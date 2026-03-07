Teleshow

Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami: de su encuentro con Bad Gyal a lujosas cenas

La escapada de las influencers incluyó experiencias gastronómicas, paseos de compras y una sorpresa nocturna que cautivó a seguidores en redes sociales

Guardar
Las vacaciones de Sofía Gonet
Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami marcaron tendencia en redes sociales con experiencias de lujo y glamour (Instagram)

Las vacaciones de lujo de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami estuvieron marcadas por glamour, experiencias gastronómicas y un encuentro inesperado con una reconocida artista internacional. A lo largo de su estadía, ambas influencers compartieron cada momento de su viaje, mostrando un estilo de vida exclusivo y generando impacto en redes sociales.

Durante su reciente viaje, Sofía Gonet y Cami Mayan visitaron Estados Unidos para disfrutar de planes relajados durante el día y salidas nocturnas a espacios exclusivos. Las jóvenes compartieron fotos y videos a través de sus redes sociales, permitiendo que sus seguidores acompañaran cada instante de la escapada.

Al llegar a Miami, las influencers comenzaron a documentar su viaje mostrando actitud distendida y entusiasmo por la experiencia. Las primeras imágenes capturaron tanto ambientes diurnos de relax como noches animadas, reflejando la dualidad entre descanso y diversión en la ciudad.

Un encuentro con Bad Gyal
Un encuentro con Bad Gyal se convirtió en el momento más viral del viaje de las influencers a Estados Unidos (Instagram)

Luego de instalarse, ya listas para vivir su primera noche, las jóvenes inmortalizaron el momento con una selfie que ambas tomaron en el ascensor del hotel, listas para una jornada especial. Sofía Gonet optó por un vestido largo blanco con detalles plateados, combinándolo con una cartera negra de cuero con aberturas circulares.

Ese accesorio moderno resaltó en redes sociales, mientras que Cami Mayan lució un mono ajustado negro con recortes laterales y escote pronunciado, reflejando una tendencia minimalista. Las imágenes mostraron a las influencers sonrientes, evidenciando la complicidad y el estilo que caracteriza su amistad.

Estas publicaciones se volvieron referencia para quienes siguen de cerca la moda y el estilo digital. Sus seguidores replicaron los looks y comentaron activamente en sus perfiles.

Camila Mayan lució un vestido
Camila Mayan lució un vestido escocés y maquillaje a tono, destacando su atención al detalle y el cuidado en cada accesorio (Instagram)

Pero más allá de las risas o las deliciosas cenas, uno de los momentos más destacados de estas vacaciones fue el encuentro sorpresa con Bad Gyal, una de las artistas más populares de la escena internacional. “Sobre nuestra última noche”, escribió Gonet en su story al compartir el video selfie, arrobando a la cantante y a su amiga influencer.

Las influencers se acercaron a saludarla y lograron grabar un video conjunto con la artista, quien posó sonriente. El registro de ese encuentro se viralizó rápidamente y generó múltiples comentarios positivos por parte de los seguidores de ambas.

El recorrido foodie ocupó un lugar central en la estadía. Ambas compartieron imágenes de un desayuno con café helado, tostadas con palta, salmón y huevo en un restaurante de renombre en la ciudad.

Sofía Gonet impactó con su
Sofía Gonet impactó con su look frente a una tienda Dior, combinando prendas de diseñador con detalles de moda urbana (Instagram)

Las figuras de las redes disfrutaron de platos sofisticados y ambientes exclusivos en los principales locales gastronómicos. Además, aprovecharon para visitar tiendas de lujo en Miami, sumando nuevas tendencias a su vestuario.

Para su segunda noche en la ciudad, Mayan y Gonet cambiaron sus looks. Camila mostró su outfit al posar frente a un espejo en un baño de paredes beige, decorado con cuadros de caracoles y una estrella de mar. Llevaba un vestido de tirantes finos con estampado escocés en tonos marrones, rojos y azules, combinado con un corpiño negro de encaje visible bajo la prenda. Su pelo estaba recogido en un moño pulido y lucía un maquillaje de acabado mate con labios en tono marrón oscuro y mejillas marcadas. Portaba varios accesorios dorados: un collar de eslabones, aros, anillos y una pulsera, así como pulseras de hilo en la muñeca derecha. Sostenía un celular con funda lila y sus uñas estaban pintadas de color amarillo pastel.

