada por un episodio de neuralgia del trigémino, una afección que se caracteriza por un dolor intenso en la zona facial y que puede requerir observación clínica y medicación específica. La modelo, lejos de ocultar la situación, compartió con sus seguidores: “Es muy doloroso”, al reflejar la severidad de los síntomas que la obligaron a permanecer varios días bajo supervisión médica.

Tras recibir el alta, la recuperación parecía encaminada. Sin embargo, la mañana de este miércoles informó que debía realizarse nuevos estudios debido a una reacción alérgica provocada por la medicación que estaba tomando. Según su testimonio, la reacción incluyó síntomas como moretones, erupciones cutáneas y picazón, lo que motivó la decisión de los médicos de internarla nuevamente para un control más estricto.

Floppy Tesouro recostada en una cama de hospital con bata blanca, catéter intravenoso en el brazo izquierdo y un electrodo en el pecho. El logo "Sanatorio Otamendi" se ve en la almohada
Floppy Tesouro comparte una imagen desde su cama en el Sanatorio Otamendi, donde fue internada tras sufrir una fuerte reacción alérgica a una medicación.

Durante la internación, la modelo se mostró visiblemente afectada, tanto en lo físico como en lo emocional. En un video relató: “Me levanté con moretones, me levanté con erupción, con picazón. Me preocupa, me angustia”. Esta frase ilustra el impacto que el cuadro tuvo sobre su bienestar psicológico y la sensación de vulnerabilidad que experimentó.

La recaída en su salud se produjo cuando comenzaba a experimentar una leve mejoría, lo que le permitió celebrar su cumpleaños rodeada de familiares y amigos. Sin embargo, al avanzar con el tratamiento odontológico y abordar el origen de la pulpitis, la situación pareció estabilizarse solo temporalmente.

La aparición de una reacción adversa a la medicación, identificada como Dress (reacción alérgica fuerte), desencadenó nuevos síntomas. Según relató Tesouro, los médicos decidieron internarla de inmediato para realizar un hemograma completo y monitorear su evolución. En palabras de la modelo: “Quedé internada por la alergia que me generó la medicación Dress (reacción alérgica fuerte)”.

Floppy Tesouro recostada en una cama de hospital, con bata médica, vía intravenosa en el brazo izquierdo y una manta roja. Fondo de equipo médico
Floppy Tesouro, internada nuevamente, aparece en una cama de hospital con un brazo vendado, en una imagen compartida por su pareja, Salvador Becciu.

Durante su estadía en el hospital, permanece bajo la observación de un equipo médico, que controla el avance de la reacción alérgica y ajusta el tratamiento en función de los resultados de los estudios realizados. La modelo compartió una imagen recostada en la camilla, con bata hospitalaria y signos visibles de malestar, y agradeció a sus seguidores: “Gracias a todos por sus mensajes, quedé internada... Acá controlada por todo el equipo médico”.

La reacción alérgica Dress puede presentar síntomas cutáneos, hematológicos y sistémicos, lo que exige un seguimiento intensivo hasta que el cuadro se estabilice. Tesouro expresó sentirse angustiada e impotente, aunque también subrayó su determinación por recuperarse: “Tengo mucha angustia e impotencia pero también poniendo garra para salir adelante”.

En sus relatos, mencionó también el valor de sentirse contenida: “Rodeada de todos mis seres queridos, que están todos ahí, para que yo me sienta bien, mimándome un montón”. Esta red de apoyo resultó fundamental para afrontar el proceso, marcado por la incertidumbre y el malestar físico.

Floppy Tesouro volvió a hablar de su problema de salud

Sus palabras fueron claras: “Quiero que todos, cada vez que se vayan a hacer un tratamiento odontológico, se hagan placas, verifiquen que todo esté correcto, que todo esté bien, porque no le deseo a nadie esto que me está pasando a mí”. El mensaje apunta a promover la consulta y la prevención frente a intervenciones médicas, a fin de reducir riesgos y complicaciones inesperadas.

En una de las imágenes publicadas, se la observa en la camilla, en una fotografía tomada por su pareja, Salvador Becciu, con un texto que acompaña: “Ella le pone garra a todo”.

Tesouro permanece internada bajo control médico, mientras se monitorea la evolución de la reacción alérgica y se ajustan los tratamientos para asegurar una recuperación segura.

Temas Relacionados

Floppy Tesouro

Últimas Noticias

Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

El grupo liderado por Adam Levine tocará en el Hipódromo de San Isidro, donde presentará su nuevo disco y repasará todos sus clásicos

Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

La sugestiva frase de Nicole Neumann en medio de los rumores de separación de Manu Urcera

Mientras atraviesa un escándalo mediático con Fabián Cubero que involucra a una de sus hijas, la modelo hizo referencia a las versiones de una crisis con el piloto

La sugestiva frase de Nicole Neumann en medio de los rumores de separación de Manu Urcera

La tierna sorpresa de Daniel Vila a Pamela David por sus 10 años de casados en pleno programa en vivo

Durante la emisión de este jueves, la conductora recibió un romántico detalle de su esposo para celebrar su vida juntos. La conductora se emocionó al recordar cómo fue el pedido de mano

La tierna sorpresa de Daniel Vila a Pamela David por sus 10 años de casados en pleno programa en vivo

Migue Granados contó el secreto de su transformación física: “Adelgacé para estar cómodo”

El conductor relató la combinación de perseverancia y rutinas saludables en sus cambios de hábitos y destacó la importancia del esfuerzo propio

Migue Granados contó el secreto de su transformación física: “Adelgacé para estar cómodo”

Gustavo Conti explicó el motivo por el que decidió no participar del documental sobre el drama de Silvina Luna

El amigo y confidente de la modelo detalló las razones de su alejamiento de la producción

Gustavo Conti explicó el motivo por el que decidió no participar del documental sobre el drama de Silvina Luna
DEPORTES
Histórico: tres árbitros representarán al fútbol argentino en el Mundial 2026

Histórico: tres árbitros representarán al fútbol argentino en el Mundial 2026

El representante de Enzo Fernández confirmó que hicieron “las paces con Chelsea” y que el futbolista no quiere dejar el club: “Aclaramos las cosas”

Los Pumas 7s confirmaron el plantel para afrontar la definición del circuito mundial de rugby seven

Alpine mostró el auto que usará Franco Colapinto en la exhibición de la F1 en Argentina: “Entrega especial a Buenos Aires”

El momento en el que Messi le rompió la cámara a un fotógrafo de un pelotazo en la previa del partido del Inter Miami

TELESHOW
Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

La sugestiva frase de Nicole Neumann en medio de los rumores de separación de Manu Urcera

La tierna sorpresa de Daniel Vila a Pamela David por sus 10 años de casados en pleno programa en vivo

Migue Granados contó el secreto de su transformación física: “Adelgacé para estar cómodo”

Gustavo Conti explicó el motivo por el que decidió no participar del documental sobre el drama de Silvina Luna

INFOBAE AMÉRICA

La casa donde David Bowie soñó con ser estrella abrirá sus puertas a los fans

La casa donde David Bowie soñó con ser estrella abrirá sus puertas a los fans

Comidas reconfortantes y cultivos en el espacio: así es la dieta en la nueva era de la exploración lunar

Los detenidos por el caso Patrick Sammir en Honduras fueron trasladados a la Dirección Policial de Investigaciones

Estados Unidos lanza jornadas especiales para tramitar pasaportes y reducir la alta demanda en 2026

El próximo verano podría durar más: un estudio afirma que los días de calor van a aumentar en todo el mundo