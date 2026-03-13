El divertido intercambio de los analistas de Gran Hermano con Carlota, la última eliminada de la casa: “Una estafa”

Carlota Bigliani fue la última eliminada de Gran Hermano tras recibir la menor cantidad de votos positivos del público (Video: GH, Telefe)

La última gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe) no solo dejó una salida dentro de la casa, sino también un momento televisivo tan incómodo como divertido cuando Carlota Bigliani, la participante eliminada, llegó al estudio y fue recibida por Santiago del Moro y el panel de analistas. Lo que siguió fue un intercambio cargado de ironías, bromas y críticas sobre su paso por el reality, que rápidamente se convirtió en uno de los segmentos más comentados del programa.

Carlota había quedado fuera del juego tras obtener la menor cantidad de votos positivos del público en una placa que compartía con varios participantes. Luego de atravesar la tradicional puerta de salida y despedirse de sus compañeros, la creadora de accesorios llegó al estudio donde la esperaban el conductor junto a los analistas Ceferino Reato, Eliana Guercio, Sol Pérez y Laura Ubfal, entre otros.

Desde el primer momento, la situación tomó un tono distendido. “Vení, vení, vení”, le dijo Santiago del Moro mientras la invitaba a sentarse frente al panel en medio de los aplausos del público. Carlota, todavía visiblemente nerviosa, reconoció entre risas: “Estoy re nerviosa”.

El paso de Carlota por Gran Hermano quedó marcado por su escasa participación y la percepción de invisibilidad dentro de la casa (Prensa Telefe)

Pero el conductor no tardó en poner sobre la mesa el tema que marcó su paso por el reality: su escasa participación dentro de la casa. Del Moro recordó que, durante el proceso de casting, Carlota había generado enormes expectativas entre quienes estaban a cargo de seleccionar a los jugadores. “Cuando la gente de casting presentó tu casting, eran las que más fe le tenían. Tus castings eran brillantes, eras un personaje, una mujer con una historia de vida tremenda, una guerrera de la vida, con más ganas de jugar que nadie”, explicó. Sin embargo, inmediatamente después llegó la frase que provocó risas en el estudio. “Entraste a la casa y nunca más te vimos”, lanzó el conductor.

La frase sintetizaba la percepción que quedó de su participación en el juego. Según los analistas, Carlota nunca logró integrarse a las estrategias ni generar conflictos o alianzas que la posicionaran dentro de la dinámica del programa. De hecho, en el análisis posterior a su eliminación, varios de los especialistas del reality coincidieron en que su paso por la casa fue prácticamente invisible. Santiago “Tato” Algorta, ganador de la edición pasada de Gran Hermano y actual analista, fue uno de los más contundentes al evaluarlo. “Fue una decepción total”, expresó al referirse al desempeño de la diseñadora dentro del juego.

El propio Del Moro también se sumó a esa mirada crítica, recordando nuevamente las altas expectativas que había generado su casting. “Los castings de ella eran espectaculares y la casa ni el nombre de ella supo”, comentó. Y remató con una definición que se volvió viral entre los seguidores del programa: “Fue invisible para la casa”.

Santiago del Moro y los analistas criticaron duramente la falta de estrategia e integración de Carlota en el reality

En el estudio, Eliana Guercio no fue menos directa. Entre risas, lanzó una frase que rápidamente generó aplausos del público. “Si yo me pido una Carlota, te juro que pido la devolución del dinero”, dijo. Y agregó: “Una estafa”.

Carlota intentó tomarse los comentarios con humor. “Pasó todo muy rápido, posta”, respondió mientras intentaba explicar su experiencia dentro del reality. Sin embargo, los analistas insistieron en que el problema no había sido el ritmo del juego, sino su falta de participación. Según destacaron, ni siquiera logró aprovechar una ventaja que muchos participantes desearían tener: haber ingresado a la casa más tarde que el resto, lo que le daba cierta información del exterior. “Tenías la info de afuera y no la usaste nunca”, le marcó Laura Ubfal durante el intercambio.

La ex participante explicó que sí intentó integrarse a algunos grupos dentro de la casa, aunque reconoció que le resultó difícil encontrar su lugar. “Yo traté”, aseguró. Pero la Mariana Brey insistió en que, desde la percepción del público, su presencia dentro del juego fue casi imperceptible. “La casa te comió. Desapareciste, estabas invisible”, resumió.

Los analistas coincidieron en que Carlota no aprovechó la ventaja de haber ingresado más tarde y contar con información del exterior (Prensa Telefe)

En medio del intercambio, Carlota también mostró una mirada introspectiva sobre su experiencia. Según explicó, su forma de jugar estuvo influenciada por un proceso personal que atraviesa desde hace un tiempo. “Yo venía siendo de una forma, fui 47 años de una forma. Este último año ya no me sentía así”, reflexionó.

Esa confesión generó nuevas preguntas del panel, que quiso saber por qué decidió ingresar a un reality tan competitivo si estaba atravesando un momento personal de transformación. “¿Y para qué entraste a Gran Hermano?”, preguntó Ceferino Reato.

A pesar de las críticas, el intercambio también dejó lugar para el humor y para reconocer que, más allá de su breve paso por la casa, Carlota vivió la experiencia con entusiasmo. La diseñadora había llegado al programa tras un proceso de casting de varios meses y con el respaldo de parte del equipo de producción, que veía en ella un personaje fuerte para el reality. Sin embargo, dentro de la casa no logró desarrollar ese potencial.

Su eliminación terminó definiéndose en un mano a mano con Brian Sarmiento y Nicolás Sícaro, quienes sí lograron reunir más apoyo del público en la placa positiva. Así, Carlota Bigliani se convirtió en la primera eliminada de esa modalidad de votación dentro de Gran Hermano, dejando un paso breve por la competencia pero una salida que, por el intercambio en el estudio, quedará como uno de los momentos más recordados de la temporada.