La reacción en vivo de Ian Lucas: así se enteró que ganó MasterChef Celebrity

Ian Lucas reaccionó en vivo á su consagración en Masterchef en el streaming de Telefe

La coronación de Ian Lucas como ganador de MasterChef Celebrity dejó una postal inesperada fuera del estudio: el momento en que el propio participante descubrió en vivo, junto a sus colegas y ante la audiencia digital, que su nombre era el elegido. La escena, transmitida por el stream de Telefe, mostró la reacción espontánea y genuina que muchos televidentes extrañan en el formato televisivo tradicional de finales grabadas con múltiples desenlaces.

Con la estrategia de evitar filtraciones, la producción de MasterChef Celebrity optó por registrar dos finales alternativos. Tanto Ian Lucas como Sofía Gonet —conocida como La Reini— grabaron la secuencia en que levantaban el trofeo, pero ninguno de los protagonistas conocía cuál sería el resultado final hasta que el programa se emitió en directo. Esta táctica, ya utilizada en otros realities como La Voz Argentina, genera debates entre los seguidores del género.

La reacción auténtica de Ian se produjo entonces lejos de las cámaras del set principal. Durante la emisión, el youtuber compartía pantalla en el stream de Telefe junto a Grego Rosello, China Ansa, Nati Jota y la propia Reini, todos atentos a la transmisión oficial. Cuando Damián Betular anunció el nombre del campeón, la alegría fue inmediata y contagiosa. Ian apoyó su cabeza en la mesa mientras levantaba el puño a modo de festejo, mientras la derrotada demostraba su hidalguía y se acercaba para abrazarloLos gestos, risas y abrazos reflejaron la sorpresa y la emoción de un momento irrepetible, capturado en directo y sin posibilidad de ensayo.

El influencer se consagró en la competencia de cocina en su cuarta temporada con famosos (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La modalidad de grabar finales alternativos responde a la necesidad de mantener el suspenso y evitar que el resultado se filtre antes de la transmisión oficial. Sin embargo, este método también despierta cuestionamientos sobre la autenticidad del clímax televisivo. La reacción de los participantes y el jurado en el estudio, sabiendo que ambos escenarios fueron filmados, pierde parte de la espontaneidad que caracteriza a estos formatos. La emoción final, en teoría única y explosiva, se diluye ante la incertidumbre de no conocer el desenlace real hasta el último minuto.

Solo un grupo muy reducido dentro de la producción tiene acceso al resultado definitivo antes de que salga al aire. Para el resto, la experiencia se asemeja a la del público: todos descubren al ganador en el mismo instante. Este hecho genera cierta distancia entre la vivencia real y la puesta en escena, alimentando el debate sobre los límites de la televisión en vivo y la construcción de la emoción.

En el caso de Ian Lucas, la reacción genuina se trasladó al espacio digital, donde el participante pudo mostrar su alegría sin condicionamientos. La presencia de La Reini en la transmisión aportó un matiz especial: ambos finalistas compartieron la expectativa y el desenlace en tiempo real, lejos de la solemnidad del estudio, con una cercanía y una frescura que muchos espectadores valoraron positivamente.

El influencer compartió toda su emoción (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

A lo largo de la competencia, Ian mostró una evolución que lo consolidó como uno de los favoritos. Desde su primera aparición, el youtuber exhibió una disciplina poco común en realities gastronómicos. Su obsesión por perfeccionar cada plato, el estudio constante de nuevas técnicas y la comprensión de los tiempos de cocina lo diferenciaron en las instancias decisivas. Esa búsqueda permanente de superación fue notoria tanto para el jurado como para sus compañeros.

El recorrido de Ian estuvo marcado por una curva de crecimiento sostenida. Cada desafío lo llevó a explorar nuevas posibilidades, ajustando sabores, texturas y presentaciones. El trabajo minucioso en la cocina, sumado a la capacidad de aprender de los errores y adaptar estrategias, se tradujo en una performance consistente durante toda la temporada.

En la final de MasterChef, el ganador eligió apostar por un menú con fuerte carga emocional. Cada plato presentado fue pensado como un homenaje a sus raíces y su familia, estableciendo un puente entre los recuerdos personales y la alta cocina. Esta decisión de resignificar los sabores de la infancia resultó decisiva en la valoración del jurado.

Ian Lucas se consagró como campeón de MasterChef tras imponerse sobre Sofía La Reini Gonet (Gentileza: Telefe)