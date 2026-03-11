Una participante de Gran Hermano podría ser expulsada por comentarios racistas: “Allá hay una esclava”

Carmiña Masi enfrenta pedidos de expulsión en Gran Hermano por comentarios racistas hacia su compañera Jenny Mavinga (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar en el centro de una fuerte polémica luego de que se viralizaran comentarios racistas realizados por una de sus participantes. Se trata de Carmiña Masi, la periodista paraguaya que ingresó al reality desde el comienzo de la temporada y que ahora enfrenta pedidos de expulsión tras lanzar una serie de frases discriminatorias contra su compañera Jenny Mavinga.

El episodio ocurrió durante una escena cotidiana dentro de la casa. Mientras varios participantes disfrutaban de un momento distendido en el patio, Mavinga bailaba frente a sus compañeros en una situación relajada y de juego. Sin embargo, desde el interior de la casa, Carmiña comenzó a realizar comentarios que rápidamente generaron incomodidad y repudio. Según se pudo ver en las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales, la participante lanzó una frase que encendió la polémica. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, dijo en referencia a la participante oriunda del Congo.

El comentario no quedó allí. En el mismo intercambio, Masi continuó con otras expresiones aún más fuertes. “Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show”, agregó mientras observaba lo que ocurría en el patio. En ese mismo momento, algunos de los participantes que estaban cerca reaccionaron con risas, lo que generó todavía más indignación entre los seguidores del programa. De acuerdo con las imágenes difundidas, Emanuel Di Gioia asintió y se rió ante los dichos de Carmiña.

La periodista paraguaya Carmiña Masi lanzó frases polémicas y ofensivas hacia la participante de origen congolés generando indignación pública (Prensa Telefe)

La periodista paraguaya incluso profundizó sus comentarios con nuevas frases que incrementaron la polémica. “Acaba de bajarse del barco. Mirá el otro, el monito del barco”, expresó en otro tramo del diálogo, por Brian Sarmiento, quien aplaudía el baile de la africana. Luego continuó con otra frase que fue especialmente criticada en redes sociales: “Lo único que puede hacer ahora es mover el culo para que la salven”. En un tercer momento del intercambio, lanzó una expresión que terminó de desatar la indignación generalizada. “Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién”, dijo.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), donde miles de usuarios comenzaron a exigir sanciones contra la participante. El nombre de Carmiña Masi se convirtió rápidamente en tendencia, acompañado por numerosos mensajes que pedían su expulsión inmediata del reality. Entre los comentarios más repetidos se leían críticas tanto hacia la participante como hacia quienes se encontraban cerca y no frenaron la situación. “Es expulsión directa”, “Esto no se puede permitir” y “El resto se ríe y nadie le dice nada” fueron algunas de las reacciones que circularon entre los usuarios.

La polémica también generó una reacción inmediata en el entorno de la propia Mavinga. Desde la cuenta oficial de Instagram de la participante, administrada por su familia mientras ella permanece dentro de la casa, publicaron un comunicado en el que repudiaron los dichos. “Como familia queremos expresar nuestro profundo repudio ante los comentarios racistas que se difundieron dentro de la casa contra Mavinga”, escribieron. En el mismo mensaje remarcaron la gravedad de las expresiones utilizadas. “Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo”, señalaron.

La familia de Jenny Mavinga publicó un comunicado en Instagram repudiando los dichos y reclamando acción a la producción del programa

Además, pidieron medidas concretas por parte de la producción del programa. “Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas”, sostuvieron. Por ese motivo, solicitaron la expulsión inmediata de la participante que realizó los comentarios. “Pedimos a la producción la expulsión inmediata de Carmiña, autora de los dichos, y una sanción para Danelik y Emanuel, quienes se rieron y avalaron esos comentarios”, agregaron. El comunicado concluyó con un mensaje contundente: “El racismo no puede tener lugar en ningún espacio”.

La situación también generó reacciones en el entorno personal de Mavinga. Su esposo, Damián, habló públicamente sobre el episodio durante un móvil televisivo y expresó su indignación por lo ocurrido. “Fue desagradable”, aseguró al referirse al momento que se vio en pantalla. Sin embargo, también dejó en claro que la participante tiene un carácter fuerte y que el episodio no la quebrará emocionalmente. “Tiene una historia re fuerte, esto es un juego de niños para ella. No le va a afectar en su temple”, explicó. Aun así, adelantó que la familia está evaluando avanzar por la vía judicial. “Vamos a hacer una denuncia penal contra Carmiña”, afirmó.

Mientras tanto, la producción de Gran Hermano Generación Dorada no emitió hasta el momento un comunicado oficial sobre el episodio ni confirmó si habrá algún tipo de sanción disciplinaria dentro del programa.