Las publicaciones de ambas influencers
Las publicaciones de ambas influencers documentaron en tiempo real una escapada con paseos por boutiques de lujo y experiencias exclusivas (Instagram)

Por su parte, Sofía Gonet mostró su look de pie en una vereda adoquinada, frente a la fachada de una tienda Dior, cuyo letrero dorado resaltaba sobre la pared beige. Vestía un top negro de tirantes finos, con escote en V y detalles de lazo al frente, que dejaba parte del abdomen al descubierto. Complementaba el look con un pantalón negro de corte ancho y bajo largo, con detalles de costuras y bolsillos laterales visibles. Llevaba sandalias negras de tiras finas y un bolso negro colgado al hombro con una cadena metálica. Su pelo rubio y corto, estaba peinado con raya al costado.

El registro de la aventura incluyó viajes a restaurantes selectos, paseos por tiendas y locales de lujo, y actividades cotidianas en escenarios exclusivos. Los seguidores pudieron descubrir en tiempo real las novedades de cada jornada, desde el desayuno hasta las salidas nocturnas.

Temas Relacionados

MiamiBad GyalSofia GonetCami Mayan

Últimas Noticias

La periodista Valeria Schapira se accidentó al caer de una pasarela en Torres del Paine arrastrada por una ráfaga de casi 80 km/h

En un extenso posteo y en diálogo con Teleshow, contó cómo fue el episodio, la fortuna de no haber golpeado con una piedra al desbarrancarse de espaldas en el parque nacional chileno y la odisea del regreso a su casa en Buenos Aires

La periodista Valeria Schapira se

El divertido blooper de Sol Pérez y Guido Mazzoni durante su entrenamiento: “Re tranqui el sábado”

La panelista de Gran Hermano Generación Dorada compartió imágenes de su rutina de trabajo junto a su esposo, sin embargo, un percance en un ejercicio provocó las risas de ambos

El divertido blooper de Sol

Ricardo Darín se emocionó al hablar de la paternidad de su hijo: “Es mi cachorro”

El actor contó cómo siente el abuelazgo de Dante a la distancia, reveló que por qué insólito motivo no llegó al parto de su hija Clara y además anticipó que podría haber una tercera temporada de El Eternauta

Ricardo Darín se emocionó al

La emotiva reflexión de Sergio Lapegüe al contar que será abuelo: "Esto lo esperábamos con amor"

La felicidad por el próximo integrante de la familia, luego del anuncio del embarazo de su hija Micaela, se extendió a la familia y los vecinos de Banfield, que lo saludaron por la calle

La emotiva reflexión de Sergio

El emotivo álbum de fotos de Lizardo Ponce para despedir a su abuela: “Gracias por tu amor incondicional”

El influencer abrió su corazón y compartió una serie de antiguas imágenes que reflejan su relación con su abuela a lo largo de los años

El emotivo álbum de fotos
DEPORTES
La foto de Cristiano Ronaldo

La foto de Cristiano Ronaldo desde Madrid en medio de las alarmas por su lesión: “Recuperándome y listo”

Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Francisco Cerúndolo sufrió en el debut, pero venció a Benjamin Bonzi y avanzó en Indian Wells

Pique al vacío y definición de categoría: el golazo de Lionel Messi para el Inter Miami en el triunfo frente al DC United

TELESHOW
La periodista Valeria Schapira se

La periodista Valeria Schapira se accidentó al caer de una pasarela en Torres del Paine arrastrada por una ráfaga de casi 80 km/h

El divertido blooper de Sol Pérez y Guido Mazzoni durante su entrenamiento: “Re tranqui el sábado”

Ricardo Darín se emocionó al hablar de la paternidad de su hijo: “Es mi cachorro”

La emotiva reflexión de Sergio Lapegüe al contar que será abuelo: "Esto lo esperábamos con amor"

El emotivo álbum de fotos de Lizardo Ponce para despedir a su abuela: “Gracias por tu amor incondicional”

INFOBAE AMÉRICA

¿Se puede cultivar vida en

¿Se puede cultivar vida en Marte? Así sobreviven microorganismos en tierras que imitan al planeta rojo

Del Grammy Latino al Goya: Silvia Pérez Cruz brilla en duetos con Rosalía, Alba Flores y Residente

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria

Guy Ritchie revoluciona el mito de Sherlock Holmes en una versión para la Generación Z