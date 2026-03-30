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El imitador peruano de Gustavo Cerati que es furor por su enorme parecido vocal con el líder de Soda Stereo: “Lo resucitaron”

Fernando Sosa sorprendió tanto a fanáticos de la banda argentina como al jurado de Yo Soy, el show en el participó de la televisión de Perú, gracias a sus impresionantes interpretaciones

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Fernando Sosa fue participante de Yo soy, un concurso peruano que busca al mejor imitador, y deslumbra por su increíble similitud con el artista argentino a la hora de interpretar (Video: Yo soy/ Latina)

En tiempos en los que las redes sociales pueden convertir una performance televisiva en un fenómeno continental en cuestión de horas, el nombre de Fernando Sosa empezó a circular con fuerza entre fanáticos del rock en español, curiosos del universo de los realities y admiradores eternos de Gustavo Cerati. Con apenas algunas presentaciones en la pantalla peruana, el joven cantante logró algo que no suele ocurrir fácilmente cuando se trata de homenajear a una figura tan inmensa: generar asombro, emoción y una reacción inmediata del público, que no tardó en instalarlo como uno de los imitadores más impactantes del momento.

Su aparición en Yo Soy, el popular programa peruano de imitaciones, no fue simplemente la de un concursante más que eligió cantar clásicos conocidos. Desde el comienzo, Fernando Sosa dejó en claro que su apuesta iba mucho más allá de repetir canciones de Soda Stereo o de la carrera solista de Cerati: construyó un personaje escénico completo, con trabajo vocal, estudio gestual, presencia corporal y una interpretación respetuosa de uno de los artistas más emblemáticos del rock latinoamericano.

Fernando Sosa saltó a la fama tras su participación en Yo Soy, el reality peruano de imitaciones musicales
Fernando Sosa saltó a la fama tras su participación en Yo Soy, el reality peruano de imitaciones musicales

Lo llamativo es que su historia dentro del formato no arrancó con una consagración inmediata. En una primera instancia, había quedado afuera. Pero lejos de desanimarse, esa eliminación funcionó como motor. Volvió al programa más preparado, con una seguridad distinta y con una propuesta mucho más sólida. Fue en ese regreso cuando empezó a llamar la atención de verdad. Con una entrada marcada por el clásico “gracias totales”, guiño inevitable al universo Cerati, dejó en claro que entendía no solo la voz del artista, sino también su simbología, su aura y sus códigos.

El imitador del líder de Soda Stereo se lució en el programa de la televisión peruana (Video: Yo soy/ Latina)

El jurado lo notó enseguida. En su nuevo casting, destacaron su timbre vocal, la organicidad de sus movimientos y la manera en que lograba sostener el personaje sin caer en la exageración. Esa validación técnica fue apenas el primer paso de algo que después crecería mucho más. Porque si bien el programa le dio visibilidad local, fueron las redes sociales las que terminaron amplificando el fenómeno hasta llevarlo a otras audiencias, incluida la argentina.

Fernando Sosa – Gustavo Cerati – Yo Soy - Perú – entretenimiento – 23 febrero
La interpretación de Sosa llamó la atención del jurado por su trabajo vocal, su gestualidad y su respeto al personaje de Cerati (Facebook/yosoyperupaginaoficial)

A partir de sus interpretaciones de temas como “En la ciudad de la furia”, “Prófugos” y “Cuando pase el temblor”, Fernando comenzó a viralizarse. Los videos circularon en distintas plataformas y se multiplicaron los comentarios de usuarios sorprendidos por el nivel de parecido vocal y escénico. Muchos resumieron esa impresión con una frase que se volvió repetida entre posteos y reels: “Era imitarlo, no resucitarlo”. En un terreno donde la comparación suele ser cruel y donde homenajear a un artista tan singular puede ser un arma de doble filo, el cantante peruano consiguió que la reacción predominante fuera de admiración.

Parte de ese impacto tiene que ver con que Cerati no es un cantante más dentro del cancionero latinoamericano. Su voz, su fraseo, su modo de decir, incluso sus silencios, forman parte de una identidad artística muy difícil de reproducir. No alcanza con tener un tono parecido. Hace falta comprender una sensibilidad, un clima, una manera de habitar la canción. Y eso es, justamente, lo que muchos encontraron en Sosa: no una caricatura, sino una reconstrucción trabajada con detalle y respeto a pesar de las diferencias físicas entre el joven de 27 años, nacido en Villa El Salvador, Lima, con el artista fallecido el 4 de septiembre de 2014.

Fernando Sosa cantó "En la ciudad de la furia" en el show de imitadores de la televisión peruana (Video: Yo soy/ Latina)

Además, su recorrido no empezó en la televisión. Antes de llegar a Yo Soy, ya venía interpretando repertorio de Soda Stereo y de la etapa solista de Cerati en escenarios peruanos, desde 2023, como parte de una banda tributo. Esa experiencia previa explica por qué su participación en el reality no se sintió improvisada. La televisión, en ese sentido, fue más un amplificador que un punto de partida. Lo que el programa hizo fue exponer ante una audiencia mucho más masiva un trabajo que ya venía madurando desde hacía tiempo.

Fernando Sosa – Gustavo Cerati – Yo Soy - Perú – entretenimiento – 23 febrero
El repertorio de Fernando Sosa incluyó clásicos de Soda Stereo y de la carrera solista de Gustavo Cerati (YouTube/ Yo Soy Perú)

Con el correr de las galas, Fernando Sosa pasó de ser una sorpresa del casting a consolidarse como uno de los favoritos del bloque rock en español. Sus actuaciones fueron creciendo en intensidad y también en precisión. Ya no se trataba solo de un parecido inicial llamativo: había evolución, escucha de las devoluciones, correcciones y un perfeccionamiento visible en cada nueva presentación. Ese recorrido lo convirtió, además, en un caso de superación dentro del propio certamen.

Y aunque el participante no consiguió consagrarse campeón de esta edición del certamen, Sosa quedó tercero, las redes sociales terminaron volviéndolo un fenómeno viral: las reproducciones de sus actuaciones fueron reaccionadas por numerosos youtubers, impactados por su parecido vocal con Cerati, y provocando hasta lágrimas al escucharlo.

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