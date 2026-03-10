Teleshow

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

“La pajarita”, le dijo la bailarina a su niña y compartió la similitud física con el exfutbolista y papá de Alex Caniggia

Guardar
Alex, Claudio Paul y Venezia
Alex, Claudio Paul y Venezia Caniggia: tres generaciones que se parecen físicamente (Instagram)

La imagen de una familia puede quedar marcada por rasgos que trascienden generaciones. En las redes sociales, este fenómeno suele generar conversaciones y comparaciones, pero pocas veces una semejanza despierta tanta sorpresa como la que compartió recientemente Melody Luz con sus seguidores. La bailarina, pareja de Alex Caniggia, publicó una fotografía de su hija Venezia y sorprendió al comparar el rostro de la pequeña con una imagen de su abuelo, Claudio Paul Caniggia, cuando era joven. El impacto visual de ambas imágenes no dejó lugar a dudas para quienes siguen de cerca la vida de la familia: la niña y el exfutbolista comparten una serie de rasgos que parecen calcados.

La publicación apareció en las historias de Instagram de Melody. Con un primer plano de Venezia, la bailarina no solo mostró el crecimiento de la niña, sino que agregó un toque de humor y ternura. Escribió la frase “La pajarita”, en clara alusión al famoso apodo de Caniggia, y etiquetó al exdelantero de la Selección argentina. La referencia al seudónimo familiarizó aún más la imagen, reforzando la idea de que la pequeña heredó no solo los rasgos físicos, sino también parte de la identidad visual de su abuelo.

Uno de los detalles más comentados por los seguidores fue el accesorio que llevaba Venezia en la foto. La niña posó con una vincha blanca en la cabeza, un elemento icónico del look de Caniggia durante su carrera futbolística. Aquella vincha blanca acompañó al jugador en infinidad de partidos y se convirtió en parte de su sello personal sobre el campo de juego. La aparición de ese accesorio en la imagen de Venezia intensificó la comparación: no solo se trata del parecido en los rasgos faciales, sino también en el estilo. La mirada, la forma del rostro y la expresión de la niña evocan recuerdos de las fotos deportivas del exfutbolista, generando una reacción inmediata entre los usuarios de Instagram.

Melody Luz mostró el asombroso
Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia (Instagram)

El fenómeno del parecido entre abuelos y nietos suele generar ternura y asombro en las familias, pero en este caso el interés se multiplicó por la popularidad de los protagonistas. La comunidad digital que sigue a Melody Luz y Alex Caniggia no tardó en expresar su asombro. Los comentarios se centraron en la similitud de las miradas y en la manera en que los gestos de Venezia remiten a los años dorados de Caniggia como delantero. El parecido físico, sumado a la elección de la vincha, convirtió la publicación en un pequeño acontecimiento familiar que trascendió el círculo íntimo para instalarse en la agenda de las redes sociales.

La imagen de Venezia, con apenas dos años, parece condensar la herencia familiar y el peso de un apellido que dejó huella en el fútbol argentino. El gesto de Melody al compartir la foto y la comparación directa con el abuelo no solo busca enternecer, sino también celebrar esa continuidad generacional. La familia vive en la exposición constante, pero la reacción de los seguidores ante el parecido sugiere que existe un interés genuino por los vínculos que unen a padres, hijos y nietos, especialmente cuando los protagonistas forman parte de la historia pública del país.

Alex Caniggia y su hija
Alex Caniggia y su hija Venezia comparten muchos momentos juntos en compañía de Melody Luz (Instagram)

El parecido entre Venezia y Claudio Caniggia, resaltado en la vincha y la expresión de la niña, provocó una ola de mensajes entre los fanáticos y seguidores de la familia. El fenómeno se explica por la fuerza visual de la imagen y por la carga simbólica que conlleva ver reflejado en una nieta el rostro de quien deslumbró en los estadios del mundo. Al observar la foto, muchos recordaron los goles, las carreras por la banda y el cabello rubio que identificó a Caniggia en sus mejores años. Ahora, esa imagen parece encontrar una continuidad en la sonrisa y los rasgos de la pequeña Venezia.

Más allá de la comparación física, la relación de Venezia con su abuelo Claudio suma un elemento afectivo a la historia. La niña comparte tiempo y actividades con Caniggia, a diferencia de lo que ocurre con su abuela materna, Mariana Nannis, y su tía Charlotte. El vínculo de la pequeña con el exfutbolista se mantiene fuerte gracias a la cercanía con su padre, Alex, y la disposición de Melody para fortalecer los lazos familiares. Las reuniones y encuentros familiares se repiten, permitiendo que el parecido físico se complemente con una relación de cariño y presencia.

