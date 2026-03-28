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Floppy Tesouro recibió un nuevo diagnóstico sobre su problema de salud: “Me pasan cosas todo el tiempo”

La modelo continúa con el tratamiento por complicaciones surgidas a partir de una anestesia odontológica. El apoyo incondicional de sus seguidores y el refugio en su hija Moorea

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Floppy Tesouro volvió a hablar de su problema de salud (Video: Instagram)

Hace un tiempo que Floppy Tesouro viene compartiendo con sus seguidores la preocupación sobre su salud. La modelo continúa su tratamiento por una neuralgia del trigémino, una afección neurológica extremadamente dolorosa por la que la internaron a comienzos de marzo y que marcó el inicio de un proceso de recuperación complejo.

En un video reciente difundido en sus redes sociales, Tesouro relató en primera persona el impacto de estos episodios y los desafíos diarios que enfrenta y que mantiene en vilo a sus seguidores. “Hoy a la mañana me levanté con muchísimo dolor, pero como ya había concretado ir a trabajar, obviamente me maquillé, me peiné, le puse toda la garra del mundo porque me apasiona mi trabajo y soy muy responsable cuando me comprometo”. Según explicó, si bien logró cumplir con algunos compromisos laborales, decidió cancelar su presencia en un evento social. “Hay que escuchar el cuerpo. Hasta acá pude hacer hoy. Ya más estaría esforzándome. Y estoy a media máquina, porque realmente no estoy al cien por ciento”, afirmó.

La modelo expuso el desgaste físico y emocional provocado por la persistencia del dolor: “Cuando uno tiene muchos dolores y hace muchos meses, estoy física y mentalmente agotada ya en un punto y le pongo muchísima fuerza a todo, pero los dolores siguen existiendo”. A lo largo del video, explicó que la medicación indicada para tratar la neuralgia del trigémino le genera efectos secundarios. “La medicación me está dando efectos adversos. Ayer tenía como una erupción y una picazón muy fea que no me dejaba ni dormir”, detalló en referencia al cuadro que se le presentó a partir de una anestesia odontológica.

Floppy Tesouro y su hija Moorea
Floppy Tesouro y su hija Moorea en su plan de entrecasa

En su testimonio, Tesouro sumó el diagnóstico reciente de una inflamación dental. “Fui a ver una segunda opinión odontológica y tengo pulpitis aguda", reveló, acerca de ia inflamación de la pupila dental. “Así que van a abrir y eso va a hacer que seguramente me empiece a sentir mucho mejor de todos estos dolores que estoy teniendo, que me tienen bastante angustiada”, explicó, dejando en evidencia el impacto de los síntomas en su vida cotidiana.

Aunque admitió que disfruta verse bien y prepararse para ciertas actividades, la modelo remarcó la importancia de cuidar su salud y priorizar el descanso: “Si bien estoy maquillada y peinada para irme a un evento, no lo voy a hacer, porque me gusta sentirme así, verme así. Estuve tantos días en reposo, tantos días en la internación, que necesitaba como volver a sentirme yo, pero a su vez también necesito apachucharme con mi hija y descansar hasta recomponerme”. De acuerdo con lo que mostró en sus historias, cumplió con su palabra, ya que se la vio con la pequeña Moorea disfrutando de una película.

A lo largo de su intervención, Tesouro agradeció el apoyo de sus seguidores y explicó la dificultad para responder a todos los mensajes debido al dolor de cabeza persistente. “Los leo a todos siempre, les agradezco y por eso quería contarles el diagnóstico a ustedes actual, porque sé que están ahí en el minuto a minuto y me hace muy bien compartirlo con ustedes. Les mando un beso. Me voy a descansar”.

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Los episodios recientes se suman a un historial de complicaciones médicas que Tesouro viene atravesando desde el inicio de marzo, cuando debió ser internada en el Sanatorio Otamendi. Según compartió en varias publicaciones, la aparición de nuevos síntomas, como erupciones y picazón, obligó a reingresar al centro de salud para realizar controles médicos y ajustar el tratamiento. En sus redes sociales, la modelo mostró imágenes desde la clínica y agradeció la atención recibida por parte del equipo médico, a quienes describió como parte de su “segunda casa últimamente”.

Las complicaciones surgieron tras una anestesia odontológica, que desencadenó el cuadro de neuralgia del trigémino. Desde entonces, Tesouro alternó períodos de mejoría con recaídas y reacciones adversas a la medicación. En sus mensajes, la modelo reconoció que el proceso de recuperación implica “altibajos” y que la constancia en los controles médicos resulta fundamental para afrontar la incertidumbre.

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