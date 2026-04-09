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La muerte de Silvina Luna: se conoció el primer tráiler del documental en primera persona sobre su calvario

En el proyecto audiovisual producido por Netflix, la modelo y su entorno más íntimo relatan la lucha contra su enfermedad y el dolor de sus últimos días

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La voz de Silvina Luna, un documental iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad (Netflix)

A dos años y medio de la partida de Silvina Luna, su historia sigue resonando en el corazón de miles de personas y se resignifica con su serie documental. La noticia de que Netflix lanzará Perfecta: la voz de Silvina Luna no solo conmueve a quienes la conocieron, sino que también invita a una profunda reflexión. Este jueves, la plataforma presentó el primer tráiler del documental, una producción que promete mostrar a la modelo como nunca antes: a través de su propia voz, la de sus seres queridos y de imágenes privadas que permanecieron en silencio hasta ahora.

El estreno está previsto para mediados de 2027, pero el adelanto ya dejó huella. Allí se percibe el pulso emocional de un relato íntimo: Silvina narra sus sueños, sus alegrías y también el dolor que marcó sus últimos años, cuando su salud comenzó a declinar tras someterse a intervenciones estéticas con el médico Aníbal Lotocki. La serie se propone no solo repasar los momentos felices de la modelo y actriz, sino también dar testimonio de su enorme valentía frente a la adversidad.

Una de las grandes novedades del documental es la recuperación de videos y mensajes personales que Silvina grabó para su familia y sus amigos durante los días más difíciles de su tratamiento. Estas imágenes, nunca vistas por el público, retratan la fragilidad y, a la vez, la fortaleza con la que enfrentó el dolor físico y emocional. En esas grabaciones, se percibe el amor y la preocupación de quienes la rodearon, pero sobre todo, la propia esperanza de Silvina de que su historia sirviera para crear conciencia.

Crearon un chatbot para hablar con Silvina Luna
La modelo, fallecida el 31 de agosto de 2023, sufría de una insuficiencia renal aguda producto de una mala praxis en una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki en 2011 (Archivo)

Entre los testimonios más poderosos aparecen los de su hermano, Ezequiel Luna, y el de Bárbara Corvalán, una de sus amigas más cercanas. Sus palabras no solo reconstruyen los hechos, sino que también abren la puerta a la intimidad de una familia golpeada por la pérdida y el desconcierto. El anuncio de la serie, hecho por Netflix en redes sociales, se transformó en un homenaje colectivo y, a la vez, en una expresión de apoyo a la producción nacional, que este año suma historias movilizadoras y muy nuestras a la pantalla global.

En febrero, en el programa SQP (América), la periodista Pía Shaw anticipó detalles que generaron aún más expectativa. “Era el deseo de Silvina Luna en vida y por supuesto que quedó mucho material. Tuve la oportunidad de poder leer, además acá lo tengo en mis manos, todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si vos supieras los últimos diez años de Silvina lo que fueron. También hablan periodistas, el fiscal de la causa, su abogado Fernando Burlando. Se va a ver con el material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, relató, visiblemente conmovida.

Fernando Burlando y Pía Shaw dieron detalles sobre la docuserie en posproducción que vería la luz en agosto (SQP - América)

La estructura de la docuserie se compone de varios capítulos repletos de voces potentes, pero es Silvina quien lleva el hilo de la narración. “Año tras año esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, contó Shaw, en un intento de dimensionar el calvario que vivió la modelo en la última década.

El abogado Fernando Burlando, quien acompañó a la familia en la causa judicial, compartió su perspectiva: “Como todas las series documentales que tratan temas que son bisagra en la sociedad, creo que la pérdida de Silvina para mí y para la sociedad es muy dolorosa. Es un mensaje que quería dejar ella. Creo que en esa idea y ese propósito de Silvina, la misión por parte de Ezequiel va a estar cumplida”.

Burlando también subrayó el hermetismo en torno al material inédito. “Obviamente participan muchos, muchas del entorno y de los amigos de Silvina. Nadie vio ese material, se está terminando de grabar. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato de no pueden contar demasiados detalles”, explicó, en referencia a la política de confidencialidad de la producción.

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