Una participante fue eliminada de Gran Hermano tras permanecer solo 11 días dentro de la casa: “Estoy emocionada”

Carlota Bigliani fue la primera eliminada en la semana de doble eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, tras recibir la menor cantidad de votos positivos del público (Video: GH, Telefe)

Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche cargada de tensión y expectativa con una nueva gala de eliminación que marcó el inicio de una semana especial dentro del reality de Telefe. En una dinámica inédita para esta edición, el programa comenzó con un proceso de doble eliminación que se extenderá entre el jueves y el lunes, y que ya tuvo su primer resultado: Carlota Bigliani se convirtió en la primera participante en abandonar la casa en esta instancia decisiva.

La gala del jueves 12 de marzo comenzó con un clima de nerviosismo entre los jugadores, que sabían que uno de ellos debía despedirse de la competencia. Esta eliminación formó parte de una modalidad particular que surgió después de que todos los participantes quedaran inicialmente nominados en una placa positiva, donde el público vota para apoyar a sus favoritos y salvarlos.

A lo largo de la semana, algunos participantes fueron saliendo de placa gracias al respaldo de los televidentes. Sin embargo, doce jugadores llegaron a esta gala con riesgo real de abandonar la casa. Los nominados eran Brian Sarmiento, Carlota Bigliani, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Emanuel Di Gioia, Franco Poggio, Franco Zunino, Jenny Mavinga, Kennys Palacios, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Nicolás “Nick” Sícaro.

El reality Gran Hermano vivió una gala cargada de tensión, donde doce participantes quedaron en riesgo de abandonar la casa en una placa positiva

Como es habitual en el formato, el conductor Santiago del Moro fue revelando uno a uno los nombres de los participantes que continuaban en competencia gracias al apoyo del público. A medida que avanzaba la gala, los nervios crecían dentro de la casa, ya que cada anuncio reducía el grupo de jugadores en riesgo.

El primero en ser salvado durante la noche fue Franco Poggio, quien logró asegurarse su permanencia en el juego. Poco después, Del Moro anunció que Jenny Mavinga también continuaría en la casa, al igual que Nazareno Pompei y Emanuel Di Gioia, quienes recibieron el respaldo necesario para seguir en carrera. La lista de salvados siguió ampliándose con Kennys Palacios, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Franco Zunino y Martín Rodríguez, quienes también lograron mantenerse dentro del reality tras superar la votación.

Con esas definiciones, la tensión alcanzó su punto máximo cuando quedaron solo tres participantes en la cuerda floja: Brian Sarmiento, Nicolás “Nick” Sícaro y Carlota Bigliani. Los tres debieron esperar hasta el último tramo del programa para conocer el veredicto del público.

Brian Sarmiento y Nicolás 'Nick' Sícaro se salvaron por escaso margen en la definición final de esta gala de Gran Hermano Generación Dorada

Finalmente, Santiago del Moro anunció el resultado que definía la eliminación de la noche. Según el voto de la audiencia, la participante que obtuvo la menor cantidad de votos positivos fue Carlota Bigliani, quien debió abandonar la casa más famosa del país. De esta manera, la creadora digital y diseñadora de accesorios se convirtió en la primera eliminada dentro de esta semana de doble eliminación, que continuará con nuevas definiciones en los próximos días.

El paso de Carlota por el reality fue breve. Había ingresado como reemplazo de Divina Gloria y apenas alcanzó a permanecer once días dentro de la casa antes de quedar fuera de competencia. Según el resultado de la votación, perdió el mano a mano final frente a Brian Sarmiento y Nick Sícaro, quienes lograron seguir en el juego.

Antes de atravesar la puerta de salida, Carlota se despidió de sus compañeros en un momento cargado de emoción. Los jugadores se acercaron a abrazarla y a agradecerle por los días compartidos dentro de la casa, mientras ella se mostraba agradecida por la experiencia vivida. Fiel a la tradición del programa, también tuvo unas palabras para el Big, la voz que representa al dueño de la casa. “Gracias por elegirme y prestarme tu casa por un rato”, expresó antes de abandonar definitivamente la competencia.

Tras la eliminación de Carlota, Gran Hermano continúa con 24 participantes en competencia, quienes luchan semana a semana por seguir en el reality

La salida de Carlota se suma a las bajas que ya tuvo esta edición en sus primeras semanas. Antes que ella, el reality había despedido al humorista gráfico Gabriel Lucero, al participante Tomás “Tomy” Riguera y a Carmiña Masi, quien fue expulsada por la producción tras protagonizar una fuerte polémica por racismo.

Con esta nueva eliminación, la casa quedó conformada por 24 participantes que continúan luchando por avanzar en el juego. Entre ellos se encuentran Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina “Titi” Tcherkaski, Yisela “Yipio” Pintos, Juani Caruso, Daniela de Lucía, Nick Sícaro, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeusky, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández y Franco Poggio.

La dinámica especial de esta semana no terminó con la salida de Carlota. Tal como explicó la producción, la doble eliminación continuará con nuevas definiciones: uno de los participantes que aún permanece en placa será eliminado el lunes, cuando se conocerá otro nombre que deberá despedirse definitivamente del reality.