Segundo derecho a réplica en Gran Hermano: todos los detalles que anticipó Santiago del Moro

Santiago del Moro anuncia la llegada de un nuevo participante que reemplazará a Carmiña, la concursante expulsada del programa. (Captura de video)

La tensión y la expectativa aumentan en Gran Hermano Generación Dorada de cara a la emisión del martes por la noche. Santiago del Moro, conductor del ciclo, anticipó que desde las 22:15 la gala tendrá dos momentos clave: el Derecho a Réplica (DAR) y la Prueba del Líder. Esta dinámica, que se originó en la versión italiana del reality, fue pensada para generar mayores tensiones y movimientos en la convivencia.

El Derecho a Réplica es una instancia fundamental dentro del juego, ya que permite a las personas que están afuera defenderse públicamente, argumentar su postura y responder a las acusaciones o comentarios de se están haciendo en su contra dentro de la casa más famosa.

La noche se completará con la Prueba del Líder, el desafío semanal que otorga inmunidad y privilegios especiales a quien logre superarla. El ganador o ganadora de la prueba podrá no solo estar a salvo de la eliminación, sino también tener influencia directa sobre el destino de sus compañeros, sumando tensión y competencia al encierro.

Santiago del Moro anuncia el regreso de Gran Hermano con el esperado Derecho a Réplica y la Prueba del Líder, a transmitirse hoy a las 22:15 horas

Poco tardaron en aparecer las especulaciones, en redes sociales, en torno a quiénes protagonizarán la tensa instancia del D.A.R en la próxima gala de Gran Hermano.

Lola Tomaszeuski podría ser una de las participantes que enfrente esta situación, nada menos que frente a su novio. En las últimas horas, Lola llamó la atención del público y de los propios concursantes por su acercamiento con Manuel Ibero: lo que comenzó como una amistad se transformó en una relación de mayor cercanía, con mimos y gestos que generaron comentarios dentro y fuera de la casa. Por eso, muchos especulan que el DAR podría estar vinculado a un reclamo por infidelidad y que la joven tendrá que dar explicaciones ante su pareja.

Al mismo tiempo, en las redes sociales también se sugirió otro posible destinatario: Franco Zunino. Según usuarios, Franco podría recibir el DAR por parte de su novia, quien le reclamaría su comportamiento dentro de la casa y la relación que mantuvo con Luana, con quien fue infiel. Estos rumores suman expectativa y tensión a la gala, ya que la dinámica del Derecho a Réplica promete poner sobre la mesa los conflictos amorosos y las contradicciones personales que atraviesan el reality, generando un clima de máxima incertidumbre para los jugadores y el público.

Cómo fue el primer Derecho a Réplica

Tras terminar su relación en televisión, la participante fue confrontada cara a cara por su expareja

La primera en enfrentar esta nueva modalidad fue Luana Fernández, sorprendida al ser llamada a la arena creyendo que se trataba de una dinámica habitual del programa. “Ay, no. Tengo un presentimiento raro”, alcanzó a decir antes de ubicarse frente a la pantalla que conecta con el exterior. Allí apareció Lucas, su exnovio de seis años, que arrancó con ironía: “Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta delante de un montón de personas”.

Lucas cuestionó a Luana por cómo terminó la relación dentro del reality: “Me pareció súper poco valiente hacerlo con dos argumentos que usaste. El primero fue que me dejabas el camino abierto para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera”. Y continuó: “El segundo argumento fue que no querías sentirte mal si llegaba a pasar algo dentro de la casa. Pero hay algo que no me cierra: ¿antes no te hacía mal durante todos los años de relación que pasamos?”

Luana intentó responder con calma, reconociendo las dificultades de la relación: “Siempre me hizo mal, Lucas. Yo te amo”. Pero su exnovio fue tajante: “No parece. Eso no es amor”. La conversación escaló cuando Lucas lanzó: “Te cagaste en la persona que te bancó en todas, en todas tus locuras, en todos los problemas que te metiste”. Luana pidió que ese debate quedara en privado: “¿Te parece que esto es para hablarlo ahora? Son cosas privadas nuestras”.

Lucas insistió en sus reproches, mencionando situaciones de desconfianza: “Ocho meses teniendo una vida paralela. Los fines de semana cuando decías que ibas a buscar canjes… tengo pruebas”. Luana, angustiada, le pidió: “No me hagas quedar como una mierda”.

La modelo también habló de lo que sintió que faltó en la relación: “Vos sabés que como mujer faltaron muchas cosas. Yo quería amor, quería una persona atenta, detallista, que me pregunte cómo estoy cuando me levanto”. Mantuvo un tono conciliador y pidió recomponer el vínculo cuando salga del programa. Lucas fue terminante: “No, Luana. Esto se acaba acá”. Antes de despedirse lanzó: “Tenés todas tus cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció. Qué suerte”.

Tras el intercambio, Luana rompió en llanto y quedó devastada por la exposición pública de aspectos íntimos de su vida, llegando a manifestar su intención de abandonar el reality por el impacto emocional de la situación.