Melody Luz dio a conocer el secreto para que funcione su relación con Alex Caniggia

A corazón abierto, Melody Luz respondió las consultas de sus seguidores y admitió cómo lleva adelante su relación con Alex Caniggia (Instagram)

Después de un año cargado de proyectos, desafíos personales y una separación que acaparó la atención mediática, Alex Caniggia y Melody Luz parecen haber encontrado algo de calma y reencuentro en la vida familiar. Lejos de las estridencias públicas que los caracterizaron en el pasado, la pareja eligió enfocarse en su historia de amor y, sobre todo, en el crecimiento de su hija Venezia. Aunque las provocaciones y los conflictos expuestos en redes quedaron atrás, Melody se mantiene auténtica y no duda en compartir con sus seguidores los altibajos, en especial al dar a conocer cómo lleva adelante su romance con el mediático.

Este domingo, la bailarina se animó a abrir una caja de preguntas en sus redes sociales y respondió sin filtros a las consultas de sus fanáticos. Una de las preguntas que más llamó la atención fue directa: “En la vida real, ¿Alex es igual que en las redes? ¿Cómo lidiás con su estilo?”. Fiel a su tono descontracturado, Melody respondió con un video en el que se lo ve a Alex desbordando histrionismo y humor, cantando con su estilo característico.

La respuesta fue tan clara como irónica: “Sí y no. Haciendo terapia”, escribió, dejando entrever que la convivencia con el influencer, por momentos, puede ser tan intensa y singular como lo que se muestra públicamente.

"Haciendo terapia", aseguró la bailarina al referirse cómo lidia con su pareja (Instagram)

No es la primera vez que Luz se refiere abiertamente a su vínculo con Caniggia. Hace apenas dos semanas, la bailarina habló a fondo con Sebi Manzoni en Entrevista Rosa y no escatimó en sinceridad al recordar la profunda crisis que atravesaron durante el embarazo y el nacimiento de su hija.

Durante la charla, Melody reconoció que muchas de las situaciones que hizo públicas en su momento respondieron a impulsos emocionales y a la bronca que sentía en ese entonces. “Lo conté porque él en su momento estaba con la nena y no me respondía. Entonces yo lo hice con esa calentura”, explicó la bailarina, dejando en claro que el contexto y las emociones del momento influyeron en sus decisiones.

La pareja, quien tiene a su hija Venezia, atravesó una dura crisis el año pasado (Instagram)

Ese período coincidió también con el surgimiento de un breve romance entre Melody y Santiago del Azar, excompañero suyo en El Hotel de los Famosos. Sobre esa relación, Melody fue autocrítica y admitió: “Sinceramente, viéndome hacia atrás, lo hice un poco de vengativa. Vos me lastimaste estando embarazada y después teniendo una hija y no te importó nada. Bueno, ahora jodete”.

El relato de Melody tuvo su punto más delicado al referirse al embarazo y al tiempo inmediatamente posterior al nacimiento de Venezia. Según contó, lo que más le dolió fue haber atravesado esa etapa tan significativa sintiéndose desvalorizada y poco acompañada. “Me parece que no está bien que si tu mujer está embarazada o acabás de parir y te estás por ir a España tres meses y tu mujer te va a bancar con tu bebé acá, es una falta de respeto hablarte con otras”, afirmó con contundencia, poniendo sobre la mesa una de las heridas más profundas de su historia con Caniggia.

Melody Luz recordó la crisis de pareja que tuvo con Alex Caniggia, el padre de su hija (Entrevista rosa)

A pesar de todo, la bailarina aseguró que, actualmente, la pareja está intentando reconstruir el vínculo bajo un acuerdo de monogamia, aunque admitió que las heridas no desaparecen de un día para el otro. “No te puedo decir que lo perdoné 100%. Es un proceso tan lindo llevar vida dentro y saber que tu pareja se está hablando con otras…”, graficó, y comparó la situación con “querer pegar un vaso de vidrio”, dejando en claro que la confianza y la estabilidad son conquistas diarias y frágiles.

Con honestidad, Melody muestra el lado menos idealizado de las relaciones y la maternidad, y no duda en compartir en redes sociales el camino que hoy transita con Alex. Juntos, apuestan a la construcción de una familia, el aprendizaje mutuo y la búsqueda de nuevas formas de acompañarse, aún en medio de las contradicciones y los desafíos que implica el amor en tiempos de exposición permanente.