Las imágenes que Melody y Alex comparten en redes sociales muestran a un Claudio Caniggia sonriente, rodeado de su nieta y su hijo. El cumpleaños número 59 del exfutbolista sirvió como escenario para exhibir la armonía alcanzada tras años de distanciamiento. En la celebración, la presencia de Venezia con la camiseta de la Selección argentina y una falda escocesa reforzó el sentido de pertenencia a la familia y a una tradición deportiva. La mesa decorada y el ambiente relajado sirvieron de telón de fondo para una serie de fotos y videos que capturaron momentos de alegría y complicidad.

Venezia Caniggia es la niña
Venezia Caniggia es la niña mimada de la familia Caniggia, en especial de su abuelo Claudio Paul (Instagram)

Las palabras de Alex Caniggia durante el cumpleaños reflejaron la reconstrucción del vínculo con su padre y la importancia de compartir en familia. La presencia de Melody fue clave en este proceso de acercamiento. Su rol ha consistido en facilitar el diálogo y promover encuentros que permitieron superar viejas diferencias. El nacimiento de Venezia en 2022 marcó un antes y un después, consolidando una nueva etapa en la vida de los Caniggia.

La figura de Sofía Bonelli, actual pareja de Claudio Caniggia, también se integró a la dinámica familiar, sumando mensajes y videos que documentan los momentos compartidos. Entre anécdotas de la época de futbolista y escenas cotidianas, la familia muestra dos facetas del exdelantero: el hombre que revive recuerdos deportivos y el abuelo que juega y ríe junto a su nieta.

El proceso de reconstrucción familiar se refleja en las imágenes de Venezia y su abuelo, en la naturalidad con que comparten tiempo y en la fuerza de una herencia que se manifiesta tanto en los gestos como en el cariño. El parecido físico entre ambos se convierte así en un símbolo de continuidad, en una historia que encuentra nuevos capítulos en cada encuentro y en cada foto que circula por las redes.

Temas Relacionados

Melody LuzClaudio Paul CaniggiaVenezia CaniggiaAlex CaniggiaParecido físico

Últimas Noticias

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La pareja aprovechó la gira de teatro del actor para recorrer la Costa Azul y compartieron las paradisíacas postales en sus redes sociales

Gastronomía, paisajes y amor: el

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

El conductor visitó a su hija Juana y disfrutó del momento íntimo rodeado por sus seres queridos

La tarde en familia de

Geraldine Neumann defendió a Nicole en la polémica por los 15 de Allegra Cubero: “Que digan lo que quieran”

Las hermanas sean unidas y las modelos cerraron filas en la polémica por el festejo de la adolescente y la postura de Fabián Cubero y Mica Viciconte

Geraldine Neumann defendió a Nicole

La fuerte indirecta de Ana Rosenfeld al festejo de cumpleaños de la China Suárez con Icardi por el Bósforo: “Prestado”

Sus publicaciones en Instagram, llenas de guiños y recuerdos, generaron sospechas sobre la originalidad de la fiesta que el futbolista le organizó a su pareja

La fuerte indirecta de Ana

Tomás Rebord regresó al streaming en Blender y superó las 45 mil vistas en vivo

Entre la ironía, la catarsis y la reflexión, el conductor de “Hay algo ahí” marcó tendencia en su vuelta. El agradecimiento al público y la polémica con Guille Aquino

Tomás Rebord regresó al streaming
DEPORTES
Todos los argentinos que dirán

Todos los argentinos que dirán presente en el Masters 1000 de Montecarlo

La sugestiva sentencia de Mauricio Pochettino cuando le consultaron por el interés del Real Madrid

Se conocieron más detalles del proyecto con el que Boca Juniors construirá una cuarta bandeja en La Bombonera

El Liverpool de Mac Allister visita al Galatasaray de Icardi en el comienzo de los octavos de la Champions: la agenda completa

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

TELESHOW
Gastronomía, paisajes y amor: el

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

Geraldine Neumann defendió a Nicole en la polémica por los 15 de Allegra Cubero: “Que digan lo que quieran”

La fuerte indirecta de Ana Rosenfeld al festejo de cumpleaños de la China Suárez con Icardi por el Bósforo: “Prestado”

Tomás Rebord regresó al streaming en Blender y superó las 45 mil vistas en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Esta es la lista de

Esta es la lista de leyes que cambiarán en Estados Unidos desde marzo de 2026

Ucrania despliega expertos anti drones en cuatro países de Medio Oriente a cambio de misiles Patriot

Estas son algunas de las cosas más raras encontradas en aeropuertos de EEUU, desde espadas samurái hasta un meteorito y un Rolex

El escritor Alfredo Bryce Echenique murió en Lima a los 87 años: pidió que sus restos fueran al mar

Benicio Del Toro confiesa sobre su personaje en ‘Una batalla tras otra’: “Hay mucho de mí”