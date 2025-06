El destino que eligió Wanda Nara, lejos de las grandes ciudades, para sus vacaciones en Argentina: “Me fui”

Las vacaciones de Wanda Nara en el norte argentino

Después de una divertida y alocada noche en Buenos Aires, en la que conoció a Quevedo y Cazzu, Wanda Nara decidió alejarse de la vorágine de las grandes ciudades y comenzó sus vacaciones en un pintoresco destino de la Argentina. Junto a sus hijas, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) viajó en un vuelo privado rumbo al norte del país. “¿Quién adivina a dónde voy?”, comenzó diciendo la mediática a través de sus redes sociales, generando el misterio entre sus seguidores.

Lejos de las grandes ciudades, el destino que eligió Wanda Nara para sus vacaciones en Argentina: “Me fui”

Wanda mostró que viajó junto a sus hijas (Instagram)

Cerca del mediodía, la mediática sorprendió a sus más de 17 millones de seguidores al postear una foto al pie de un avión. “Me fui”, habia escrito la figura del espectáculo mientras lucía un look casual, cómodo, pero a la moda. La cantante lucía una remera blanca combinadas con campera y pantalones de jean estilo oversize. Como accesorios incluyó lentes oscuros y un gorro naranja. Fiel a su estilo, Nara decidió hacer su viaje lo más relajante posible. En una imagen que compartió podían verse cuatro pares de pantuflas del personaje Hello Kitty, del cual ella es fanática, junto a individuales de mesa, galletitas con forma de Kitty y bolsas de regalo. De esta manera, la famosa resaltó que no viajaba sola.

En su siguiente publicación, Wanda compartió una foto en la que enfocaba los pies de todos sus acompañantes. “Vacaciones”, escribió junto a un emoji de corazón, mostrando que todos utilizaban las pantuflas. En esa línea, la mediática también publicó una imagen en la que se veía a una de sus hijas recostada sobre uno de los sillones del avión, mientras, de fondo destacaba la cabina de los pilotos de la nave.

Wanda Nara abrió la puerta al misterio al compartir una foto de un avión (Instagram)

Las pantuflas de Wanda Nara y sus acompañantes en el vuelo (Instagram)

Una hora después, luego de aterrizar, la famosa comenzó a revelar su misterioso destino. En la foto podía verse un mantel rojo y blanco a cuadritos repleto de copas de vino, empanadas y una tabla de fiambres. La figura clave de este rompecabezas lo daba una pequeña figura de madera de una llama. En su siguiente story, Wanda puso punto final al juego y reveló: “Bienvenidos a Purmamarca”. En la story se veía un cardón seco junto a las estatuas de dos llamas, mientras de fondo se elevaban las sierras del lugar.

Minutos después, la figura del espectáculo compartió dos videos en los que enfocaba el paisaje. Mientras en la imagen se veían las pintorescas calles de la localidad, de fondo se escuchaba a las hijas de Wanda discutir sobre una cuenta matemática. “¿Cuánto era?, ocho por nueve. 81”, se llegaba a oír a las pequeñas. Para cerrar esta ventana a la intimidad de su día, Nara subió otro video en el que podía apreciarse el cerro colorado. Para musicalizar este momento, la famosa eligió la canción “A don ata” de Soledad.

Al llegar, Wanda Nara compartió una imagen de su almuerzo (Instagram)

La mediática compartió el detrás de escena de su viaje con pantuflas y mate (Instagram)

Horas antes de este viaje, Wanda Nara eligió celebrar la llegada del invierno en una salida nocturna marcada por la música y la compañía. La empresaria, acompañada por sus hijas y un grupo de amigas, asistió al segundo concierto que el artista español Quevedo brindó en el Movistar Arena, un evento que reunió a más de 14 mil espectadores. El itinerario de Wanda comenzó en el viaje hacia el estadio de Villa Crespo, cuando mostró en redes sociales el ambiente festivo del grupo, anticipando la energía que definiría la velada.

Durante el trayecto, Wanda compartió un video en el que se la puede ver cantando la canción “Wanda”, uno de los éxitos de Quevedo que lleva su nombre. Una vez instalada en uno de los palcos del estadio, Wanda participó activamente del show, bailando y cantando junto al público. No faltaron los brindis y los momentos de desinhibición, todo capturado y compartido en sus redes.

Wanda Nara reveló el destino al que viajó con sus hijas (Instagram)

Terminada la actuación de Quevedo en el Movistar Arena, Wanda Nara sumó un episodio más a la noche al acercarse a la zona de camarines. Allí buscó pasar unos minutos junto al artista español, protagonista indiscutido del recital que había disfrutado desde uno de los palcos. El encuentro quedó retratado en imágenes compartidas en sus redes, donde Wanda posó abrazada a Quevedo y expresó su entusiasmo con la frase “Tengo ganas de verte cara a cara”, en alusión directa a la letra de la exitosa canción que ambos celebraban.