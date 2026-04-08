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La reacción de Adrián Suar junto a su novia cuando le preguntaron por Araceli González: “Todo bien en ella”

El productor asistió a un evento junto a Rocío Robles y fue consultado sobre la disputa judicial que mantienen desde hace años

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En medio de una salida con su actual pareja, Adrián Suar fue sorprendida al ser consultado por Araceli González (Puro Show - El Trece)

Desde que pusieron fin a su relación en 2005, Adrián Suar y Araceli González han protagonizado uno de los vínculos más complejos y mediáticos del espectáculo argentino. A pesar del tiempo transcurrido, la expareja continúa enfrentada en la Justicia por la definición del futuro del 17% de las acciones de Pol-Ka, la productora fundada por el reconocido actor y productor cuando estaba en pareja con la actriz. Ese porcentaje, sobre el que pesa una medida cautelar desde hace años, es el eje de una batalla legal que parece estar lejos de su resolución y que, según Araceli, le correspondería tras el divorcio. En este contexto, Suar fue sorprendido y no pudo evitar ser consultado por el tema que lo enfrenta a Araceli.

En la alfombra roja de un estreno teatral, el productor llegó acompañado por su pareja, Rocío Robles, la prensa indagó sobre el presente del conflicto y el posible acuerdo con González. “Te agradezco mucho que me saques el tema, la verdad que muy bien”, respondió primero, intentando ponerle un cierre irónico a la cuestión. Sin embargo, las repreguntas no tardaron en llegar: “¿Se pudo llegar a un acuerdo con Araceli?”. “Todo bien con ella, muchísimas gracias”, repitió Suar, visiblemente incómodo, sin dar declaraciones concretas y cerrando el intercambio con un “Nada, nada. Muchísimas gracias. Muchos abrazos”.

En cuanto al presente de El Trece y la posible llegada de Marcelo Tinelli, Adrián se mostró optimista, destacó el trabajo de Guido Kaczka y Mario Pergolini, y no descartó un futuro regreso del reconocido creador de Showmatch. “Siempre están las puertas abiertas para Marcelo. Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver. Todavía no sé”, deslizó, dejando abierta la posibilidad de una colaboración.

El productor evitó dar detalles al ser consultado por su expareja frente a Rocío Robles (RSFotos)
El productor evitó dar detalles al ser consultado por su expareja frente a Rocío Robles (RSFotos)

Mientras tanto, el conflicto judicial con Araceli continúa sumando episodios. Según relató Paula Varela en Intrusos (América), el último encuentro entre ambos tuvo lugar el pasado 27 de marzo, cuando se vieron las caras en la oficina del consejero del Juzgado de Familia 6 de San Isidro. Allí, la disputa por el 17% de Polka volvió a encenderse. De acuerdo a lo expuesto en el programa, el porcentaje en cuestión corresponde a la parte que Suar habría conservado tras la venta mayoritaria de Polka al Grupo Clarín. La demanda de González apunta a hacer efectivo ese derecho, mientras que desde el entorno de Suar minimizan el impacto económico y aseguran que la cifra, estimada en 300 mil dólares, “no le va a cambiar la vida a nadie”.

El conflicto, que comenzó con la firma del divorcio en 2005, se fue complejizando con el tiempo y hoy sigue en una “zona gris” legal. Para Araceli, el reclamo es un tema de justicia y reconocimiento a los años compartidos y al trabajo conjunto en la productora. Para Suar, en cambio, se trata de una cuestión menor que no debería tener tanto peso en la agenda mediática. Sin embargo, cada movimiento en la causa genera repercusión y vuelve a ponerlos en el centro de la escena.

Araceli González y Adrián Suar estuvieron enfrentados ante la Justicia por el porcentaje de Pol-Ka (Intrusos - América)

Así, en el mundo del espectáculo, las historias personales y los conflictos legales se entrelazan y alimentan el interés del público. El caso de Adrián y Araceli es un recordatorio de que, aun después de tantos años, ciertas cuentas pendientes pueden seguir condicionando el presente. Y que, bajo los flashes y las sonrisas de una noche de estreno, la tensa batalla judicial sigue siendo un tema que nadie quiere dejar de lado.

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Adrián SuarAraceli GonzálezRocío RoblesDisputa judicialPol-Ka

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