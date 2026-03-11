Teleshow

Evangelina Anderson reveló el insólito plan que tienen todos los participantes de Masterchef para seguir viéndose

La modelo contó el divertido proyecto que está organizando con sus compañeros del reality de cocina a días de la final y también volvió a aclarar su vínculo con Ian Lucas

En medio del polémico ida y vuelta, Evangelina Anderson volvió a desmentir el romance con su excompañero (Desayuno Americano - América)

El universo de MasterChef Celebrity (Telefe) siempre tiene condimentos de sobra, pero esta vez la polémica se cocinó fuera de cámara y explotó en la vida personal de dos de sus figuras. Tras meses de rumores, guiños en redes e indirectas al aire, el vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson llegó a su punto final. El cierre, lejos de pasar inadvertido, se potenció con un contundente posteo de Ian y la respuesta tajante de Evangelina, quien no dudó en despejar dudas. Mientras las versiones cruzadas siguen sumando episodios, la modelo volvió a poner los puntos sobre el tema y aclaró, una vez más, su vínculo con su excompañero.

El martes, las cámaras de Desayuno Americano (América) encontraron a Evangelina Anderson en su auto y lograron un testimonio fresco en plena vía pública. “Estoy un poco cansada de hablar del tema, es siempre lo mismo. Yo ya dije lo que tenía que decir”, arrancó la modelo, mostrando cierto hartazgo por la insistencia mediática. Cuando el notero le recordó que Ian había “explotado en redes” asegurando que su sentimiento era real y sincero, Evangelina fue categórica. “Yo soy muy sincera, yo no miento y yo nunca tuve una relación con él. Más que eso no te puedo decir…”, repitió, dejando en claro que solo compartieron el trabajo y nada más.

La charla continuó, y el notero le mencionó la intervención del padre de Ian, quien sugirió que Evangelina lo habría hecho quedar como el único enamorado, cuando “del otro lado también hubo un flechazo”. Anderson, firme, respondió: “No vi nada porque a mí me afecta toda esas cosas. Entonces, prefiero no ver”.

La famosa foto del beso
La famosa foto del beso entre Ian Lucas y Evangelina Anderson (Instagram)

Lejos de engancharse con la polémica, la modelo optó por marcar distancia y redirigir la conversación hacia su presente laboral y familiar. “Estoy tan contenta trabajando tanto… Estoy con Vero Lozano todos los días, están mis papás esperándome con mis hijos acá adentro. Es todo lo que te puedo decir”, explicó. “Pasó, sucedió. Ahora está por terminar MasterChef. ¡Que acabe de una vez! Y ya está, ya va a pasar”, resumió, dando a entender que prefiere cerrar el capítulo y enfocarse en otras cosas.

El notero insistió sobre si había quedado algún tipo de vínculo o amistad con Ian, pero Evangelina fue clara: “No, no sé… igual que todos mis compañeros de trabajo, estamos en el mismo grupo de MasterChef. Hablamos de que vamos a hacer un asado, que esto, que lo otro, los chicos. En algún momento nos juntaremos todos”. La modelo confesó que extraña el grupo y el plan en común con todos. “Nos vamos a ir de vacaciones, ¿podés creer?“, dijo entusiasmada. “A Esteban Mirol lo sacaron del grupo… La mayoría sí está, aunque Yanina Latorre no. Está Claudia Villafañe, seguro viene…”, siguió, entre risas y complicidad.

Luego de las declaraciones de Evangelina Anderson desmintiendo su relación con Ian Lucas, el padre del influencer salió en su defensa (Intrusos – América)

El momento más distendido llegó cuando le preguntaron si se había enojado con Yanina por haber publicado la famosa foto dándole un beso a Ian. “No, ¿cómo me voy a enojar con Yanina? Al contrario, siempre hablo bien de ella”, respondió, desdramatizando el asunto. Cuando le preguntaron si sabía de la existencia de esa imagen, Anderson bromeó: “Sí, era un pico. ¿Querés uno? No, que después nos vinculan”, disparó, entre risas, mostrando que prefiere tomarse con humor el revuelo mediático.

Así, mientras MasterChef Celebrity se acerca a su final, Anderson opta por el bajo perfil y la honestidad para despejar rumores y poner fin a las versiones que la involucran con Ian Lucas. También revela el proyecto en conjunto con sus compañeros para seguir viéndose a pesar de que el show televisivo esté a punto de finalizar.

