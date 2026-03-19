Complot en Gran Hermano: la dura sanción que recibieron los participantes tras ser descubiertos

La gala de este miércoles sorprendió a los jugadores por un anuncio que no dejó a nadie indiferente (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vivió una de sus noches más explosivas desde el inicio de la competencia. Lo que debía ser una nueva gala de nominación terminó convertido en un escándalo interno que alteró por completo el juego y obligó a la producción a tomar una decisión drástica. Después de analizar distintas conversaciones entre los participantes, el Big determinó que hubo complot, anuló todos los votos emitidos y sancionó a toda la casa con una medida sin precedentes: todos los jugadores quedaron nominados, incluso el líder de la semana.

La situación se desató durante la tercera gala de nominación, cuando la mitad de los participantes pasó por el confesionario para votar sin saber todavía que se trataba de una placa positiva. Sin embargo, antes de que comenzara la instancia formal, Santiago del Moro ya había dejado una advertencia muy clara desde el estudio. “Fue obsceno lo que hablaron. Superó el complot. Gran Hermano analizará lo que digan en el confesionario, y en caso de superar una determinada cantidad de instancias, habrá una penalidad grupal”, anticipó el conductor, marcando que la producción había detectado movimientos irregulares dentro de la convivencia.

Las sospechas no tardaron en confirmarse. Según se explicó en la emisión, varios jugadores mantuvieron conversaciones explícitas para orientar sus votos contra un grupo puntual de compañeros, algo que infringe una de las reglas básicas del reality. El complot analizado por Gran Hermano involucró, entre otros, a Manuel Ibero, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski (quien finalmente no nominó), Nazareno Pompei y otros participantes, con el objetivo de ir contra Solange Abraham, Emanuel Di Gioia, Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello. La maniobra fue considerada demasiado evidente por la producción, que decidió intervenir de manera categórica.

Manuel Ibero perdió el liderazgo y la inmunidad tras la inédita sanción impuesta por Gran Hermano: Generación Dorada (Prensa Telefe)

La noche ya venía cargada de tensión. Manuel Ibero, como líder de la cuarta semana, había fulminado a Cinzia Francischiello la noche anterior y, además, les había prohibido votar a otros once jugadores, una ventaja importante que alteraba el tablero de la nominación. Entre quienes no pudieron pasar por el confesionario por decisión del líder estuvieron Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Eduardo Carrera, Danelik Galazán, Pincoya, Juani Caruso, Yipio, Luana Fernández, Daniela De Lucía y Titi Tcherkaski, además de la propia Cinzia, que ya había sido enviada directamente a placa.

Pese a ese esquema, los participantes que sí votaron avanzaron con una estrategia que para el Big cruzó todos los límites. Andrea del Boca le dio dos votos a Yanina Zilli y uno a Danelik. Brian Sarmiento votó a Eduardo y a Juanicar. Franco Poggio eligió a Solange y Emanuel. Kennys Palacios nominó a Danelik y Emanuel. Lola Tomaszeuski votó a Emanuel y Solange. Lolo Poggio, con nominación espontánea, le dio tres a Emanuel y dos a Solange. Jenny Mavinga fue por Brian y Emanuel. Martín Rodríguez votó a Juanicar y Andrea. El propio Manuel Ibero eligió a Eduardo y Emanuel. Nazareno Pompei, con el beneficio especial 3, 2 y 1, repartió sus votos entre Emanuel, Zilli y Danelik. Yanina Zilli fue contra Daniela y Yipio. Y Franco Zunino votó a Daniela y Emanuel.

Más allá del detalle del reparto, el eje del conflicto no estuvo en los nombres, sino en la coordinación previa. Fue esa supuesta organización para perjudicar a determinados compañeros lo que terminó detonando la sanción masiva. El programa mostró entonces el clásico sobre rojo con la leyenda “hay sanción”, y poco después la voz de Gran Hermano emitió un comunicado que cayó como una bomba dentro de la casa.

Santiago del Moro advirtió en vivo las irregularidades y anticipó la posibilidad de una penalidad grupal en Gran Hermano

“El voto es secreto y está prohibido. Para quienes aún tienen dudas, el complot es un pacto entre dos o más jugadores para votar a otros compañeros”, comenzó el Big, en un tono severo. Luego recordó que en las primeras semanas había decidido no penalizar algunas charlas que habían rozado el límite del reglamento, pero aclaró que esta vez la situación había sido muy distinta. “Lo que vi en las últimas horas no respeta el espíritu del juego”, sentenció.

La determinación fue contundente y cambió por completo el desarrollo de la semana. “Todos los votos quedan anulados. Quedan sin efecto todas las nominaciones, por lo tanto todos los participantes vuelven a tener cero votos”, anunció la voz de la casa. Pero la decisión no quedó ahí. Como ejemplo disciplinador, el Big avanzó todavía más: “Todos los participantes, absolutamente todos, a partir de este momento están nominados. Sin excepción. Vos también, Manuel, que perdés el liderazgo y el beneficio de la inmunidad”.

Así, la casa quedó sacudida por una sanción histórica que dejó en evidencia el hartazgo de la producción frente a las maniobras colectivas. El episodio no solo modificó la placa de la semana, sino que también reordenó el juego por completo, ya que a partir de ahora cada participante sabe que cualquier exceso puede costar caro. En un reality donde la estrategia forma parte central de la competencia, el límite volvió a quedar claro: una cosa es jugar y otra, muy distinta, romper las reglas.