Silencio, rumores y misterio: la actitud de Duki en sus redes en medio del escándalo entre Emilia y Tini Stoessel

La cantante y el trapero quedaron en medio de la polémica que agita al mundo de la música argentina (Instagram)

Emilia Mernes está en el centro de la tormenta mediática desde que los usuarios de redes sociales notaron que Tini Stoessel y otras celebrities como Antonela Roccuzzo, dejaron de seguirla en Instagram. La baja de seguidores y los rumores casi confirmados de un conflicto por celos laborales encendieron la polémica justo mientras la cantante disfruta de un viaje por Japón junto a Duki. Y en medio de ese panorama, la actitud de la pareja se volvió tema de debate y especulación.

Hace dos semanas, Emilia y Duki compartieron con sus seguidores diferentes postales de su estadía en el país del Sol naciente. La pareja mostró recorridas turísticas, experiencias culturales y salidas de compras, reflejando el costado más relajado de su relación. Sin embargo, de manera abrupta, ambos dejaron de publicar contenido: la actividad en redes se frenó y los seguidores empezaron a preguntarse el motivo. Al principio, el silencio parecía habitual, sobre todo porque el trapero suele tener menos actividad en su cuenta. No obstante, el contexto de tensión en el mundo de la música urbana hizo que la pausa llamara la atención y aumentaran las teorías.

Los usuarios comenzaron a compartir teorías señalando que el artista había borrado las fotos con su pareja (Instagram)

Paralelamente, surgió un rumor sobre el comportamiento del Duki en su feed de Instagram, donde suele subir fotos de sus viajes y compromisos laborales. Algunos usuarios notaron que no había imágenes recientes junto a Emilia, lo que generó revuelo en las redes. De los 18 posteos públicos que tiene actualmente, la presencia de la cantante no se advierte a simple vista. Sin embargo, al observar en detalle, en cuatro de los carretes sí hay fotos con Emilia, por lo que la posibilidad de un distanciamiento quedó descartada por ahora, aunque la intriga sobre la postura de la pareja creció aún más.

La polémica se potenció con información que Yanina Latorre aportó en SQP (América) el miércoles por la tarde. Latorre abordó la pelea entre Becerra y Mernes, situando el origen de la disputa en la competencia y los celos artísticos. Según la periodista, el conflicto surgió cuando María planificó su primer show en el estadio de River en 2024. “Emilia Mernes empezó a gestionar y hacer todo lo posible para que ese River se caiga. No lo logró, pero empezó a amenazar a los bailarines”, aseguró Latorre. Según su relato, Emilia utilizó su influencia, junto a la de Duki, para presionar a técnicos y artistas, logrando que muchos evitaran apoyar públicamente a Becerra por temor a represalias laborales.

Previo a la polémica, la pareja compartía fotos de su viaje por Japón (Instagram)

Hasta el momento, ni Emilia ni Duki dieron su versión de los hechos ni se refirieron públicamente a la ola de rumores. Su silencio, sumado a la pausa en redes, alimentó la inquietud de sus seguidores y el debate en programas de espectáculos. La falta de posteos recientes y la decisión de no responder a los comentarios alimentan la expectativa sobre cuál será la postura de la pareja cuando regresen al país o decidan romper el silencio.

La conductora reveló en su ciclo qué habría pasado entre las artistas que pasaron de la amistad el enfrentamiento (SQP - América)

Mientras tanto, las redes sociales siguen analizando cada detalle y cada ausencia, y los fans de Tini, María y Emilia no dejan de sumar especulaciones. La interna del pop argentino tiene un nuevo capítulo, y el futuro del vínculo entre las protagonistas sigue siendo un misterio que, por ahora, solo ellas pueden aclarar. En medio de la polémica, Emilia y Duki se mantienen juntos y alejados del ruido, eligiendo el bajo perfil y el disfrute de su viaje mientras el fandom y los medios siguen cada movimiento con lupa.