La profunda emoción de Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot al obtener la adopción plena de su hijo Tati

La felicidad de Lizzy Tagliani, mamá por siempre

Las palabras de Lizy Tagliani, la mamá definitiva de su hijo Tati, se quiebran. La conductora y su esposo Damián Nebot consiguieron la adopción plena de su hijo Tati. En su programa de Pop Radio, Lizy contó el paso a paso del arduo proceso que transitaron para encontrarse este día con un hogar como tanto deseaba.

“Un día, junto a Sebastián, tomamos la decisión de inscribirnos en un registro de adopción. El tiempo comenzó a pasar, a veces con una lentitud que parecía infinita, entre reuniones, entrevistas con psicólogos y visitas de asistentes sociales a nuestro hogar. Cada etapa requería atravesarla con la mayor entereza posible, siempre con la esperanza de que, si todo salía bien, esa personita que esperábamos llegaría a formar parte de nuestra familia", comenzó relatando.

Acto seguido continuó su historia. “Finalmente, llegó el momento en que nos presentaron a Tati. Recuerdo poco de ese primer encuentro; Sebastián lo tiene mucho más presente, pero yo apenas retengo detalles, ni siquiera que Tati llevaba tiradores ese día. Nos sentamos a jugar, compartimos risas y, poco después, empezaron a llegar videos en los que Tati nos llamaba ‘mamá, papá, mamá, papá’. Era una reacción natural, nacida de la necesidad de recibir amor y cuidado", relató conmovida.

La familia de Lizy Tagliani atravesó entrevistas, reuniones y visitas de asistentes sociales antes de conocer a Tati

Para acompañar las idas y vueltas, llevamos un osito de apego que se quedaba con Tati cuando no podíamos estar juntos. Así comenzó una etapa de visitas: primero un día, luego dos, después tres, siempre regresando al hogar. Cada despedida resultaba dolorosa, porque sabíamos que en nuestra casa tenía todo lo necesario, sobre todo el amor, pero también comprendíamos que debíamos respetar el proceso.

En medio de un feriado, recibimos una orden judicial inesperada. Muchas veces se habla de la justicia, de su ritmo y de su equidad, pero en nuestro caso, una persona decidió, en ese día especial, emitir el oficio que permitía que Tati se quedara en nuestra casa. Sentí que era como dar a luz, pero no a través del cuerpo, sino del corazón. En ese momento, supimos que ya éramos una familia, aunque legalmente solo contábamos con la guarda con fines de adopción.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot el día que mostraron a Tati por primera vez

"Vivimos días de felicidad, construyendo un vínculo profundo y lleno de historias. Sin embargo, de repente, todo cambió. Una noticia en un programa de televisión provocó una crisis inesperada. Sentí como si me atravesaran cuchillos, como si estuviera en un embarazo de riesgo, temiendo perderlo todo. Pensé en tantas mujeres que han perdido a sus hijos, y cuando me llamaron al juzgado, solo pude decir: ‘Mire, honestamente, hay un montón de familias que pierden a sus hijos. Yo voy a poder vivir con ese dolor en caso de que la decisión que tomen sea que el Tatito no esté con nosotros’. Pero me preguntaba cómo le explicarían a un niño que, por segunda vez, perdía la oportunidad de tener una familia", continuó.

Lizy siguió con su relato, con voz pausada y por momentos se detenía para secarse las lágrimas. “No sé de dónde saqué la fuerza para seguir adelante. Tal vez del cielo, de la tierra, de mi propio corazón. Descubrí en mí una energía y una responsabilidad que desconocía. El apoyo de mi familia, de Sebastián, de mis amigos y de personas que, sin conocerme personalmente, me acompañaron a través de los medios, fue fundamental para no rendirme".

El apoyo de familiares, amigos y desconocidos fue clave para que Lizy Tagliani superara los momentos difíciles del proceso de adopción

Para concluir, Lizy habló de la enorme felicidad que la embarga. “Ayer, finalmente, subimos las escaleras del juzgado y nos recibió un cartel enorme: “Felicitaciones familia Nebot”. En ese instante, sentí que todo el camino había valido la pena. Comprendí que la familia es mucho más que un embarazo o la unión de un hombre y una mujer; es la capacidad de transformar la vida de alguien. Y, a la vez, ese alguien, con solo cinco años, transformó la mía. Así, con Sebastián y Tati, celebramos el inicio de una nueva etapa, convencidos de que la familia se construye desde el amor y la entrega mutua", finalizó conmovida.

Día de la madre para Lizy Tagliani

A mediados de octubre, En La Peña de Morfi, dominó la emoción en el ambiente cuando Lizy Tagliani recibió un homenaje especial por el Día de la Madre. La conductora, sorprendida y visiblemente conmovida, sostuvo un rompecabezas enmarcado que mostraba tres manos entrelazadas: la suya, la de su esposo Sebastián Nebot y la de su hijo Tati. Al ver la imagen, no pudo evitar exclamar entre risas y lágrimas: “¡Las manitos!”. Este gesto marcó el inicio de un momento cargado de significado, en el que la presencia de su familia y el reconocimiento público a su maternidad adoptiva se convirtieron en el centro de la celebración.

La emoción de Lizy Tagliani por el video que le dedicaron su marido y su hijo por el Día de la Madre

La historia que une a Lizy, Sebastián y Tati había comenzado hacía pocos meses, cuando la humorista y conductora decidió junto a su esposo adoptar a un niño. El proceso estuvo atravesado por la incertidumbre y el deseo de construir un hogar. Sebastián recordó en un video proyectado durante el programa cómo ambos vivieron el primer encuentro con Tati: “Nos preguntábamos si nos iba a aceptar, si nos iba a querer. Si nos iba a decir ‘papá y mamá’”. La imagen de aquel día quedó grabada en la memoria de la pareja: Tati, vestido con pantaloncito de jean y camisita con tirantes, parecía un muñeco, y la emoción los paralizó hasta que el niño los invitó a jugar y les mostró sus autitos. Así, entre juegos y rompecabezas, la familia comenzó a tomar forma.

Lizy Tagliani reflexionó sobre los privilegios y responsabilidades de maternar, destacando que el amor y el acompañamiento no tienen género

La sorpresa continuó con un video en el que Sebastián y Tati armaban el mismo rompecabezas que Lizy acababa de recibir. La voz de Sebastián, cargada de ternura, repasó el recorrido de su esposa en este nuevo rol: “Cómo pasa el tiempo, mi amor. Mirate. Ahora sos mamá. ¡Y qué mamá! Estás en cada momento, en cada detalle con él. Desde llevarlo al pediatra, enseñarle a cepillarse los dientes, prepararle la comida y obviamente, consentirlo en todo”.

Un video mostró a Sebastián y Tati armando el mismo rompecabezas, destacando el rol de Lizy como madre presente y dedicada

El video cerró con una promesa de unidad y amor: “Vamos a estar siempre juntos pase lo que pase. Y junto con Tati formamos una hermosa familia. Obvio que tenemos nuestras dificultades y problemas, pero todo lo superamos porque tenemos mucho, pero mucho amor. Te amamos”. La escena culminó con Tati celebrando el rompecabezas terminado y un “Te amo, mamá” que desarmó a Lizy frente a las cámaras.