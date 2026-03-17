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Floppy Tesouro contó cómo sigue su salud luego de su internación: “Es un proceso bastante largo”

Tras pasar unos días en un sanatorio, la empresaria continúa la recuperación en su casa y detalló cuando retomará las actividades profesionales

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Luego de pasar unos días en un Sanatorio por un fuerte dolor, contó cómo sigue su recuperación (Video: Instagram)

El sábado 7 de marzo, Floppy Tesouro preocupó a sus seguidores al revelar que había sido internada en el Sanatorio Otamendi por una neuralgia del trigémino, un cuadro sumamente doloroso que la obligó a frenar la rutina y buscar asistencia médica urgente. Según contó a Teleshow, el problema se desató “a raíz de una anestesia odontológica”. Tras dos días bajo observación y tratamiento, la modelo y empresaria recibió el alta y, poco a poco, empezó a retomar el contacto con sus redes sociales para tranquilizar a quienes estaban pendientes de su salud.

A través de una serie de videos en sus historias de Instagram, Floppy fue relatando cómo sigue su evolución: “¿Cómo andan? Yo acá recuperándome con este sunset espectacular, con un calor que no me dejaba salir porque todavía el sol me da un poco de dolor de cabeza, pero ahora está divino. Me voy a tomar unos mates, pero mientras tanto les quería contar que estoy un poco mejor“, comenzó diciendo la modelo llevando tranquilidad a sus seguidores. Y siguió: “Les quiero agradecer un montón los mensajes porque no paro de leer mensajes de gente preocupada, de gente que me cuenta sus experiencias o de familiares también pasaron por esto, que es muy doloroso, que es muy difícil”.

“Así que ahora ya me estoy recuperando. Ya gracias a Dios retomé un poco de vida normal, de home office, todavía no arranqué actividades. Ya la semana que viene retomo agenda de trabajo”, detalló acerca de cómo sigue con sus actividades laborales tras los días de pausa y descanso.

Así anunció que estaba internada
Así anunció que estaba internada debido a una neuralgia del trigémino (Instagram)

Tesouro explicó que el dolor todavía la obligaba a estar en reposo: “Estaba que me llamaba la cama todo el tiempo, porque cuando uno se siente mal y tiene mucho dolor, es lógico. Así que celebro que cada día que pasa me siento un poco mejor. Todavía no puedo abrir del todo la boca, estoy con trismus, pero una vez que el dolor de cabeza de la neuralgia baje, ya voy a poder empezar de nuevo kinesiología. Este es un poco el panorama”.

A pesar de seguir con dolor, contó que no se pudo mantener del todo quieta y en reposo: “Es un proceso bastante largo, pero yo le puse toda la energía a mi recuperación, toda la garra, porque no puedo estar quieta. Ya estoy que camino por las paredes de la casa, ya no puedo más. Pero lo importante es que me siento cada vez mejor y de a poquito ya me voy a ir recuperando al cien por cien”.

En este tiempo de reposo, Floppy contó que se dedicó a la gastronomía y a crear contenido con su hija Moorea: “Estoy haciendo algunas recetas de cocina porque me agarró el ama de casa, algo tenía que hacer. Hicimos algunas cosas muy ricas con Moore que fuimos subiendo a mi canal”.

El romántico gesto del novio
El romántico gesto del novio de Floppy Tesouro el día en que ella regresó a su casa después de dos días de internación (Instagram)

Durante este doloroso momento la modelo estuvo acompañada por su hija y por su pareja Salvador Becciu, quien se encargó de mimarla durante la recuperación. Tras recibir el alta médica compartió el gesto de su novio: una comida especial preparada por Salvador. “Volvió de internación y hoy le hacemos una carne al disco”, escribió junto a un corazón rojo y dos manos formando el mismo símbolo. Luego sumó: “Con esto te mejorás sí o sí”, expresando la intención de mimarla tras el episodio de salud.

Así, entre agradecimientos, detalles de su recuperación y anécdotas cotidianas, Floppy Tesouro dejó en claro que, aunque el proceso es largo, está cada vez mejor y lista para volver a la acción, siempre con energía positiva y el cariño de sus seguidores y su familia como motor principal.

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