La contundente decisión que tomó Gran Hermano tras los comentarios racistas de Carmiña hacia Mavinga

El programa informó la resolución durante la última gala, tras la difusión de imágenes en las redes que generaron rechazo masivo y pedidos de sanción por parte de la audiencia y la familia de la afectada

El dueño de la casa tomó una decisión respecto a los dichos de la participante oriunda de Paraguay (Video: GH, Telefe)

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una de sus noches más tensas y contundentes desde el inicio de la temporada. Luego de la fuerte polémica que se desató por los comentarios racistas que Carmiña Masi lanzó contra su compañera Mavinga, la producción del reality tomó una determinación inmediata y ejemplificadora: la participante paraguaya fue expulsada de la competencia.

La decisión fue comunicada durante la gala de este miércoles, en medio de una enorme expectativa tanto dentro como fuera de la casa. Desde que comenzaron a circular las imágenes del episodio, las redes sociales se llenaron de mensajes de repudio y pedidos de sanción. Finalmente, el programa avanzó con la medida más severa prevista por el reglamento y obligó a Carmiña a abandonar el juego por la puerta giratoria.

El episodio que desencadenó la sanción había ocurrido en una escena cotidiana dentro de la casa. Mientras Mavinga compartía un momento distendido en el patio y bailaba con algunos de sus compañeros, Carmiña comenzó a hacer comentarios despectivos desde el interior. Primero lanzó una frase que rápidamente encendió la polémica: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”. Pero no quedó ahí. Luego profundizó sus dichos con expresiones todavía más graves, en las que también utilizó términos como “esclava” y comparaciones ligadas a la esclavitud, lo que desató un rechazo generalizado.

La producción del reality actuó con rapidez y aplicó la sanción más severa prevista en el reglamento por discriminación racial (Video: GH, Telefe)

Las imágenes se viralizaron de inmediato y generaron una reacción masiva entre los seguidores del programa. El tema escaló tanto que, incluso antes de que comenzara la gala, ya se daba por descontado que habría una medida disciplinaria. La presión del público se hizo sentir con fuerza y la casa más famosa del país quedó una vez más en el centro del debate por los límites dentro del juego.

Fue Santiago del Moro quien introdujo el tema al comienzo de la emisión, marcando la gravedad de lo ocurrido. “Gran Hermano nos pone espejos. Hay cosas que son más cancelables que otras. Parte de la diaria, pero hay cosas que no tienen vuelta atrás: el racismo es una de esas”, expresó el conductor, dejando en claro desde el arranque que el programa no iba a relativizar lo sucedido.

Luego llegó el comunicado de Gran Hermano, leído con tono firme y sin lugar a interpretaciones. La voz de la casa se dirigió directamente a Carmiña y señaló: “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo que recibirás una severa sanción”.

La decisión de expulsar a
La decisión de expulsar a Carmiña fue comunicada en vivo por Santiago del Moro, quien remarcó la gravedad de lo sucedido en Gran Hermano (Prensa Telefe)

En el mensaje, Gran Hermano buscó además dejar una definición clara sobre el espíritu del programa y los límites que no está dispuesto a tolerar. “Yo no soy un educador ni quiero impartir lecciones a nadie. Cada uno trajo desde afuera su educación. No vengo a educar, pero acá mando yo y pretendo que convivan sin injuriar al otro”, señaló el Big. Y fue todavía más directo al remarcar: “En el mundo el racismo sigue existiendo. En el mundo se mira al otro como un enemigo, con desprecio. En mi casa quiero que se dé un mensaje superador, con el respeto y la inclusión. Hay límites que no deben ser traspasados”.

La parte más contundente del comunicado llegó cuando la voz de la casa subrayó el carácter ofensivo de las frases de la participante. “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de temas no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre”, expresó. Y luego cerró con la resolución final: “Mi decisión es que a partir de este momento debés abandonar la competencia. Dirigite hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches”.

La salida fue inmediata. Sin posibilidad de negociación ni de permanencia en la casa, Carmiña debió dejar el reality de manera abrupta. Antes de irse, hizo un breve descargo en el que intentó justificar sus palabras como una “broma”, aunque también pidió disculpas. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y no hubo margen para revisar la sanción. Según trascendió, incluso lanzó una frase irónica antes de retirarse: “No me sacó la gente”, en alusión a que no fue eliminada por el voto del público sino expulsada por decisión directa del programa.

La familia de Mavinga repudió
La familia de Mavinga repudió públicamente los dichos de Carmiña y consideró que las frases deshumanizan y no deben naturalizarse

La reacción de la familia de Mavinga había sido inmediata desde que se conocieron las imágenes. A través de la cuenta oficial de Instagram de la participante, que administran sus seres queridos mientras ella permanece dentro de la casa, compartieron un comunicado en el que repudiaron los dichos y exigieron medidas concretas. “Comparar a una persona africana con un mono y sugerir que parece que recién la acaban de comprar no es un chiste: es racismo”, expresaron. También remarcaron que ese tipo de frases “deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas”.

Además, el entorno de Mavinga no descartó avanzar por otras vías. Su esposo, Damián, habló públicamente del tema y calificó la escena como “desagradable”. Aunque destacó la fortaleza de su pareja y aseguró que el episodio no la quebraría emocionalmente, también adelantó que la familia analizaba realizar una denuncia penal contra Carmiña.

La expulsión de la participante se convirtió así en uno de los momentos más fuertes de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. No solo por el escándalo que se generó dentro y fuera de la casa, sino también porque el programa decidió fijar una postura clara y tajante frente a un episodio de discriminación racial. Lejos de relativizarlo como parte del juego, la producción eligió actuar con rapidez y marcar un límite.

En una temporada que ya venía sumando conflictos, estrategias y fuertes cruces entre los participantes, esta vez la polémica atravesó una línea que el reality no estuvo dispuesto a permitir. Y la decisión de expulsar a Carmiña dejó en claro que, al menos dentro de la casa, hay conductas que no tienen lugar ni vuelta atrás.

