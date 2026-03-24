Mauro Icardi y la China Suárez en el país: la salida con las hijas de Wanda Nara y los niños de la actriz

Mauro Icardi no se encontraba con sus hijas desde diciembre

Una salida nocturna en Pilar reunió a diversas figuras familiares en un encuentro que captó la atención de seguidores y cronistas de la vida social. Mauro Icardi y la China Suárez se presentaron juntos para buscar a Rufina, la hija que la actriz tuvo con Nicolás Cabré, al finalizar un cumpleaños en un salón de fiestas de la zona.

La dinámica familiar se mostró en acción: Cabré y Rocío Pardo llevaron a Rufina al evento, y más tarde, cerca de las 23:30, Icardi y Suárez se acercaron a buscarla cuando el festejo ya había concluido. La escena fue registrada y relatada por la cuenta de Instagram Gossipeame, que detalló cómo la pareja permaneció un rato extra en el lugar.

Durante esa permanencia, la familia ensamblada compartió con la cumpleañera, quien es cercana a Rufina. No solo recogieron a la niña, sino que se sumaron al ambiente festivo, bailando y acompañando la celebración en sus últimos momentos junto a las propias hijas del deportista con Wanda Nara.

Mauro Icardi y la China Suárez, junto a su familia ensamblada, fueron vistos recogiendo a Rufina de un cumpleaños en un salón de fiestas en Pilar, quedándose a bailar con la cumpleañera.

En la vivencia descripta, la prioridad fue la integración. La salida no solo implicó el traslado de Rufina, sino también la convivencia entre adultos y niños en un contexto de recreación, reforzando la red de afectos y amistades. La imagen pública de los protagonistas se mantuvo discreta, sin publicaciones en redes sociales, lo que acentuó la expectativa en torno a la vida privada de la pareja y su entorno.

El regreso de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina tuvo como eje principal el reencuentro entre el delantero y las dos hijas que tuvo con Wanda Nara. Tras varios meses sin verse, la expectativa mediática creció, especialmente porque el último contacto había sido en diciembre.

La llegada al país se produjo en la noche del 19 de marzo, como informó la periodista Naiara Vecchio. El encuentro se dio pocos días antes de la semana FIFA, lo que habilitó a Icardi a compartir siete días junto a las niñas en la propiedad de Nordelta. Esa casa, conocida como la “casa de los sueños”, había sido adquirida el año anterior para la recuperación de deportista tras una cirugía de rodilla.

China Suárez y Mauro Icardi posan sonrientes dentro de un avión privado, donde celebraron un momento especial con pastel y flores.

El reencuentro se realizó bajo condiciones fijadas por la Justicia. La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, llevó a las niñas al colegio, mientras que Icardi fue el encargado de retirarlas, siguiendo los lineamientos del juez Adrián Hagopian. Desde el entorno familiar se remarcó la predisposición a garantizar una convivencia pacífica durante esos siete días, más allá de las sentencias vinculadas a la cuota alimentaria.

A lo largo de esta estadía, Icardi y la China Suárez optaron por un bajo perfil, cosa que no suele ser común en ellos. No compartieron imágenes ni videos del encuentro ni de los días en Nordelta. La decisión respondió a la intención de preservar la intimidad del reencuentro, evitando la exposición mediática en un contexto de alta atención pública y de disposiciones legales precisas.

El marco judicial que rodea la visita de Mauro Icardi impone varias condiciones. Una de las principales es la obligación de depositar una suma de USD 30.000 mensuales en concepto de cuota alimentaria desde abril, con una penalización del 50% si el pago no se realiza en término. Esto implica que, en caso de incumplimiento, el monto ascendería a USD 45.000.

La China Suárez, Mauro Icardi y una Navidad entre abrazos, juegos y detalles especiales

El juez Hagopian también dispuso que, si las niñas faltan al colegio el 25 y 26 de marzo, habrá una sanción adicional para el futbolista. Además, la “casa de los sueños” en Nordelta, donde se desarrolla la convivencia, está embargada por casi USD 400.000, como parte de las medidas adoptadas por el magistrado.

En este contexto, la familia optó por mantener la privacidad y garantizar un clima tranquilo para las niñas, priorizando su bienestar por encima del interés mediático. La convivencia se desarrolla bajo reglas claras, con la intención de evitar conflictos y cumplir con todas las disposiciones legales que rodean el reencuentro.