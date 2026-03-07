Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami: de su encuentro con Bad Gyal a lujosas cenas

Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami marcaron tendencia en redes sociales con experiencias de lujo y glamour (Instagram)

Las vacaciones de lujo de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami estuvieron marcadas por glamour, experiencias gastronómicas y un encuentro inesperado con una reconocida artista internacional. A lo largo de su estadía, ambas influencers compartieron cada momento de su viaje, mostrando un estilo de vida exclusivo y generando impacto en redes sociales.

Durante su reciente viaje, Sofía Gonet y Cami Mayan visitaron Estados Unidos para disfrutar de planes relajados durante el día y salidas nocturnas a espacios exclusivos. Las jóvenes compartieron fotos y videos a través de sus redes sociales, permitiendo que sus seguidores acompañaran cada instante de la escapada.

Al llegar a Miami, las influencers comenzaron a documentar su viaje mostrando actitud distendida y entusiasmo por la experiencia. Las primeras imágenes capturaron tanto ambientes diurnos de relax como noches animadas, reflejando la dualidad entre descanso y diversión en la ciudad.

Un encuentro con Bad Gyal se convirtió en el momento más viral del viaje de las influencers a Estados Unidos (Instagram)

Luego de instalarse, ya listas para vivir su primera noche, las jóvenes inmortalizaron el momento con una selfie que ambas tomaron en el ascensor del hotel, listas para una jornada especial. Sofía Gonet optó por un vestido largo blanco con detalles plateados, combinándolo con una cartera negra de cuero con aberturas circulares.

Ese accesorio moderno resaltó en redes sociales, mientras que Cami Mayan lució un mono ajustado negro con recortes laterales y escote pronunciado, reflejando una tendencia minimalista. Las imágenes mostraron a las influencers sonrientes, evidenciando la complicidad y el estilo que caracteriza su amistad.

Estas publicaciones se volvieron referencia para quienes siguen de cerca la moda y el estilo digital. Sus seguidores replicaron los looks y comentaron activamente en sus perfiles.

Camila Mayan lució un vestido escocés y maquillaje a tono, destacando su atención al detalle y el cuidado en cada accesorio (Instagram)

Pero más allá de las risas o las deliciosas cenas, uno de los momentos más destacados de estas vacaciones fue el encuentro sorpresa con Bad Gyal, una de las artistas más populares de la escena internacional. “Sobre nuestra última noche”, escribió Gonet en su story al compartir el video selfie, arrobando a la cantante y a su amiga influencer.

Las influencers se acercaron a saludarla y lograron grabar un video conjunto con la artista, quien posó sonriente. El registro de ese encuentro se viralizó rápidamente y generó múltiples comentarios positivos por parte de los seguidores de ambas.

El recorrido foodie ocupó un lugar central en la estadía. Ambas compartieron imágenes de un desayuno con café helado, tostadas con palta, salmón y huevo en un restaurante de renombre en la ciudad.

Sofía Gonet impactó con su look frente a una tienda Dior, combinando prendas de diseñador con detalles de moda urbana (Instagram)

Las figuras de las redes disfrutaron de platos sofisticados y ambientes exclusivos en los principales locales gastronómicos. Además, aprovecharon para visitar tiendas de lujo en Miami, sumando nuevas tendencias a su vestuario.

Para su segunda noche en la ciudad, Mayan y Gonet cambiaron sus looks. Camila mostró su outfit al posar frente a un espejo en un baño de paredes beige, decorado con cuadros de caracoles y una estrella de mar. Llevaba un vestido de tirantes finos con estampado escocés en tonos marrones, rojos y azules, combinado con un corpiño negro de encaje visible bajo la prenda. Su pelo estaba recogido en un moño pulido y lucía un maquillaje de acabado mate con labios en tono marrón oscuro y mejillas marcadas. Portaba varios accesorios dorados: un collar de eslabones, aros, anillos y una pulsera, así como pulseras de hilo en la muñeca derecha. Sostenía un celular con funda lila y sus uñas estaban pintadas de color amarillo pastel.

Las publicaciones de ambas influencers documentaron en tiempo real una escapada con paseos por boutiques de lujo y experiencias exclusivas (Instagram)

Por su parte, Sofía Gonet mostró su look de pie en una vereda adoquinada, frente a la fachada de una tienda Dior, cuyo letrero dorado resaltaba sobre la pared beige. Vestía un top negro de tirantes finos, con escote en V y detalles de lazo al frente, que dejaba parte del abdomen al descubierto. Complementaba el look con un pantalón negro de corte ancho y bajo largo, con detalles de costuras y bolsillos laterales visibles. Llevaba sandalias negras de tiras finas y un bolso negro colgado al hombro con una cadena metálica. Su pelo rubio y corto, estaba peinado con raya al costado.

El registro de la aventura incluyó viajes a restaurantes selectos, paseos por tiendas y locales de lujo, y actividades cotidianas en escenarios exclusivos. Los seguidores pudieron descubrir en tiempo real las novedades de cada jornada, desde el desayuno hasta las salidas nocturnas.