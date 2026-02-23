El romántico mensaje de Andrea Frigerio a su esposo Lucas Bocchino al cumplir 30 años de su boda: “Una vida juntos”

Andrea Frigerio y Lucas Bocchino cumplieron 30 años de casados: el tierno mensaje de amor (Instagram)

La actriz Andrea Frigerio eligió un modo especial para compartir con sus seguidores un aniversario que trasciende el tiempo. En su cuenta de Instagram, publicó un carrete de imágenes que recorre tres décadas de vida con Lucas Bocchino, su esposo. El posteo se transformó en un testimonio visual y emocional que revive desde los primeros días de la pareja hasta el presente, con cada foto como un capítulo de esa historia.

En la primera imagen, Frigerio y Bocchino aparecen jóvenes, en una postal tomada durante su casamiento en México. Ambos sonríen en la playa, con el mar de fondo y una atmósfera de complicidad. Ese momento quedó inmortalizado en la portada de una revista de actualidad de los años 90, cuando el mundo del espectáculo local celebró la unión de la modelo y el empresario. En otras fotos, los protagonistas lucen diferentes estilos y escenarios, pero siempre juntos: en reuniones familiares, en viajes, y en instantes cotidianos que muestran el paso del tiempo, el crecimiento de la familia y la consolidación de un vínculo sostenido en el amor.

Cada imagen elegida por Frigerio parece dialogar con su mensaje, donde elige las palabras justas para describir lo que siente. “Hoy, 23 de Febrero, hace 30 años que nos casamos”, escribió al inicio del texto que acompaña el álbum. “Nuestro primer casamiento fue en México, en una playa cerquita de Tulum. 10 años después nos volvimos a casar en Argentina. Una vida juntos”, continuó la actriz. Entre las postales del pasado, resaltan fotos en blanco y negro del primer viaje como pareja, retratos en celebraciones con amigos y momentos familiares que reflejan la evolución de ambos. El carrete cierra con imágenes actuales, en las que Andrea y Lucas aparecen abrazados, rodeados de afecto y complicidad, sumando nuevas experiencias a un recorrido compartido.

En el mismo mensaje, Frigerio recordó una frase que marcó el inicio de la relación: “Cuando nos conocimos me dijiste ‘Dejame hacerte feliz’. Cumpliste”. La declaración sintetiza el recorrido de la pareja y condensa la gratitud de la actriz a lo largo de estos años. Junto a las palabras, incluyó la mención directa a su esposo, @lucasbocchino, y cerró con una dedicatoria simple y contundente: “Mi amor absoluto. Feliz aniversario. Te amo ♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️”.

El aniversario se presenta como una celebración especial para Frigerio y Bocchino, quienes optaron por compartir la intimidad de su historia en redes sociales. El posteo recibió múltiples mensajes de cariño y admiración, desde colegas del mundo del espectáculo hasta seguidores anónimos que se emocionaron con la historia de la pareja.

La historia de Andrea Frigerio y Lucas Bocchino incluye dos bodas, un detalle poco común que agrega capas al relato. La primera ceremonia tuvo lugar en México, en febrero de 1996. Eligieron una playa cercana a Tulum como escenario, en un entorno íntimo y romántico, con dos amigos como testigos: Horacio Massa y Dolores Cahen D’Anvers. Esa boda marcó el inicio formal de una vida juntos, lejos del bullicio mediático y en un marco natural.

Diez años después, la pareja decidió renovar sus votos en Argentina. El casamiento civil se celebró el 14 de marzo de 2006, y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Frigerio eligió como testigos a Nequi Galotti, Michi Rodríguez y Sebastián Gutierrez, mientras que Bocchino seleccionó a Juan Cahen D’Anvers, Federico Álvarez Castillo e Ignacio Zuberbühler. La fiesta tuvo lugar en el Tortugas Country Club, donde asistieron 250 invitados. El evento combinó elegancia y alegría, y se transformó en uno de los acontecimientos sociales más recordados de la temporada.

Las imágenes que Frigerio compartió en su publicación incluyen también momentos de esa segunda boda: fotos de la ceremonia civil, retratos con los testigos y escenas de la fiesta, donde la pareja aparece rodeada de afectos y de la familia que construyeron con el tiempo. El paso de los años se nota en los gestos y en las miradas, pero la esencia del vínculo se mantiene intacta.