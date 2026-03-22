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La romántica escapada de Wanda Nara y Martín Migueles en Shanghái: lujo, gastronomía y paseos por lugares emblemáticos

Tras sus días en Maldivas, la conductora y su pareja decidieron continuar sus vacaciones en China y extender su mini luna de miel

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Wanda Nara luce un gorro
Wanda Nara luce un gorro rojo, chaqueta de piel y bolso azul Chanel, posando frente a estructuras metálicas con logotipos de Louis Vuitton en Shanghái, China, durante sus vacaciones (Instagram)

Después de su paso por Maldivas, Wanda Nara eligió Shanghái como su nuevo destino de vacaciones junto a Martín Migueles. La empresaria y conductora compartió con sus seguidores cada detalle de su itinerario internacional, y su estadía en China no pasó inadvertida por el contexto personal y mediático que la rodea. La elección de la ciudad oriental, lejos de ser casual, enseguida fue leída por muchos usuarios en redes sociales como un mensaje indirecto para La China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi y de ascendencia china, quien aún no tuvo la oportunidad de conocer el país de sus raíces.

Recién llegada, Wanda mostró su clásico despliegue de equipaje: valijas repletas de stickers de destinos internacionales y bolsos de diseñador, fiel a su estilo glamoroso. La agenda incluyó recorridas por rincones emblemáticos de Shanghái, paseos bajo faroles de colores y en barrios tradicionales, y visitas a mercados donde abundan figuras de Hello Kitty, souvenirs típicos y objetos de la cultura pop local. Cada esquina, cada selfie, fue retratada con la impronta cosmopolita que Wanda imprime a todos sus viajes.

El costado gastronómico también tuvo su protagonismo: platos típicos como dumplings y sopas, cafés preparados al momento en cafeterías artesanales y tortas de té verde se sumaron a la experiencia culinaria. Las historias y publicaciones documentaron desde desayunos sofisticados hasta almuerzos en puestos callejeros, sumando postales de menús, productos frescos y ambientes vibrantes.

Nara posa sonriente en el
Nara posa sonriente en el aeropuerto, equipada con auriculares y equipaje de lujo, antes de iniciar sus vacaciones con destino a Shanghái, China
Wanda Nara se sumerge en
Wanda Nara se sumerge en la cultura de Shanghái, explorando sus bulliciosas calles y arquitectura tradicional durante sus vacaciones.
Cargo, chaleco de piel, remera
Cargo, chaleco de piel, remera negra y gorro de lana y cartera de Chanel para posar en la puerta de la tienda de Louis Vuitton
Farolillos multicolores adornan una calle
Farolillos multicolores adornan una calle de Shanghái

El lujo y las compras, sello distintivo de Wanda, no faltaron. Una de las imágenes más comentadas exhibe varias bolsas y cajas de Chanel sobre la cama del hotel, con moños y empaques de la maison francesa. Además, mostró looks urbanos, gorros y accesorios de marcas internacionales, alternando prendas deportivas y piezas de piel sintética, siempre con un guiño fashionista.

La rutina de viaje incluyó momentos de relax —mascarillas, flores frescas, selfies en el baño del hotel— y postales de la ciudad de noche, con vistas panorámicas, barcos iluminados y cenas en restaurantes con ventanales hacia el skyline de Shanghái. Wanda documentó cada detalle, desde la llegada al aeropuerto hasta los paseos por calles repletas de carteles en chino y tiendas de lujo.

La elección de Shanghái, sumada al contexto de su separación de Icardi y la relación del futbolista con La China Suárez, no pasó desapercibida para los seguidores y la prensa. Muchos interpretaron el destino como un sutil palito para la actriz, quien pese a su ascendencia china nunca visitó el país de sus raíces. Así, el viaje de Wanda adquirió una cuota extra de simbolismo, convirtiéndose en tema de conversación y especulación en el universo digital.

La empresaria mostró su rutina
La empresaria mostró su rutina de skincare durante el vuelo
Campera, gorra, pañuelo en la
Campera, gorra, pañuelo en la cabeza y cartera de Chanel fueron los elegidos de Nara para pasear por al ciudad
Una colección de figuras de
Una colección de figuras de madera, incluyendo Hello Kitty, el animé preferido de Wanda, un Maneki-neko y personajes de Pokémon,
Wanda Nara posa para una
Wanda Nara posa para una selfie en una calle concurrida de Shanghái, luciendo un atuendo casual durante sus vacaciones en China (Instagram)

Cada imagen del álbum refleja la combinación de sofisticación, curiosidad y timing mediático que caracteriza a Wanda Nara: entre el glamour de las compras, la exploración de la cultura local y los guiños a las internas del espectáculo, la empresaria documentó una experiencia que trasciende el turismo tradicional. Su paso por Shanghái se suma a una agenda internacional que fusiona placer, tendencia y estrategia, siempre bajo la atenta mirada de millones de seguidores.

En este contexto de las vacaciones de la mediática, Icardi y Suárez regresaron a Argentina para que el delantero del Galatasaray pudiera reencontrarse, tras varios meses, con las dos hijas que tuvo junto a la conductora. El último encuentro entre padre e hijas había sido en diciembre, por lo que el regreso generó expectativa y atención mediática. El viaje se concretó pocos días antes de la semana FIFA, lo que permitirá que Icardi pase siete días junto a las niñas en la denominada “casa de los sueños”, la propiedad que adquirió el año pasado en Nordelta para recuperarse de su cirugía de rodilla.

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