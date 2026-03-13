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El blooper de Sofía Gonet en una autopista de Miami: “¿Por qué todo nos sale mal siempre?"

La Reini sigue con sus vacaciones en la ciudad estadounidense y las inclemencias del clima jugaron en su contra

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La influencer alquiló un auto descapotable y no tuvo en cuenta el clima(Video: TikTok)

Las vacaciones de Sofía Gonet, más conocida como La Reini, en Miami marcaron su primer gran viaje desde que comenzó con las grabaciones de MasterChef Celebrity meses atrás. Ahora que el reality llegó a su fin, la influencer decidió tomarse unos días de descanso y partió rumbo a la playa, compartiendo distintos momentos de su estadía en Estados Unidos. Sin embargo, lo que prometía ser un paseo glamoroso se transformó en un inesperado blooper que rápidamente se viralizó y captó la atención de sus seguidores.

La creadora de contenido había decidido recorrer las calles de Florida en un exclusivo auto descapotable junto a una amiga. Pero la situación dio un giro cuando una fuerte tormenta las sorprendió en plena ruta con el techo del vehículo abierto. Desde su cuenta de TikTok, Sofía compartió el momento exacto en que comenzó a caer la lluvia torrencial: “Cuando te hacés la linda en el descapotable y se larga a llover”, escribió con humor, mientras en el video se las escucha reír y gritar intentando cerrar el techo sin éxito.

“¡No sube, mantenelo apretado!”, se puede oír en el clip, al notar que por la velocidad y el clima el mecanismo del auto no respondía y el interior comenzaba a empaparse. Más tarde, ya bajo techo y con el auto detenido, Gonet mostró cómo habían quedado después del episodio: ambas completamente mojadas, al igual que el tapizado del auto alquilado. “¿Por qué todo nos sale mal siempre?”, lanzó entre risas, tomándose con humor el accidente.

El video, que rápidamente sumó miles de reproducciones en redes, dejó en claro el costado espontáneo y auténtico de la influencer, que supo transformar un accidente en un momento de complicidad y diversión. Más allá de este paseo accidentado, “La reini” reafirmó su lugar dentro del universo digital como creadora de contenido y referente de estilo de vida, inspirando a miles de seguidores que encuentran en su naturalidad y sentido del humor una fuente de inspiración cotidiana.

La influencer y su amiga
La influencer y su amiga terminaron completamente empapadas en medio de la autopista de Miami

Este no fue el único incidente que tuvo durante el viaje. Durante los primeros días estuvo acompañada por Cami Mayan y, mientras se preparaba para salir a cenar, decidió quitarse las extensiones de cabello por su cuenta.

La escena fue compartida por la propia Gonet en TikTok con una frase que resume el caos del momento:“Dos horas y media de sufrimiento, pero lo logramos. Agradecimiento especial a Cami Mayan”. En el clip se la ve frente a cámara intentando desprender las extensiones mientras describe el proceso y las dificultades que enfrenta para quitarlas.

No puedo creer lo que estoy haciendo. Me estoy arrancando las extensiones porque ya mi cuerpo las rechaza, no las aguanto más”, comienza diciendo la influencer en el video. Según explicó, el problema surgió durante el viaje: el mantenimiento del cabello se volvió cada vez más incómodo, especialmente en actividades como peinarse o ir a la playa. “Se me hicieron insufribles… es una cantidad de pelo abismal. Lo tengo que sacar”, agregó. El apuro también formaba parte del problema. Mientras grababan el video, las amigas tenían planes para salir a cenar, por lo que el procedimiento improvisado debía hacerse en pocos minutos. “Lo peor de todo es que me lo tengo que sacar en diez minutos porque tenemos que ir a comer”, comentó entre quejas y risas, mientras seguía tirando de los mechones.

Las influencers, que se encuentran juntas en Estados Unidos, mostraron cómo fue el proceso (Video: TikTok)

La escena mezcla frustración con humor. En varios momentos del clip, Gonet se muestra sorprendida por la cantidad de cabello que se desprende y por el pegamento con el que estaban fijadas las extensiones. “Estoy a mitad de camino, tengo una parte toda pelada. Ya es tarde para arrepentirse, como siempre en mi vida”, dijo mientras intentaba localizar cada punto de adhesión. A su lado, su amiga interviene constantemente, comentando el proceso y ayudándola a despegar los mechones. “Horrible esto que te estás haciendo”, le dijo entre risas, aunque minutos después también comenzó a colaborar activamente en la tarea.

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