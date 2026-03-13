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Cuáles son los accesos y desvíos vehiculares por Lollapalooza Argentina 2026: el mapa interactivo

Toda la información para el tránsito en los alrededores del Hipódromo de San Isidro durante los tres días del festival

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Mapa interactivo Lollapalooza Argentina 2026
Mapa interactivo Lollapalooza Argentina 2026

La llegada de Lollapalooza Argentina 2026 al Hipódromo de San Isidro moviliza un amplio operativo municipal de seguridad, tránsito, transporte y servicios en las inmediaciones del festival, que tendrá lugar del 13 al 15 de marzo. El viernes, será desde las 13 hasta las 00:30 am, mientras que sábado y domingo, será de 11:30 a 1:00 am. Las autoridades locales detallaron medidas para proteger a los asistentes, mantener el orden y reducir el impacto entre los residentes, estableciendo cronogramas y recomendaciones concretas para cada grupo.

El municipio de San Isidro pondrá en marcha un operativo especial con controles reforzados de seguridad, cortes de calles, desvíos viales, zonas exclusivas para peatones y ajustes en el transporte público. Además, se implementarán operativos de limpieza y canales de información para vecinos y participantes del festival.

El dispositivo de seguridad contará con presencia policial adicional, móviles y patrullaje constante en los alrededores del Hipódromo. Todas estas acciones estarán centralizadas por el Centro de Operaciones Municipal, encargado de monitorear cámaras, controlar el tránsito y coordinar la identificación de vehículos y personas.

Los agentes de tránsito, con el respaldo de grúas y móviles, regularán la circulación vehicular en puntos estratégicos. Se priorizarán cruces peatonales seguros, la agilidad del tránsito y se controlará el estacionamiento indebido, junto con la detención en doble fila en los principales accesos al evento.

Accesos y rutas alternativas para Lollapalooza San Isidro

Los asistentes dispondrán de tres accesos peatonales: avenida Santa Fe 35, avenida Márquez 700 (esquina Tellier) y avenida Márquez 900 (esquina Aphalo). El ingreso vehicular a estacionamientos estará permitido por avenida Márquez y Fleming, y por avenida de la Unidad Nacional y Carlos Pellegrini. En caso de congestión vehicular, se habilitará una alternativa en la intersección de avenida Santa Fe y Unidad Nacional.

Las autoridades recomiendan a quienes no asistan al festival evitar transitar por la zona, sobre todo entre las 18:00 y las 3:30, ya que habrá cortes de tránsito:

- Desde las 15h, se cerrarán las calles del Barrio Ernesto de Las Carreras.

- A partir de las 22h se cortará Av. Fleming entre Unidad Nacional y Márquez, cuyo espacio estará destinado a la espera de micros.

- A las 16:00h, Unidad Nacional cierra la mano hacia Panamericana.

- Se cerrará el túnel de Roque Sáenz Peña para generar paso peatonal seguro hacia la estación (mano hacia Centenario).

- Se cerrará el paso a nivel de Alem para resguardo peatonal desde las 23h.

Se definieron desvíos específicos para vehículos. En Fleming sentido norte-sur, el recorrido sugerido incluye avenida Rolón, avenida Márquez, Diego Carman y avenida de la Unidad Nacional, regresando a Fleming. En sentido sur-norte, la ruta será Fleming, avenida de la Unidad Nacional, Santa Fe, Centenario, 3 de Febrero y avenida Rolón. Para conductores que utilicen la estación San Isidro, el trayecto hacia Centenario sigue por Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Acassuso, Martín y Omar, Cosme Beccar, Almirante Brown, Marín, Belgrano y Centenario. La circulación hacia avenida del Libertador se mantendrá sin modificaciones.

En la zona Dardo Rocha-Unidad Nacional, desde Santa Fe (mano a Paraná) se prevé el trayecto Santa Fe, Dardo Rocha, Pringles y Catamarca. Para quienes circulen hacia San Isidro, se aconseja Santa Fe, Rotonda Perú, Dardo Rocha, Pringles y Catamarca.

Para agilizar el tránsito, se implementará onda verde en avenida Santa Fe (hacia Capital) y avenida Centenario (hacia Tigre). El municipio también trabajará junto a la plataforma Waze para brindar información actualizada sobre el estado del tránsito.

Estacionamiento, transporte público y movilidad durante el festival

Estarán habilitadas las playas de estacionamiento del Hospital Central y del edificio municipal, abiertas las 24 horas. El sistema de estacionamiento medido funcionará hasta el viernes 13 a las 20:00; el sábado y domingo el estacionamiento será gratuito. Se suma la opción de estacionar en cordón a 45° sobre la avenida Márquez.

La guardería de bicicletas municipal funcionará durante los tres días en horario de 12:00 a 00:30, extendiendo su atención hasta finalizar la desconcentración del público, en Cosme Beccar 160, junto a la estación San Isidro.

En el transporte público, se reforzará la operatividad de la estación del ferrocarril del ramal Mitre especialmente para la desconcentración, entre las 23:00 y 3:30. Todas las líneas de colectivos que transitan por el área ajustarán recorridos y frecuencias para facilitar los traslados. Las paradas de taxis conservarán sus ubicaciones habituales.

Servicios, limpieza y teléfonos útiles para el festival

Se desplegarán cuadrillas de Espacio Público para trabajos de limpieza intensiva y se ubicarán contenedores adicionales de residuos cerca del evento.

En caso de emergencia o inconveniente, los números disponibles son: 4512-3333 para urgencias, 4512-3163 o 147 para consultas por obstrucción de garajes o sobre el acarreo de vehículos. Los autos removidos por grúa podrán retirarse en avenida Centenario 77 hasta las 3:00.

La información esencial para disfrutar de una experiencia segura y ordenada durante los días del festival se encuentra disponible a través de los canales oficiales del municipio: https://www.sanisidro.gob.ar/Lollapalooza

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