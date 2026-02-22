Teleshow

Melody Luz dio a conocer el secreto para que funcione su relación con Alex Caniggia

La bailarina respondió preguntas de sus seguidores y explicó cómo lleva adelante el vínculo con su pareja y padre de su hija Venezia

Guardar
A corazón abierto, Melody Luz respondió las consultas de sus seguidores y admitió cómo lleva adelante su relación con Alex Caniggia (Instagram)

Después de un año cargado de proyectos, desafíos personales y una separación que acaparó la atención mediática, Alex Caniggia y Melody Luz parecen haber encontrado algo de calma y reencuentro en la vida familiar. Lejos de las estridencias públicas que los caracterizaron en el pasado, la pareja eligió enfocarse en su historia de amor y, sobre todo, en el crecimiento de su hija Venezia. Aunque las provocaciones y los conflictos expuestos en redes quedaron atrás, Melody se mantiene auténtica y no duda en compartir con sus seguidores los altibajos, en especial al dar a conocer cómo lleva adelante su romance con el mediático.

Este domingo, la bailarina se animó a abrir una caja de preguntas en sus redes sociales y respondió sin filtros a las consultas de sus fanáticos. Una de las preguntas que más llamó la atención fue directa: “En la vida real, ¿Alex es igual que en las redes? ¿Cómo lidiás con su estilo?”. Fiel a su tono descontracturado, Melody respondió con un video en el que se lo ve a Alex desbordando histrionismo y humor, cantando con su estilo característico.

La respuesta fue tan clara como irónica: “Sí y no. Haciendo terapia”, escribió, dejando entrever que la convivencia con el influencer, por momentos, puede ser tan intensa y singular como lo que se muestra públicamente.

"Haciendo terapia", aseguró la bailarina
"Haciendo terapia", aseguró la bailarina al referirse cómo lidia con su pareja (Instagram)

No es la primera vez que Luz se refiere abiertamente a su vínculo con Caniggia. Hace apenas dos semanas, la bailarina habló a fondo con Sebi Manzoni en Entrevista Rosa y no escatimó en sinceridad al recordar la profunda crisis que atravesaron durante el embarazo y el nacimiento de su hija.

Durante la charla, Melody reconoció que muchas de las situaciones que hizo públicas en su momento respondieron a impulsos emocionales y a la bronca que sentía en ese entonces. “Lo conté porque él en su momento estaba con la nena y no me respondía. Entonces yo lo hice con esa calentura”, explicó la bailarina, dejando en claro que el contexto y las emociones del momento influyeron en sus decisiones.

La pareja, quien tiene a
La pareja, quien tiene a su hija Venezia, atravesó una dura crisis el año pasado (Instagram)

Ese período coincidió también con el surgimiento de un breve romance entre Melody y Santiago del Azar, excompañero suyo en El Hotel de los Famosos. Sobre esa relación, Melody fue autocrítica y admitió: “Sinceramente, viéndome hacia atrás, lo hice un poco de vengativa. Vos me lastimaste estando embarazada y después teniendo una hija y no te importó nada. Bueno, ahora jodete”.

El relato de Melody tuvo su punto más delicado al referirse al embarazo y al tiempo inmediatamente posterior al nacimiento de Venezia. Según contó, lo que más le dolió fue haber atravesado esa etapa tan significativa sintiéndose desvalorizada y poco acompañada. “Me parece que no está bien que si tu mujer está embarazada o acabás de parir y te estás por ir a España tres meses y tu mujer te va a bancar con tu bebé acá, es una falta de respeto hablarte con otras”, afirmó con contundencia, poniendo sobre la mesa una de las heridas más profundas de su historia con Caniggia.

Melody Luz recordó la crisis de pareja que tuvo con Alex Caniggia, el padre de su hija (Entrevista rosa)

A pesar de todo, la bailarina aseguró que, actualmente, la pareja está intentando reconstruir el vínculo bajo un acuerdo de monogamia, aunque admitió que las heridas no desaparecen de un día para el otro. “No te puedo decir que lo perdoné 100%. Es un proceso tan lindo llevar vida dentro y saber que tu pareja se está hablando con otras…”, graficó, y comparó la situación con “querer pegar un vaso de vidrio”, dejando en claro que la confianza y la estabilidad son conquistas diarias y frágiles.

Con honestidad, Melody muestra el lado menos idealizado de las relaciones y la maternidad, y no duda en compartir en redes sociales el camino que hoy transita con Alex. Juntos, apuestan a la construcción de una familia, el aprendizaje mutuo y la búsqueda de nuevas formas de acompañarse, aún en medio de las contradicciones y los desafíos que implica el amor en tiempos de exposición permanente.

Temas Relacionados

Melody LuzAlex CaniggiaVeneziaSecretoTerapia de psicología

Últimas Noticias

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

En medio de sus días en Inglaterra, la modelo compartió la picardía que realizó el pequeño mientras no lo miraba con detenimiento

Valentina Cervantes mostró la tierna

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

Tras seis meses desde su separación, los protagonistas de “Máxima” sellaron su relación con una inesperada aparición del actor en el día especial de la hermana de Paula Chaves

Delfina Chaves confirmó su reconciliación

La faceta más divertida de Benjamín Vicuña en la playa: así desafía las olas del mar en Punta del Este

El actor disfruta del verano en compañía de su novia Anita Espasandín y muestra su costado más relajado en José Ignacio

La faceta más divertida de

Eduardo y Elina Costantini celebraron su 6° aniversario de casados: “¡Amor que siempre soñé!”

Con una romántica velada llena de pétalos de rosa y una torta especialmente decorada para la ocasión, la pareja festejó un nuevo año repleto de romance y cariño entre ambos

Eduardo y Elina Costantini celebraron

“Amor verdadero”: la romántica frase de Juana Viale a su novio Yago Lange a la orilla del mar

La pareja vive días de relax y aventura junto al océano, compartiendo momentos únicos donde la naturaleza y la intimidad sellan una etapa especial de su vínculo

“Amor verdadero”: la romántica frase
DEPORTES
Ganó la medalla de oro

Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero rompió en llanto tras recibir una llamada: “Prometí ser valiente”

River Plate buscará volver a la victoria frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto: hora, TV y formaciones

La investigación por el rapto de furia de Messi con los árbitros: el detalle por el que podría salvarse de una sanción

Ronaldinho sorprendió al revelar la razón por la que ya no puede ver partidos completos tras su retiro

Adam Bareiro se perfila para hacer su debut en Boca Juniors: cuándo sería y los motivos

TELESHOW
Valentina Cervantes mostró la tierna

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

La faceta más divertida de Benjamín Vicuña en la playa: así desafía las olas del mar en Punta del Este

Eduardo y Elina Costantini celebraron su 6° aniversario de casados: “¡Amor que siempre soñé!”

“Amor verdadero”: la romántica frase de Juana Viale a su novio Yago Lange a la orilla del mar

INFOBAE AMÉRICA

La inteligencia artificial revela cómo

La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La historia de “El Mencho”: cómo el líder del CJNG se convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo