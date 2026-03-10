Teleshow

Emilia Mernes deslumbró como geisha en Japón: kimono, ceremonia del té y una experiencia única junto a Duki

Tras la Semana de la Moda en Milán, la cantante compartió looks tradicionales y vivió momentos inolvidables junto a su pareja

Guardar
La artista se sumergió en
La artista se sumergió en la vida japonesa, participó de la ceremonia del té y compartió postales de su estadía (Instagram)

Después de brillar en la Semana de la Moda de Milán y acaparar flashes en cada desfile, Emilia Mernes decidió cambiar de aire y cruzar el mundo en busca de nuevas experiencias. La cantante dejó atrás el ritmo vertiginoso de Europa, armó las valijas y puso rumbo a Japón, en lo que definió como “una oportunidad que solo ocurre una vez” en sus redes. Acompañada por Duki, su pareja, Emilia se instaló en Kyoto, la ciudad que conserva el alma tradicional del país del sol naciente, y no tardó en compartir con sus seguidores un álbum digital repleto de postales tan delicadas como sorprendentes.

Lejos de las pasarelas y la moda occidental, Emilia se sumergió en la cultura japonesa de la mano de una experiencia tan auténtica como soñada. Junto a Duki, la artista visitó templos, jardines y casas de té, y se animó a lucir un kimono de seda rosa, decorado con flores en tonos fucsia, blanco y amarillo. El look se completó con un obi beige y un arreglo floral en el cabello, logrando una imagen de delicadeza y respeto absoluto por la tradición local. Las fotos capturaron a la artista sentada en un salón de tatami, rodeada de vajilla, dulces típicos y luz natural, lista para participar de la ceremonia del té, uno de los rituales más emblemáticos de la cultura japonesa.

En su visita a Kyoto,
En su visita a Kyoto, Emilia se mostró con un kimono tradicional rosa y un maquillaje natural a tono(@emiliamernes)
Emilia y Duki posaron en
Emilia y Duki posaron en atuendos tradicionales, un kimono rosa y un traje negro, frente a un torii rojo

Duki tampoco se quedó atrás y acompañó a Emilia vestido con un kimono negro, sumándose a la experiencia con total naturalidad. Uno de los momentos más comentados fue la postal de ambos en un jardín japonés, con el clásico torii rojo de fondo, símbolo tradicional de la religión sintoísta. Pero el viaje no fue solo cosa de dos. En la conocida ciudad, Emilia se reencontró con la influencer Flor Vichich, con quien compartió risas, poses y la oportunidad de lucir juntas kimonos de colores vibrantes, en medio de la vegetación y la atmósfera mágica de los jardines.

La secuencia de imágenes publicada por Emilia rápidamente captó la atención de sus seguidores, que no tardaron en llenar de halagos y mensajes cariñosos cada posteo. “Sos una princesa”; “Parece salida de una peli de Studio Ghibli”; “Emilia con kimono es perfecta”; “Los amo, Duki-kun y Emilia-san”; “Les queda pintado esos outfits”; “Lo linda que le quedas a Japón”, fueron solo algunos de los comentarios que se repitieron a lo largo de las horas, confirmando el furor que la artista despierta incluso a miles de kilómetros de la Argentina.

Con el mismo kimono rosa
Con el mismo kimono rosa floral y sandalias tradicionales, la cantante posó en uno de los jardines de la conocida ciudad
En su viaje, Emilia se
En su viaje, Emilia se reencontró con la influencer Flor Vichich, con quien posó frente a la cámara

El álbum de recuerdos sumó paisajes, moda y gastronomía, pero sobre todo, una colección de instantes en los que Emilia se permitió disfrutar sin apuros ni obligaciones. Más allá del glamour de Milán y de los escenarios internacionales, la cantante demostró que sabe encontrar belleza y sentido en la simpleza de una taza de té, en un paseo por el jardín o en el arte de vestirse para honrar la cultura que la recibe luego de semanas movidas que la llevaron no solo por el continente europeo, sino que también le dio la oportunidad de comenzar el año desde Nueva York, Estados Unidos, junto a su pareja.

La artista capturó algunos detalles
La artista capturó algunos detalles de la auténtica ceremonia del té, con matcha y wagashi, durante su visita a Kyoto
Durante su presencia, Mernes vivió
Durante su presencia, Mernes vivió de cerca los diferentes pasos de la preparación del té (Instagram)

Así, entre flores de cerezo, tazas de matcha y arcos rojos de torii, Mernes vivió un viaje transformador y lo compartió con su comunidad digital, que celebró cada paso como si fuera propio. El paso de la cantante por Kyoto no solo sumó fotos de postal y experiencias únicas, sino que dejó en claro que, para Emilia, la moda, la música y la vida son mucho más que un evento: son un viaje constante, lleno de sorpresas y nuevos paisajes por descubrir.

Temas Relacionados

Emilia MernesDukiKyotoJapónKimonoFlor Vichich

Últimas Noticias

La furia de Cami Mayan tras recibir un comentario ofensivo en redes al posar en microbikini: “¿Tan mal estamos?”

La influencer disfrutó de unos días de relax en Miami, pero no dudó en pronunciarse ante un mensaje agresivo y reflexionar públicamente sobre la violencia en las plataformas

La furia de Cami Mayan

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Ciro luego de cumplir ocho años: “Muy orgullosos”

El hijo menor de Lionel Messi vivió un cumpleaños especial que coincidió con su reciente consagración como campeón juvenil. El mensaje de su mamá

El tierno saludo de Antonela

Cami Homs compartió un tierno video de Aitana y reaccionó al debate sobre a quién se parece la beba

La modelo, que fue madre por tercera vez a finales de enero, se cansó de que le señalen el parecido de su hija con José Sosa

Cami Homs compartió un tierno

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

El participante de MasterChef Celebrity confesó que está en sus planes tener una conversación con el exmarido de Wanda Nara

Maxi López aseguró que quiere

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

“La pajarita”, le dijo la bailarina a su niña y compartió la similitud física con el exfutbolista y papá de Alex Caniggia

Melody Luz mostró el asombroso
DEPORTES
Alerta a tres meses del

Alerta a tres meses del Mundial: las lágrimas de Alphonso Davies tras sufrir una nueva lesión

Independiente empata contra Unión de Santa Fe en busca de ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura

Un histórico jugador del Manchester United reveló que Van Gaal fichó a Marcos Rojo “gracias a un videojuego”

Vélez iguala a Tigre en Victoria y busca seguir en la punta del Apertura

Con doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid venció 5-2 al Tottenham por los octavos de la Champions: todos los goles

TELESHOW
La furia de Cami Mayan

La furia de Cami Mayan tras recibir un comentario ofensivo en redes al posar en microbikini: “¿Tan mal estamos?”

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Ciro luego de cumplir ocho años: “Muy orgullosos”

Cami Homs compartió un tierno video de Aitana y reaccionó al debate sobre a quién se parece la beba

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

INFOBAE AMÉRICA

Seis muertos en un incendio

Seis muertos en un incendio intencionado en un autobús en el cantón suizo de Friburgo

Bolsonaro pidió al Supremo de Brasil autorización para recibir en prisión a un asesor de Donald Trump

Banco Nacional de Panamá pide al Ejecutivo frenar ley sobre caducidad de créditos aprobada por diputados

Búnkeres, biodiversidad y misterios subterráneos: así es el Sendero de los Toblerones, la región suiza que fusiona historia bélica y naturaleza

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz