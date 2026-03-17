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Un nuevo comentario racista sacudió la casa de Gran Hermano y las redes piden expulsión

Según publicó la cuenta de LAM, Cinzia Francischiello fue la protagonista de un nuevo escándalo en el reality, donde ya echaron de la casa a una participante por racismo

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Tras el escándalo de Carmiña, la casa vivió otro momento similar y las redes piden la expulsión (Video: X)

Una semana atrás, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió un episodio sin precedentes tras la expulsión de Carmiña Masi, la comunicadora paraguaya apartada del reality por lanzar comentarios racistas contra Jenny Mavinga. En aquel momento, la medida impactó a los participantes y fue celebrada por la audiencia como un gesto ejemplar. Sin embargo, la polémica por los límites y el racismo dentro de la casa volvió a instalarse: en las últimas horas, un video de Cinzia Francischiello se viralizó en redes y generó una ola de indignación.

La secuencia ocurrió en la cocina, durante una conversación entre Cinzia y Solange Abraham. Mientras lavaban los utensilios, la joven venezolana lanzó la frase: “Esclava inmunda”, en referencia a otra persona del reality. Solange la miró fijo, esbozó una sonrisa y continuaron con la tarea, minimizando el comentario. El momento fue captado y difundido por la cuenta de LAM (América TV), que registró el instante exacto del polémico dicho, especialmente sensible tras lo sucedido con Carmiña días atrás.

Tras el comentario, la transmisión en vivo de la casa fue cortada de manera abrupta, en un intento de la producción por contener el revuelo y analizar los pasos a seguir ante la nueva polémica. Lo ocurrido vuelve a poner en debate el clima dentro de la casa, la capacidad de los participantes para comprender los límites y la responsabilidad del programa a la hora de sancionar conductas que vulneran la convivencia y el respeto. Mientras tanto, la audiencia sigue reclamando coherencia y acciones concretas frente a los episodios de discriminación y violencia verbal.

Carmiña Masi fue expulsada de GH tras sus comentarios racistas contra Jenny Mavinga (Video: GH, Telefe)

La reacción en redes sociales fue inmediata. Muchos usuarios reclamaron una sanción ejemplar similar a la de la semana pasada: “Tendría que tener la misma vara de sanción que la anterior”, “¿No aprendieron?”, “Una cosa es que hagan chistes entre ellas y otra es que hagan chistes de otra persona sin que esté presente”, “Yo creo que es burlarse de los que están siempre en la cocina, tendríamos que sacarla, estaría bueno así aprenden”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la web.

El episodio que desencadenó la sanción para Carmiña tuvo lugar en una escena cotidiana dentro de la casa. Mientras Mavinga disfrutaba de un momento distendido en el patio y bailaba con algunos compañeros, Carmiña comenzó a hacer comentarios despectivos desde el interior. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, lanzó en primera instancia. Luego profundizó sus dichos con expresiones aún más graves, utilizando términos como “esclava” y comparaciones ligadas a la esclavitud, lo que desató un rechazo inmediato y generalizado.

El conductor Santiago del Moro abrió la emisión marcando la gravedad de lo ocurrido: “Gran Hermano nos pone espejos. Hay cosas que son más cancelables que otras. Parte de la diaria, pero hay cosas que no tienen vuelta atrás: el racismo es una de esas”. Luego llegó el comunicado de la producción, leído con tono firme: “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo que recibirás una severa sanción”.

El dueño de la casa tomó una decisión respecto a los dichos de la participante oriunda de Paraguay (Video: GH, Telefe)

Gran Hermano también dejó una definición clara sobre el espíritu del programa y los límites que no está dispuesto a tolerar: “Yo no soy un educador ni quiero impartir lecciones a nadie. Cada uno trajo desde afuera su educación. No vengo a educar, pero acá mando yo y pretendo que convivan sin injuriar al otro. En el mundo el racismo sigue existiendo. En el mundo se mira al otro como un enemigo, con desprecio. En mi casa quiero que se dé un mensaje superador, con el respeto y la inclusión. Hay límites que no deben ser traspasados”.

La parte más contundente del comunicado llegó al subrayar el carácter ofensivo de las frases de la participante: “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de temas no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre”. Finalmente, la resolución fue tajante: “Mi decisión es que a partir de este momento debés abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches”.

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