Teleshow

Daniela Ballester detalló por primera vez cómo vivió el ACV que tuvo y cómo pidió ayuda: “Me encontré tirada en casa”

La conductora de C5N relató las instancias previas a su internación, la importancia de la atención temprana y el valor de la vida tras superar el difícil momento

Guardar

En una entrevista con Natalia Paratore, Daniela Ballester recordó los momentos previos de la hemorragia subaracnoidea que sufrió (Instagram/C5N)

El periodismo argentino se vio sacudido el 23 de febrero por una noticia inesperada: Daniela Ballester, una de las conductoras más reconocidas de C5N, sufrió un ACV hemorrágico que obligó a su internación en un sanatorio de Palermo. El episodio sorprendió a colegas y seguidores, ya que Ballester llevaba una vida saludable y estaba lejos de cualquier factor de riesgo. Ahora, a punto de cumplirse un mes del difícil momento, la periodista decidió abrir su corazón y compartir detalles de lo vivido en una charla íntima al aire con Natalia Paratore, donde reflexionó sobre el impacto físico y emocional que le dejó esta experiencia límite.

Esta entrevista fue la oportunidad para que Daniela pusiera en palabras el proceso que le tocó atravesar. “Tuve una hemorragia subaracnoidea”, contó sin filtro, y enseguida relató el desconcierto que sintió al recibir el diagnóstico. “¿Cómo es que yo tuve esto? ¿Cómo es que yo tuve una hemorragia que le toca a un 10, 15 por ciento de las personas y que, afortunadamente, tuvo este resultado? Que es que yo me vea hoy así como estoy, sin ningún tipo de secuela. Soy la misma Daniela que el día anterior a que esto sucediera, pero no lo soy a la vez, porque, sin lugar a dudas, hay algo que cambió y lo hizo para siempre, y agradezco estar así y poder estar acá con vos contándotelo”, expresó, visiblemente emocionada.

El relato de Daniela sorprendió por la crudeza con la que describió el episodio y contó cómo fue ese día que tuvo el accidente cerebrovascular. “Yo tuve un dolor de cabeza que llegué a contárselo a mis compañeros en el noticiero dos días antes. Al día siguiente estuve bien. De hecho, no recuerdo mucho de qué pasó y, de pronto, me encontré tirada en el piso de mi casa, con un calor enorme, no pudiendo llegar al control del aire acondicionado que estaba a un metro, con un dolor de cabeza muy fuerte, muy grande. Es un dolor que nunca en la vida te podés imaginar. Nunca tuve un dolor de cabeza así”, aseguró frente a la cámara.

"Nunca tuve un dolor de
"Nunca tuve un dolor de cabeza así", expresó Ballester al recordar el episodio de salud que atravesó (Archivo)

Ballester recordó el momento en que comprendió la gravedad de la situación. “Entendía que algo estaba pasando y que algo grave me estaba ocurriendo. Eso es lo peor. Y me asusté y entendí que algo estaba pasando y que era algo grave y que tenía que hacer algo rápidamente”, relató. “Tenía el teléfono en la mano y pude llamar rápido a la ambulancia y avisarles... Todo esto desde el piso, pero no podía moverme más que ahí, porque la sensación era en general dolor de cabeza, pero a su vez todo el cuerpo. No podía levantarme, no podía pararme, lo cual tiene un significado enorme. Me di cuenta que necesitaba ayuda”.

La periodista también compartió la importancia de poder reaccionar a tiempo y pedir auxilio. La rapidez con la que llamó a la ambulancia fue clave para evitar consecuencias irreversibles. “Ese dolor es tan fuerte que te das cuenta que no es una migraña común ni nada que hayas sentido antes. Afortunadamente, pude pedir ayuda y eso, en estos casos, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, reflexionó.

A casi un mes de
A casi un mes de su ACV, la periodista reflexionó sobre cómo logró pedir ayuda (Archivo)

Ballester, que se había convertido en una de las caras más visibles de C5N, es reconocida por su profesionalismo y su compromiso con la información. Su testimonio sirvió para alertar sobre la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y no subestimar síntomas que pueden parecer menores, pero en realidad pueden esconder problemas graves. “Hoy estoy acá, agradecida de poder contar mi historia y de estar rodeada de afectos”, concluyó.

