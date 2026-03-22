Daniela Ballester detalló por primera vez cómo vivió el ACV que tuvo y cómo pidió ayuda: “Me encontré tirada en casa”

En una entrevista con Natalia Paratore, Daniela Ballester recordó los momentos previos de la hemorragia subaracnoidea que sufrió (Instagram/C5N)

El periodismo argentino se vio sacudido el 23 de febrero por una noticia inesperada: Daniela Ballester, una de las conductoras más reconocidas de C5N, sufrió un ACV hemorrágico que obligó a su internación en un sanatorio de Palermo. El episodio sorprendió a colegas y seguidores, ya que Ballester llevaba una vida saludable y estaba lejos de cualquier factor de riesgo. Ahora, a punto de cumplirse un mes del difícil momento, la periodista decidió abrir su corazón y compartir detalles de lo vivido en una charla íntima al aire con Natalia Paratore, donde reflexionó sobre el impacto físico y emocional que le dejó esta experiencia límite.

Esta entrevista fue la oportunidad para que Daniela pusiera en palabras el proceso que le tocó atravesar. “Tuve una hemorragia subaracnoidea”, contó sin filtro, y enseguida relató el desconcierto que sintió al recibir el diagnóstico. “¿Cómo es que yo tuve esto? ¿Cómo es que yo tuve una hemorragia que le toca a un 10, 15 por ciento de las personas y que, afortunadamente, tuvo este resultado? Que es que yo me vea hoy así como estoy, sin ningún tipo de secuela. Soy la misma Daniela que el día anterior a que esto sucediera, pero no lo soy a la vez, porque, sin lugar a dudas, hay algo que cambió y lo hizo para siempre, y agradezco estar así y poder estar acá con vos contándotelo”, expresó, visiblemente emocionada.

El relato de Daniela sorprendió por la crudeza con la que describió el episodio y contó cómo fue ese día que tuvo el accidente cerebrovascular. “Yo tuve un dolor de cabeza que llegué a contárselo a mis compañeros en el noticiero dos días antes. Al día siguiente estuve bien. De hecho, no recuerdo mucho de qué pasó y, de pronto, me encontré tirada en el piso de mi casa, con un calor enorme, no pudiendo llegar al control del aire acondicionado que estaba a un metro, con un dolor de cabeza muy fuerte, muy grande. Es un dolor que nunca en la vida te podés imaginar. Nunca tuve un dolor de cabeza así”, aseguró frente a la cámara.

"Nunca tuve un dolor de cabeza así", expresó Ballester al recordar el episodio de salud que atravesó (Archivo)

Ballester recordó el momento en que comprendió la gravedad de la situación. “Entendía que algo estaba pasando y que algo grave me estaba ocurriendo. Eso es lo peor. Y me asusté y entendí que algo estaba pasando y que era algo grave y que tenía que hacer algo rápidamente”, relató. “Tenía el teléfono en la mano y pude llamar rápido a la ambulancia y avisarles... Todo esto desde el piso, pero no podía moverme más que ahí, porque la sensación era en general dolor de cabeza, pero a su vez todo el cuerpo. No podía levantarme, no podía pararme, lo cual tiene un significado enorme. Me di cuenta que necesitaba ayuda”.

La periodista también compartió la importancia de poder reaccionar a tiempo y pedir auxilio. La rapidez con la que llamó a la ambulancia fue clave para evitar consecuencias irreversibles. “Ese dolor es tan fuerte que te das cuenta que no es una migraña común ni nada que hayas sentido antes. Afortunadamente, pude pedir ayuda y eso, en estos casos, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, reflexionó.

A casi un mes de su ACV, la periodista reflexionó sobre cómo logró pedir ayuda (Archivo)

Ballester, que se había convertido en una de las caras más visibles de C5N, es reconocida por su profesionalismo y su compromiso con la información. Su testimonio sirvió para alertar sobre la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y no subestimar síntomas que pueden parecer menores, pero en realidad pueden esconder problemas graves. “Hoy estoy acá, agradecida de poder contar mi historia y de estar rodeada de afectos”, concluyó.

Este domingo, a casi un mes del episodio, Daniela elige compartir su historia para que otros puedan aprender y estar atentos. Su testimonio, sincero y valiente, es una lección sobre la importancia de cuidarse y de pedir ayuda a tiempo. El periodismo y su público esperan con ansias el día en que vuelva a ocupar su lugar en la pantalla, mientras ella sigue adelante, agradecida y con una nueva mirada sobre la vida.