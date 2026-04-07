Entre lágrimas, Silvio Soldán reveló el verdadero motivo de su separación de Silvia Süller

Silvio Soldán recordó entre lágrimas el final de su relación con Silvia Suller

El locutor y conductor Silvio Soldán habló sin filtros a sus 91 años sobre una de las decisiones más trascendentes de su vida personal: la separación de Silvia Süller. Por primera vez, explicó de manera detallada los verdaderos motivos que lo llevaron a poner fin a la relación, al hacer foco en el trato que la exsecretaria brindaba a su madre durante la convivencia. El testimonio dejó expuestas las tensiones y el dolor detrás de un vínculo que durante años fue seguido por la prensa y el público.

Durante la entrevista con A la tarde (América), Soldán relató que el desencadenante del quiebre fue una serie de episodios en los que presenció conductas que consideró inadmisibles hacia su entorno familiar. En particular, recordó una escena que marcó el punto de no retorno. Mientras conversaba con un odontólogo sobre el costo de una prótesis dental para su madre, Silvia, según sus palabras, escuchaba detrás de la puerta. “No me acuerdo la cifra. Cinco mil, diez mil dólares. Ella estaba escuchando detrás de la puerta”, relató el locutor y conductor con la voz entrecortada.

La tensión se incrementó cuando Süller irrumpió en el despacho y lo increpó por el gasto destinado a su madre: “¿Con quién hablabas? ¿Con fulano? ¿Y vas a gastar 5 mil dólares en la boca de una vieja que no sabés cuánto te va a durar?”. Para Soldán, este tipo de situaciones no eran esporádicas, sino que representaban una constante en la convivencia: “Pasaron muchas de esas y yo nunca dije nada”.

Silvia Süller en Grandes Valores del tango con Silvio Soldan (sullersilviaok)

“Esto nunca lo quise decir públicamente, pero hoy no sé, siento como una obligación de decirlo”, confesó ante las cámaras. La acumulación de episodios similares terminó por hacerlo tomar la decisión de separarse. Desde su perspectiva, el maltrato hacia su madre era una situación insostenible. Aprovechó el espacio mediático para enviarle un mensaje directo a su ex pareja: “Silvia, no te metas más conmigo, por Dios, olvidate”. Según Soldán, el público solo conoció una mínima parte de lo que sucedía puertas adentro: “Ustedes no se pueden imaginar. Hay muchas cosas que son peores que esta todavía. Pero no importa, ya pasó, ya pasó. Me siento muy mal. No tenía que haber dicho esto. Me van a criticar y me van a pegar en las redes, seguramente”.

Fue en ese momento en que Soldán buscó la mirada de quienes lo rodeaban en el estudio y planteó: “¿Hay motivo para separarse? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Ese es un motivo? Otros no se separan, matan por eso. O pegan por eso, por lo menos”. De inmediato, aclaró: “Nunca le hice daño a nadie”.

La pareja estuvo desde un comienzo en el foco mediático

La historia entre ambos comenzó en 1986, cuando ella participó en el concurso de secretarias para el programa Grandes Valores del Tango. Aquel encuentro marcó el inicio de una relación que rápidamente captó el interés de los medios y fue seguida con atención por el público.

En 1991, Silvia dio a luz a Christian Silvio, el único hijo en común. El nacimiento consolidó el vínculo familiar y durante varios años la pareja compartió convivencia y proyectos, siempre bajo la atenta mirada de la prensa.

La relación, sin embargo, comenzó a mostrar fisuras con el tiempo. Las diferencias personales y las tensiones cotidianas se volvieron cada vez más visibles, tanto para el entorno íntimo como para los seguidores de la pareja.

Silvio Solsán y Silvia Süller fueron tapa de las más variadas revistas

Por su parte, Silvia Süller también recordó con angustia el final de la relación. En una entrevista reciente, relató el momento en el que recibió la noticia de la separación. Según su testimonio, la comunicación llegó de manera sorpresiva y dolorosa: “Hubo un baldazo de agua que no me merecía y fue cuando un día llamó a casa para preguntarme si a la tarde iba a estar”.

Silvia explicó cómo Soldán le informó que una abogada la contactaría porque la separación era inminente. “Porque yo no puedo vivir con una mujer que se lleve mal con mi madre, y entre las dos me quedo con ella”, relató. La mediática confesó que el impacto emocional fue profundo: “Nunca más la remonté. No paré de llorar un solo día de mi vida”.

Aunque el anuncio de la separación se produjo en 1992, Silvia Süller permaneció en la casa hasta el 10 de febrero de 1993. En esa fecha, de manera inesperada, un camión de mudanzas dejó sus pertenencias en la calle, marcando el final físico y simbólico de la convivencia.

Ese episodio cerró un capítulo marcado por el conflicto y la exposición mediática, dejando huellas tanto en la vida de Silvio Soldán como en la de Silvia Süller.