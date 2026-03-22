El gesto de las hijas de Evangelina Anderson y la Joaqui que emocionó a Ian Lucas tras ganar MasterChef Celebrity

El saludo de las hijas de La Joaqui y Evangelina Anderson a Ian Lucas

Después de meses de esfuerzo y dedicación, Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity (Telefe). El influencer se impuso ante Sofía la Reini Gonet y coronó un brillante paso por el programa, recibiendo elogios de sus compañeros y de miles de fanáticos. En ese marco, el joven recibió dos mensajes especiales que tocaron profundamente su corazón: las felicitaciones de las hijas de Evangelina Anderson y la Joaqui.

“Felicidades por el premio Iani, te quiero mucho. Terminaste, al final sí cumpliste tu promesa de ganar por mi mamá”, confesó Shaina, la hija de la referente del RKT. El saludo de la pequeña evidenció los años de amistad entre la cantante y el ganador del reality, quien, meses atrás, había invitado a la niña a subirse al escenario durante su show junto a Fede Vigevani en Vélez Sarsfield.

En medio de las celebraciones por su título, Lucas también recibió las felicitaciones de Lola, la hija mayor de Evangelina Anderson. Lola compartió una fotografía en la que aparece con remeras diseñadas especialmente con la frase “Aguante Ian, MasterChef 2025/2026”, posando junto a sus amigas Francesca e Isabella Icardi, hijas de Wanda Nara. En la imagen agregó el mensaje “¡Felicitaciones Iann!!!” y mencionó al destinatario, dejando ver su apoyo.

Por su parte, Lucas también compartió la publicación de la hija de Evangelina Anderson y añadió un mensaje afectuoso. Ian respondió con la frase “Mi hinchada” acompañada de un emoji de corazón rojo, varias estrellas y una copa, en alusión al trofeo conseguido. Esta interacción generó comentarios y especulaciones entre los seguidores de Ian y Evangelina sobre la posibilidad de un acercamiento o reconciliación entre el ganador de MasterChef Celebrity y la ex pareja de Martín Demichelis.

Entre amigos y rumores: Ian Lucas respondió con cariño a las felicitaciones de la hija de La Joaqui tras ganar MasterChef Celebrity

Lejos de la polémica y el conflicto con Anderson, luego de que la modelo negara el romance y el joven realizara su descargo en redes sociales, Lucas le contó a Teleshow la forma en la que superó dicha situación y su reflexión tras superar esa etapa: “Siento que todo lo que pasó fue parte de la experiencia. Yo no estaba acostumbrado y fue como un teléfono descompuesto que se armó acá afuera, se metían los medios, opinaba gente que no tenía nada que ver y todos sabían todo. Siento que ella y yo nada más sabemos lo que pasó y está todo bien. Ya por suerte pudimos hablar, quedó la mejor. A Eva le tengo mucho cariño, mucho respeto a ella y a toda su familia. Está todo bien”.

Nueve días atrás, Lucas había hablado por primera vez tras el escándalo con Anderson. Tras regresar de un viaje laboral a México, Ian fue abordado por las cámaras de Puro Show (El Trece). Allí, habló sin rodeos de cómo vivió la situación y de su decisión de dar por terminado el asunto. “No iba a hablar más del tema. Dije: ‘Ya está, terminó la grabación, no hablo más’. Me fui a México tranquilo y empecé a ver las redes que me seguían nombrando, nombrando y nombrando”, explicó.

El mensaje de la hija de Evangelina Anderson junto a las pequeñas de Wanda Nara

Consultado sobre si alguna vez pensó que podía formarse una pareja, Lucas fue claro: “No, no, no. En ningún momento planteé que se blanquee algo. Estaba tranquilo, no iba a hablar más del tema. Volvieron a nombrarme en un programa, en otro, en otro, la otra persona y lo que dije siempre es no quiero quedar como un boludo”.

El influencer reconoció que había una relación con Anderson más allá de la amistad, pero aclaró: “En ningún momento de mi parte salió blanquearlo. Es más, en ningún momento me sumó en nada a mí. Si estábamos viéndonos, si ella venía a mi casa y subía una historia, subía una foto; en ningún momento fue de mi parte y después me hace quedar como un boludo...”, insistió.