Este domingo, a casi un mes del episodio, Daniela elige compartir su historia para que otros puedan aprender y estar atentos. Su testimonio, sincero y valiente, es una lección sobre la importancia de cuidarse y de pedir ayuda a tiempo. El periodismo y su público esperan con ansias el día en que vuelva a ocupar su lugar en la pantalla, mientras ella sigue adelante, agradecida y con una nueva mirada sobre la vida.

Temas Relacionados

Daniela BallesterACVHemorragia SubaracnoideaC5NNatalia ParatoreAccidente cerebrovascular

Últimas Noticias

Entre cultura, sabores y afectos: Julieta Ortega mostró cómo fue su escapada a Nueva York

A través de imágenes y anécdotas, la actriz compartió su recorrido por museos, restaurantes y emotivos reencuentros, disfrutando de detalles simples y entrañables

Entre cultura, sabores y afectos:

En plena polémica con Emilia Mernes indican que una amiga suya le copió un particular look a María Becerra en un show

La cantante brasilera Luísa Sonza fue señalada en redes por imitar el vestuario de la Nena de Argentina en la última edición de Lollapalooza Brasil. El video del escándalo

En plena polémica con Emilia

Lali Espósito y Peter Lanzani juntos en una cena con amigos: la foto que disparó rumores de un futuro proyecto

En medio de un encuentro organizado por Javier Braier, los exCasi Ángeles se mostraron junto a otras figuras del espectáculo y generaron revuelo entre sus fanáticos

Lali Espósito y Peter Lanzani

El llamativo look urbano de Wanda Nara en China: cómo adaptó el free style al lujo asiático y se volvió viral

Lejos de seguir la moda al pie de la letra, la conductora acondiciona las tendencias a su gusto, apostando por combinaciones inesperadas y detalles de alta gama. ¿La nueva referente fashionista?

El llamativo look urbano de

Evangelina Anderson cautivó a todos en la fiesta de Momi Giardina: cerca de Alex Pelao y sus amigos de Masterchef

La modelo celebró el cumpleaños de la conductora con Marixa Balli, el Chino Leunis y Andy Chango, en una noche llena de música, coreografías y momentos virales

Evangelina Anderson cautivó a todos
DEPORTES
Con Lionel Messi de titular,

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami se enfrenta al New York City por la MLS

River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Ángel Di María obtuvo su título de director técnico: el histórico compañero de Argentina que podría acompañarlo

El argentino Marco Morelli logró su primer podio en Moto3: su fantástica maniobra para superar a cuatro rivales

Wayne Rooney puso en duda la grandeza de Neymar: “Nunca fue de talla mundial”

TELESHOW
Entre cultura, sabores y afectos:

Entre cultura, sabores y afectos: Julieta Ortega mostró cómo fue su escapada a Nueva York

En plena polémica con Emilia Mernes indican que una amiga suya le copió un particular look a María Becerra en un show

Lali Espósito y Peter Lanzani juntos en una cena con amigos: la foto que disparó rumores de un futuro proyecto

El llamativo look urbano de Wanda Nara en China: cómo adaptó el free style al lujo asiático y se volvió viral

Evangelina Anderson cautivó a todos en la fiesta de Momi Giardina: cerca de Alex Pelao y sus amigos de Masterchef

INFOBAE AMÉRICA

Israel atacó bases militares y

Israel atacó bases militares y centros de producción de armas del régimen iraní en Teherán

José Antonio Kast afirmó que Chile debe “cuidar las relaciones comerciales con todos los países”

Francia celebra la última ronda de las elecciones municipales de cara a las presidenciales de 2027

La pintura que nadie esperaba: así fue el increíble redescubrimiento de John Constable en el corazón de Texas

Trump anunció que enviará agentes del ICE a los aeropuertos el lunes para reforzar la seguridad