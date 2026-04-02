Del reality show a la vida real: Alex Caniggia y Melody Luz festejaron 4 años de relación

Para marcar este aniversario, el influencer compartió los inicios de su vínculo (Video: Instagram)

Melody Luz y Alex Caniggia consolidaron su historia de amor en el mundo de los realities, durante su paso por El Hotel de los famosos, donde se conocieron y comenzaron una relación que rápidamente captó la atención del público en las redes sociales. Desde entonces, la pareja se mantuvo unida frente a la exposición mediática, compartió proyectos personales y familiares, y formó una familia con el nacimiento de su hija Venezia. A lo largo de estos años, Melody y Alex demostraron complicidad, sentido del humor y una forma singular de acompañarse tanto en lo cotidiano como en los desafíos de la vida pública.

Al cumplir cuatro años juntos, Melody eligió una imagen en la que se la ve besando y abrazando a Alex, ambos vestidos con camisetas deportivas, para celebrar el aniversario en redes sociales. En la foto, la pareja transmite cercanía y afecto, con los tatuajes y el estilo personal de ambos como sello distintivo. Melody acompañó el posteo con un mensaje cargado de cariño y autenticidad: “Felices 4 años amore mío, Alex Caniggia. Sí que es toda una aventura extrema compartir con vos mi acuariano loco. Tenés un corazón enorme y me lo demostrás todos los días. Por muchos años más. Te amo papuchi”.

La respuesta de Alex no tardó en llegar y fue igual de efusiva. Compartiendo la misma imagen publicada por Melody, sumó su propio mensaje: “Amor mío de mi vida, felices 4 años, te amoooooo Pingui, enana de mi vida, te elijo hoy y siempre”. Así, el ida y vuelta público entre ambos volvió a dejar en evidencia la intensidad, el compromiso y el lenguaje íntimo con el que viven su relación, reafirmando el vínculo y el deseo de seguir eligiéndose con el paso del tiempo.

Melody fue la primera en celebrar este nuevo aniversario en redes

Además, el hijo de Claudio Paul Caniggia profundizó el homenaje al aniversario compartiendo historias propias. Primero subió un video de ambos dentro del reality en el que comenzó la relación, escenario donde se conocieron, acompañado del mensaje: “LOS COMIENZOS. 4 años después tremendo. Amore mío, Melody Luz, sigo mirándote como el primer día, mi Pingui, enana hermosa… pero amándote mucho más”.

Luego, publicó una imagen de ambos riendo y escribió: “Hoy cumplimos 4 años con mi mujer hermosa, Melody Luz. Mi Pingui, enana, te amo por muchos años más con vos hasta el infinito”. Finalmente, revivió el inicio del vínculo con otra postal del reality: “Donde empezó todo. Donde por primera vez te vi, te conocí esos días largos encerrados, mañanas, tardes y noches largas, compitiendo, ganando, perdiendo, durmiendo juntos en staff y en huéspedes. Amor mío, pasaron 4 años desde que te conocí y nos enamoramos y hasta formamos nuestra propia familia. Con vos para siempre, te amo mi amor, Melody Luz”.

El recorrido de ambos a través de recuerdos, palabras y gestos públicos reafirmó el crecimiento de la pareja y el compromiso de seguir eligiéndose cada día, celebrando tanto el presente familiar como el inicio de una historia que nació delante de las cámaras y se fortaleció lejos de ellas.

"Por muchos años más con vos", escribió Alex en una de las historias

Todas las fotos que compartieron fueron dentro del reality en el que se conocieron (Instagram)

Cabe recordar que el año 2025 la pareja terminó su relación y el único contacto que tuvieron durante esos meses fue por la pequeña que tienen en común. Tanta fue la mala onda entre ellos durante ese momento de turbulencia, en más de una ocasión, la bailarina expuso las peleas que tuvieron con el influencer, no solo por la rutina de su hija sino también por la relación que comenzó ella con Santiago del Azar, quien también era parte del programa en el que ambos participaron en la pantalla de canal Trece, a pocas semanas de confirmar la separación. Pero el amor fue más fuerte y pudieron superar la crisis para seguir contando hojas al almanaque de su relación.