Lizy Tagliani compartió un emocionante video de su hijo Tati conociendo el mar: “No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva”

Lizy Tagliani publicó un video en el que su hijo Tati metió sus pies en el mar por primera vez en su vida (Video: Instagram)

Lizy Tagliani compartió en Instagram una de las experiencias más emotivas de su familia: el primer encuentro de su hijo Tati con el mar durante las vacaciones en Miramar, en la Costa Argentina. El video muestra el instante en el que el niño, de la mano de sus padres, reacciona con asombro y risas al tocar el agua. Esta escena fue ampliamente difundida y conmovió a miles de seguidores.

Las imágenes, registradas por Tagliani y su esposo Sebastián Nebot, retratan una caminata familiar sobre la arena y el momento exacto en el que Tati se anima a sumergir los pies en el océano. El niño se muestra fascinado ante el movimiento de las olas y expresó un grito de alegría espontáneo. La reacción entusiasta del menor generó celebraciones entre quienes siguen a la conductora en redes sociales.

Junto al video, Tagliani publicó un mensaje donde reflexionó sobre el significado de los primeros descubrimientos en el crecimiento familiar. “De las cosas más bellas que tiene esta vida son las sorpresas, esa sensación de descubrir algo nuevo, algo que no sabemos si nos va a gustar o no, y de repente para nuestro pequeño llegó el momento de conocer el mar”, escribió la conductora. Además, subrayó la importancia del momento vivido con su hijo: “Verte crecer es lo más hermoso que nos pudo pasar a papá y a mí. No cambiaste nuestras vidas, nos trajiste una nueva. Te amamos hijo”.

Lizy Tagliani compartió en Instagram el emotivo video del primer encuentro de su hijo Tati con el mar en Miramar

La publicación provocó una ola de reacciones entre los seguidores. En Instagram se multiplicaron los “me gusta” y los comentarios cargados de emoción por el logro del niño y el lazo familiar. Muchos usuarios destacaron mensajes como “Tati se ganó el cielo con Lizi y Seba” o “Algo que nunca se va a olvidar Tati, lo llevará tatuado en su corazón… el momento que tus papás te llevan a conocer el mar por primera vez es único. Qué felices se los ve, Lizy”, reflejando la repercusión del video emotivo.

El camino de Tati junto a Lizy Tagliani y Sebastián Nebot es reciente. La formalización de la adopción se concretó el 16 de diciembre, lo que permitió iniciar el año con este viaje familiar. El primer encuentro del niño con el mar simboliza para ellos el comienzo de una nueva etapa, marcada por la transformación familiar que trajo la maternidad para la conductora.

Respecto a la privacidad, la pareja mantiene la decisión de preservar la identidad del menor y evita mostrar su rostro en las redes sociales. El objetivo es resguardar la intimidad de Tati y proteger su desarrollo en el ámbito público, un criterio que la familia priorizó desde el inicio de su nueva vida juntos.

Recientemente, Lizy también había publicado una serie de fotos tomadas por su pequeño hijo Tati durante una escapada familiar a Mendoza. Las imágenes, algo movidas y fuera de foco, se convirtieron justamente por eso en el centro de la ternura.

Las fotos tomadas por Tati a Lizy en Mendoza causaron ternura y viralización, resaltando el valor sentimental sobre la perfección técnica

“Acá la producción de fotos que me hizo el Tati”, escribió Lizy junto al carrete que publicó en Instagram. En las postales se la ve posando en la terraza de un hotel, con un vestido blanco liviano y botas claras, mientras el nene la retrata desde distintos ángulos. Algunas fotos cortan parte del cuerpo, otras tienen el horizonte torcido o el enfoque perdido. Pero lejos de restarles valor, esos “errores” técnicos son los que construyen el encanto del momento: es la mirada de un hijo fotografiando a su mamá, con orgullo y entusiasmo.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. Los comentarios celebraron no solo el gesto del niño sino también el contexto emocional que rodea la escena. “Lo más lindo es que cuando él sea más grande y te vea tan feliz en esas fotos se le va a olvidar que las sacó sin saber cómo hacerlo”, escribió una usuaria. Otra resumió el sentimiento general: “El mejor fotógrafo que podías tener. Guardá esas fotos y cuando sea grande se va a matar de risa”. Un tercer seguidor, puso: “Esa sonrisa que tenés por quien te saca la foto no se supera”. La publicación superó rápidamente los 50 mil likes y se llenó de mensajes de cariño hacia la familia.