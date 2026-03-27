Adrián Suar y Araceli González cara a cara en el juzgado: los motivos

Araceli González y Adrián Suar estuvieron cara a cara en el juzgado (Video: Intrusos. América)

El encuentro entre Adrián Suar y Araceli González en el Juzgado de Familia 6 de San Isidro reavivó un conflicto de años por el reclamo de un porcentaje de acciones de Polka, la productora fundada por el actor. La presencia de ambos en la sede judicial alteró la rutina del edificio, ya que no se trató de un trámite habitual, sino de un episodio que expuso la tensión entre dos figuras públicas con un extenso historial en común y a veinte años de su divorcio.

Según contó Paula Varela en Intrusos (América), la cita tuvo lugar en la oficina del consejero, donde Araceli González se presentó acompañada por dos abogados. El motivo: definir el futuro del 17 por ciento de las acciones de Polka, un porcentaje sobre el que pesa una medida cautelar desde hace años. Según la postura de la actriz, Adrián Suar nunca habría cumplido con la transferencia de ese paquete accionario, por lo que ahora busca ejecutar el reclamo.

De acuerdo con lo expresado en el programa, el 17 por ciento en disputa corresponde a la parte que Suar habría conservado tras la venta mayoritaria de Polka al Grupo Clarín. El conflicto se arrastra desde el divorcio firmado en 2005 y se reactivó tras la venta de la productora, cuando esas acciones quedaron “en una zona gris”. La demanda de González apunta a hacer efectivo ese derecho, mientras que desde el entorno de Suar minimizan el impacto del reclamo y aseguran que la cifra, inicialmente estimada en 300 mil dólares, “no le va a cambiar la vida a nadie”.

La citación a ambos tuvo como objetivo la posible firma de un acuerdo. El antecedente más reciente se remonta a noviembre del año pasado, cuando ya se había realizado una audiencia sobre el mismo tema, lo que evidencia que la negociación lleva meses sin resolución definitiva.

La disputa legal entre Suar y González se mantuvo en gran parte fuera del foco mediático hasta ahora, aunque quienes siguen la causa destacan que la puja nunca se detuvo. Desde el entorno de la actriz sostienen que el reclamo es legítimo y que las instancias judiciales son la única vía para destrabar la situación, mientras que desde la otra parte insisten en relativizar la importancia económica del porcentaje en cuestión.

Araceli González y Adrián Suar en 1997, el año en que se casaron

En su recordada visita al programa de Mirtha Legrand a mediados del año pasado, Araceli se mostró firme sobre los pormenores de los conflictos que están judicializados: “De la parte económica no voy a hablar. Quiero decirles que de todo lo que dicen nada es verdad. Si es que algún día hablo, van a saber la verdad. No lo tengo planeado, depende absolutamente de la Justicia, porque está en la Justicia esto. Cuando eso esté, contaré algo, o quizás no y quede en el imaginario de la gente. No es una amenaza, es que vengo escuchando hace 20 años cosas que no son”.

La relación entre Araceli González y Adrián Suar nació como una telenovela. Se conocieron a comienzos de los 90 grabando La Banda del Golden Rocket, una ficción que la consolidó a ella como actriz, tras haber arrancado como modelo, y que convirtió a él en una figura muy importante de la televisión. Formaron entonces una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.

El amor fue un flechazo inmediato. En 1997 se casaron. Ara tenía una hija pequeña, Florencia Torrente, fruto de una relación anterior, y juntos tuvieron a Tomás Toto Kirzner. En 2005 se separaron y más de veinte años después, su historia sigue dando que hablar, aunque hoy en la trama se entrelazan los vínculos familiares, el negocio y las decisiones judiciales. El desenlace dependerá de los próximos movimientos de las partes involucradas.