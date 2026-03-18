Los días de Wanda Nara y Martín Migueles en las Islas Maldivas: yate de lujo, paseo con delfines y amor bajo el sol

La conductora sigue disfrutando de sus vacaciones con su novio y nadaron con delfines (Video: Instagram)

En pleno divorcio de Mauro Icardi, Wanda Nara viajó con Martín Migueles a las Islas Maldivas a disfrutar de unas vacaciones de ensueño en un destino que es sinónimo de lujo y relax. Así la pareja eligió para desconectarse del ruido mediático y celebrar su romance con una mini luna de miel.

Desde su llegada al paraíso de arenas blancas y mar turquesa, los días de Wanda y Martín se reparten entre estadías en una villa exclusiva, desayunos frente al mar, tardes de spa, recorridas en bicicleta y experiencias gastronómicas de alto nivel. Cada nueva postal que comparten en redes es una invitación a sumergirse en el disfrute pleno, la tranquilidad y la complicidad que los une en el corazón del Océano Índico.

El último plan de la pareja fue alquilar un yate privado para recorrer el mar, explorar los rincones más atractivos de la región repleta de corales y vivir una aventura única: navegar junto a delfines en libertad. En las imágenes que compartió Wanda, se la ve disfrutando del paseo con un look sporty-glam con un conjunto ajustado gris y negro de off-white, visera y gorra negra, uñas rojas y accesorios llamativos. En distintas postales, la conductora posa apoyada en la baranda del barco, contemplando el horizonte. Con una toma en primer plano, sonríe relajada, con el mar infinito de fondo.

Migueles aprovechó para descansar al sol mientras Wanda paseaba por la embarcación

Wanda eligió un look sporty para su paseo en yate por las Islas Maldivas

La experiencia en el yate incluyó también momentos de relax puertas adentro: Wanda capturó a Migueles descansando en el sofá, disfrutando de la luz natural que entra por los ventanales mientras el mar se despliega a su alrededor. Otra imagen la muestra a ella recostada en la cabina, en pleno descanso, reflejando ese clima de calma, desconexión y lujo que impregna toda la escapada.

El recorrido por el Índico sumó paisajes de postal, exclusividad y el plus de ver delfines acompañando la travesía, convirtiendo el paseo en un recuerdo inolvidable. Durante toda esta estadía, la conductora apostó por distintos looks playeros y de resort, alternando bikinis en tonos vibrantes, trajes de baño enterizos y accesorios de diseñador.

En varias imágenes se la ve con un bikini rosa de Balmain, bandana marrón estampada y gafas oscuras, disfrutando del sol en la terraza privada sobre el agua turquesa. Otro de los favoritos fue el traje de baño negro, que combinó con un sombrero cowboy negro y salida animal print, ideal para las tardes de relax bajo las palmeras.

Wanda aprovechó para relajar en el camarote de la embarcación

Wanda apostó por protegerse del sol durante el trayecto (Instagram)

En los paseos y las caminatas por la isla, la presentadora lució conjuntos deportivos en blanco y azul y sandalias de denim con detalles desflecados, mostrando la versatilidad y el confort en cada actividad. El vestidor de la villa fue otro de los protagonistas: Wanda compartió una foto de su valija rosa personalizada y parte de su colección de bolsos Dior, Chanel y Hermès, acentuando el perfil fashionista, al que sus seguidores ya están acostumbrados.

El clima de relax se completó con pequeños lujos gastronómicos. Los desayunos abundantes se sirvieron en la terraza con vista a la infinity pool y el mar, incluyendo jugos naturales, café, huevos, panificados y frutas frescas. Las cenas, dispuestas junto a la pileta y bajo las estrellas, incluyeron platos de pescado, ensaladas, vegetales y dulces orientales como mochi de distintos sabores, coronando cada día con un guiño gourmet y romántico.

Migueles, por su parte, se mostró relajado y contemplativo, disfrutando de la piscina privada, paseos en bicicleta por los muelles y siestas en la playa de arena blanca. Wanda mostró también su costado más wellness, con una sesión de spa personalizada y el mensaje “Me Time Wanda” formado con caracoles en el piso, subrayando la importancia del autocuidado.

Así, Wanda Nara y Martín Migueles siguen sumando momentos únicos a su viaje por las Maldivas, en una rutina donde el glamour, la naturaleza y la desconexión absoluta son los verdaderos protagonistas.