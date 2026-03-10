Maxi López volvió a la Argentina: la sorprendente frase sobre Mauro Icardi

Maxi López llegó al país y lo consultaron por Mauro Icardi (Video: LAM. América)

El futbolista y empresario Maxi López manifestó su entusiasmo por su reciente llegada a Argentina y su incorporación a un proyecto de streaming deportivo. Este retorno marca el inicio de una etapa diferente en su carrera, centrada en el entretenimiento digital y nuevas experiencias laborales en el país.

El exjugador explicó que está comenzando un ciclo junto a Telefe en el ámbito digital, detallando que es una propuesta deportiva en la que trabajará con amigos y personas conocidas. López también resaltó que su familia se encuentra organizando la mudanza a Argentina, condicionada por el proceso de vacunación de su hijo menor. Prefirió no involucrar a sus hijos en temas mediáticos y evitó pronunciarse sobre rumores personales, insistiendo en el valor de la privacidad familiar.

El exfutbolista destacó que su regreso al país representa un cambio profesional hacia los medios digitales y proyectos de contenido deportivo

“He probado el formato. La experiencia con los chicos de Olga me divirtió mucho, pero ahora apuesto a algo diferente, más deportivo”, señaló López para describir su motivación ante este nuevo desafío.

El cambio hacia el entorno digital resultó estimulante para López, quien subrayó el placer de colaborar con gente del medio. “Voy a trabajar con gente que ya conozco, con amigos, y eso me pone muy feliz”, afirmó en relación a Andá pá allá, el ciclo conducido por Grego Rosello, junto a Claudio “Turco” Husaín, Sarita Sklate y Agus Neta. Sobre su paso por Olga, puntualizó: “Yo estaba contratado para el verano. Hice Mar del Plata, la pasé genial. Ahora me concentro en el stream de Telefe”.

En relación con sus proyectos inmediatos, describió: “Ya hay otro en camino que se va a anunciar en las próximas semanas”, adelantando expectativas para la audiencia.

Consultado acerca de la llegada de su familia, Maxi fue contundente: “Mi familia vendría cuando el gordo reciba las vacunas. Recibió las primeras, ahora necesita los refuerzos”. Enfatizó que la mudanza se ajusta a la autorización médica para su hijo menor, Lando, que nació el 31 de diciembre en Ginebra, Suiza, convirtiéndose en el segundo hijo de López y Daniela Christiansson.

López confirmó que su familia organiza la mudanza a Argentina, supeditada al proceso de vacunación de su hijo menor nacido en Suiza

Confirmó, además, que ya eligió una casa en Argentina. “La están adaptando porque hay que hacer algunas cositas, pero ya está”, relató, evidenciando la organización y la importancia que otorga a la comodidad y salud de sus hijos en este proceso. Respecto a la adaptación familiar, subrayó: “Hay que hacer las cosas bien”, reflejando la prioridad que concede al bienestar y la rutina de sus hijos.

Frente a preguntas sobre temas personales o familiares, López fue claro: “No hablemos de los chicos, (por sus hijos con Wanda Nara) no tiene nada que ver. Son chicos chiquititos”, expresó en referencia a Valentino, Constantino y Benedicto, marcando su preferencia por separar la privacidad de su familia del debate público.

Sobre rumores del espectáculo, respondió con distancia y humor: “Estaba en Suiza, no me enteré de nada”, dijo al referirse a la relación que habría tenido Ian Lucas y Evangelina Anderson, y el distanciamiento posterior sumado al enojo del influencer con su compañera de Materchef.

Maxi López y de Ian Lucas, ante rumores del espectáculo y consultas por celebridades, López mostró su postura de distancia y humor, enfocando su vida en el streaming deportivo

Al escuchar el comentario sobre la posible boda de Wanda Nara, reaccionó sorprendido: “Ay, qué lindo. ¿En serio?”, respondió con una sonrisa. Respecto a su relación con la empresaria, aclaró: “Hablamos anteayer, que estaba en San Siro por el partido del derby de Milán, pero de casarse no me dijo nada. Me lo están diciendo ustedes”, remarcó.

Sobre la posibilidad de que Mauro Icardi se incorpore a River Plate, eligió dejar las cuestiones personales de lado y resaltar su fanatismo por el club: “Mientras haga goles en River, que venga el que quiera”.

López expresó su apoyo a cualquier refuerzo que contribuya con goles al equipo de River Plate en la próxima temporada

A modo de balance, el exfutbolista transmitió confianza en sí mismo y alegría por su regreso, encarando con energía cada reto que le plantea la vida en Argentina y mostrando optimismo ante las posibilidades del streaming deportivo.