Militares de Honduras impiden ingreso de paquetes escolares a estudiantes salvadoreños que viven en exbolsones

Militares de Honduras impiden el ingreso de 1,900 paquetes escolares destinados a estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad en los exbolsones./ (Porttada)

La entrega de más de 1,900 paquetes escolares para estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad en la zona de los exbolsones, en territorio hondureño, quedó interrumpida tras la decisión de militares de Honduras de impedir el ingreso de los insumos educativos enviados por el Gobierno de El Salvador.

Karla Trigueros, ministra de Educación de El Salvador, confirmó a la prensa que la caravana que transportaba los materiales tuvo que regresar al territorio nacional tras recibir la notificación en el punto fronterizo de Pasamonos, en Perquín.

PUBLICIDAD

Según informó la funcionaria, el plan contemplaba distribuir paquetes escolares a alumnos que asisten a más de treinta centros educativos en el exbolsón de Nahuaterique, donde viven cientos de menores salvadoreños con doble nacionalidad que cursan sus estudios.

Trigueros detalló que el proceso migratorio se realizó conforme a los requisitos establecidos, pero las autoridades hondureñas negaron la autorización para el ingreso de los materiales.

PUBLICIDAD

“Hemos venido hasta acá. Son mil novecientos paquetes escolares, más o menos treinta y cinco escuelas, treinta y ocho escuelas donde íbamos a llevar estos paquetes escolares. Sin embargo, en este momento me acaban de informar que no vamos a poder pasar a entregarlos”, afirmó Trigueros en declaraciones recogidas por diferentes medios de comunicación de El Salvador.

La ministra subrayó que la instrucción de entregar estos paquetes provino del presidente Nayib Bukele, quien dispuso la entrega de útiles y materiales a todos los estudiantes salvadoreños del sistema público, incluyendo a quienes residen en comunidades limítrofes y asisten a escuelas al otro lado de la frontera.

PUBLICIDAD

Los materiales escolares iban a ser distribuidos en más de treinta centros educativos en Nahuaterique, donde asisten cientos de niños salvadoreños./ (Redes de Christian Guevara)

La acción de los militares hondureños afectó directamente a niños y jóvenes de comunidades remotas, quienes esperaban recibir el material educativo como parte del programa impulsado por el Gobierno de El Salvador.

De acuerdo con la maestra Cindy Pineda, entrevistada por Diario El Salvador, los útiles estaban destinados a apoyar el proceso educativo de alumnos que viven en condiciones de alta vulnerabilidad y enfrentan dificultades para acceder a recursos básicos.

PUBLICIDAD

“Es una lástima, porque esta ayuda únicamente la recibimos de El Salvador”, expresó Luz Hernández, madre de uno de los estudiantes, en declaraciones recogidas por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador.

El operativo contemplaba beneficiar a más de 1,900 niños y jóvenes, distribuidos en esta zona fronteriza, un sector histórico de disputa limítrofe donde familias con doble nacionalidad mantienen vínculos estrechos con ambos países.

PUBLICIDAD

El rechazo de las autoridades hondureñas impidió la entrega de útiles y materiales, a pesar de que la comitiva salvadoreña había completado los procedimientos migratorios requeridos para su ingreso.

La ministra Trigueros agradeció la presencia de los medios y reiteró el respeto a las disposiciones de las autoridades hondureñas, señalando que el Gobierno salvadoreño mantiene su compromiso con la educación de todos los niños salvadoreños, sin importar su ubicación geográfica.

PUBLICIDAD

La funcionaria no precisó si se intentará nuevamente la entrega de los paquetes escolares en el corto plazo.

La ministra Karla Trigueros confirmó que la caravana con insumos educativos tuvo que regresar tras la notificación en el punto fronterizo./ (Porttada)

El incidente evidenció las dificultades que enfrentan las comunidades fronterizas de los exbolsones, cuyos habitantes dependen en gran medida del apoyo proveniente de El Salvador para sostener sus procesos educativos.

PUBLICIDAD

Organizaciones sociales y docentes de la zona han insistido en la necesidad de facilitar la cooperación entre ambos países para garantizar el acceso a la educación de los menores que residen en territorios fronterizos.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de Honduras sobre los motivos de la restricción impuesta.

PUBLICIDAD

La situación ha generado preocupación entre padres, docentes y representantes de las comunidades beneficiarias, quienes recalcaron la importancia de recibir este tipo de apoyos para el desarrollo académico de los niños y jóvenes de la región.

El Gobierno de El Salvador mantiene su disposición de continuar gestionando mecanismos que permitan la entrega de insumos educativos a todos los estudiantes salvadoreños, con independencia de su lugar de residencia.