Gustavo Conti explicó el motivo por el que decidió no participar del documental sobre el drama de Silvina Luna

Gustavo Conti confirmó que no es parte de la serie de Silvina Luna

La confirmación del estreno de la serie documental Perfecta: La voz de Silvina Luna reavivó en las últimas horas testimonios y posturas de quienes compartieron la vida pública y privada de la modelo fallecida. Entre todos, la postura de Gustavo Conti se distinguió con fuerza; el actor decidió no formar parte del proyecto, eligiendo el silencio y la distancia como respuesta a la invitación recibida por la producción.

Conti se refirió al tema en el ciclo Desayuno, donde despejó dudas sobre su eventual participación: “Yo no soy parte. No formo parte de la serie”, expresó en el inicio de la entrevista. Relató que efectivamente fue contactado para autorizar su aparición en la serie, pero prefirió no involucrarse.

“Cuando me pidieron autorización para estar, les dije que no quería estar y no creo que esté. No quiero formar parte, no. Yo lo que tenía con Silvina lo tenía en vida. Lo aproveché. Le dije cuánto la quería, todo lo que pude hacer por ella lo hice en vida”, sostuvo, al marcar así su decisión de mantener su vínculo en la esfera privada.

La voz de Silvina Luna, un documental iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad (@chenetflix/X)

El actor detalló que, tras el fallecimiento de la modelo, experimentó situaciones que lo llevaron a alejarse tanto del entorno de Luna como del proyecto audiovisual en marcha. “Cuando pasó el desenlace que pasó, a mí me maltrataron y preferí entonces abrirme y no formar parte. Solamente hablo con una amiga de ella que es la que siempre me acompañó a mí, me informó de todo lo sucedido. Y después, cosas que sucedieron que me pareció que no estaban bien. Entonces listo, me abrí. Cuando en un lugar no sos bien recibido, yo me abro, yo me voy. En la vida misma hago eso”, sostuvo.

También se le preguntó si había estado presente en los momentos más delicados de la vida de Luna, especialmente cuando ella misma documentaba su situación médica. Conti reconoció que su presencia fue limitada:+. “Estuve poco porque no me dieron... no me integraron tal vez como yo hubiese preferido. También respeto por la situación que estaban pasando, pero preferí, con este desenlace final, preferí abrirme y ya está, terminar como corresponde”, aseguró.

Ante la posibilidad de que el documental muestre imágenes íntimas y momentos dolorosos, el exparticipante de Gran Hermano manifestó: “Si era lo que ella quería, sí. Si ella era lo que pretendía, sí. No creo que el hermano haga nada que ella no quisiera. Y debe ser tremendo verla, por todo como sucedió y por la clase de persona que era ella. La verdad que con pensarlo ya me pone mal, así que capaz ni lo veo. Me entristece mucho todo el tema de Silvina a mí”. Su testimonio deja en claro un profundo respeto por la voluntad de la modelo y un pesar latente ante la exposición del sufrimiento de su amiga.

Gustavo Conti tiene siempre presente a Silvina Luna

Con respecto al reclamo de justicia ante el terrible desenlace que tuvo Silvina fue tajante. “Nunca se va a hacer justicia porque ella no está más, pero estaría bueno que se pudra ahí adentro hasta el último día de su vida”, en referencia al cirujano Aníbal Lotocki. Esta frase sintetiza la frustración de quienes acompañaron a la modelo en su lucha y la convicción de que ningún fallo judicial puede reparar la pérdida.

La plataforma encargada de la serie documental confirmó que el estreno tendrá lugar a mediados de 2027. El anuncio fue acompañado por la promesa de revelar testimonios inéditos de amigos, allegados y figuras que permanecieron en silencio hasta ahora, entre ellos Ezequiel Luna, hermano de la modelo.

Bajo el título Perfecta: La voz de Silvina Luna, propone reconstruir el trayecto completo de la actriz, desde su irrupción mediática hasta sus últimos días, marcados por una compleja batalla médica y judicial. El proyecto se apoya en material íntimo y relatos de primera mano, recopilados con el objetivo de ofrecer una visión integral de la vida y el legado de Luna.