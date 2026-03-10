Teleshow

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

El participante de MasterChef Celebrity confesó que está en sus planes tener una conversación con el exmarido de Wanda Nara

El finalista de MasterChef Celebrity confesó que le gustaría sentarse a charlar con la expareja de Wanda Nara (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

Maxi López durante años estuvo alejado de los medios a causa de su escandalosa separación con Wanda Nara. Durante ese conflictivo y largo proceso, apareció en escena Mauro Icardi, compañero de equipo de López quien conquistó a Wanda y la ayudó a superar el duelo por la ruptura familiar. A raíz de esto la relación entre los dos hombres nunca fue buena, a pesar de haber compartido cumpleaños familiares durante la década que Nara e Icardi estuvieron casados. Luego de años viviendo en Europa, Maxi regresó a Argentina para ser parte de MasterChef Celebrity (Telefe), trabajar codo a codo con la madre de sus tres hijos varones y recuperar el cariño de la gente. Este martes, invitado a Cortá por Lozano (Telefe) el exfutbolista confesó que tiene ganas de tener una charla con el delantero del Galatasaray.

La conversación viró rápidamente hacia el tema de Mauro. Vero Lozano, desde su rol de conductora, fue directa: “¿Alguna vez lo quisiste ca... a trompadas a Mauro?”, a lo que Maxi respondió: “Sí, tenemos que charlar. En algún momento tenemos que charlar”. En el estudio, comenzaron a referirse a Icardi como “Voldemort”, que es el apodo con el que lo llama Maxi. “Es el malo”, aclaró entre risas el exjugador y Juariu agregó: “Innombrable, es el malo. Innombrable, aquel que no debe ser nombrado”.

Vero Lozano indagó si nunca llegaron a cruzarse en la dinámica familiar, al entregar a los niños. “Sí, varias veces”, aseguró López. Evangelina Anderson, quien se encuentra en el programa como panelista invitada, aportó su versión de los hechos. “En la cancha se cruzaron también. Jugaron de rivales, me acuerdo y ahí le sacaste la mano, ¿no? Te ofreció la mano y le hiciste así”, dijo la modelo mostrando el gesto de apartarse. Maxi solo asintió.

Al volver al tema de la charla pendiente con el futbolista de Galatasaray, Grego Rossello sugirió en tono de broma: “La charla va a ser en Andá Pa’ Allá hoy a la noche”. Maxi siguió el juego: “Puede ser, puede ser que la charla la podemos hacer en el evento que hiciste vos, en Párense de Manos. Claro, pues ahí se puede hacer. Una buena charla”.

Maxi López volvió al país luego de pasar semanas en Suiza con su pareja y sus dos hijos 8(Video: LAM-América TV)

Tan solo unas horas atrás, el exdelantero del Barcelona llegó al país luego de pasar tiempo en Suiza junto a Daniela Christiansson, su pareja, y sus dos hijos, Elle y el bebé recién nacido Lando. Consultado acerca de la llegada de sus afectos, Maxi fue contundente: “Mi familia vendrá cuando el gordo reciba las vacunas. Recibió las primeras, ahora necesita los refuerzos”. Enfatizó que la mudanza se ajusta a la autorización médica para su hijo menor, Lando, que nació el 31 de diciembre en Ginebra, Suiza.

Confirmó, además, que ya eligió una casa en Argentina. “La están adaptando porque hay que hacer algunas cositas, pero ya está”, relató, evidenciando la organización y la importancia que otorga a la comodidad y salud de sus hijos en este proceso. Respecto a la adaptación familiar, subrayó: “Hay que hacer las cosas bien”.

Frente a preguntas sobre temas personales o familiares, López fue claro: “No hablemos de los chicos, (por sus hijos con Wanda Nara) no tiene nada que ver. Son chicos chiquititos”, expresó en referencia a Valentino, Constantino y Benedicto, marcando su preferencia por separar la privacidad de su familia del debate público.

Antes de concluir la entrevista, le preguntaron si estaba al tanto que Wanda habría dejado entrever que se podría volver a casar con Martín Migueles, y luego por los rumores de distanciamiento entre Evangelina Anderson y el otro participante de Masterchef, Ian Lucas. “Estaba en Suiza, no me enteré de nada”, dijo y evitó dar su opinión. Sobre la posibilidad de que Mauro Icardi se incorpore a River Plate, eligió dejar las cuestiones personales de lado y resaltar su fanatismo por el club: “Mientras haga goles en River, que venga el que quiera”.

Maxi LópezMauro IcardiWanda Nara

