Paula Chaves, muy dura con con Zaira Nara por sus indirectas: “No me fumo más la carcajadita”

La modelo se cansó de ser nombrada por su examiga y compartió su enojo en las redes

El distanciamiento entre Paula Chaves y Zaira Nara volvió a estar en boca de todos, luego de que la conductora rompiera el silencio y realizara un contundente descargo en sus redes sociales. El disparador, una vez más, fue una indirecta de la modelo sobre el presunto romance entre Facundo Pieres y Chechu Bonelli, que revivió viejas tensiones y puso a ambas figuras en el centro de la escena mediática. Harta de que la señalen cada vez que surge el tema, Paula decidió tomar la iniciativa y aclarar los motivos de su reacción, incluso llegando a compartir parte de la conversación privada que mantuvo con su examiga, para terminar de una vez con las especulaciones.

Cansada de los rumores, Chaves recurrió a su cuenta de X para expresarse con contundencia y compartir incluso una conversación privada con Zaira. “Por Dios ¡Basta! Dejen de nombrarme y de una vez por todas entiendan que no fue por eso nuestro distanciamiento”, publicó Paula, aludiendo a las noticias que la involucran cada vez que surge un tema relacionado con la modelo y el entorno de Pieres. Acto seguido, la conductora reveló el pedido que le hizo a la hermana de Wanda Nara: “Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas”.

En el mismo hilo, Paula fue aún más explícita y apuntó a la raíz de su distanciamiento: “Entiendo que es más fácil creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine”. Así, Chaves desmintió que el quiebre de su relación con Zaira tenga que ver con terceros en discordia o historias amorosas del pasado, y puso el foco en las diferencias personales que, según ella, hicieron imposible continuar con el vínculo.

Paula se expresó con dos contundentes posteos en su cuenta de X (X)

La conductora, que actualmente brilla en streaming y televisión, insistió en la necesidad de dejar atrás el tema y no ser más parte del juego mediático. “No hago nunca esto de mostrar, pero de verdad basta, estoy harta de que me pregunten hace años por lo mismo”, escribió, visiblemente agotada por el tema. Y agregó: “No me fumo más la carcajadita de si yo di el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y que no fue nada para mí”. La frase, que hace referencia a la vez en que Paula había “aprobado” públicamente una relación, fue leída como un límite rotundo a la especulación y el recorte de sus propias palabras.

Más adelante, Chaves profundizó sobre el final de su amistad con Zaira: “Una amistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes”. Para reforzar su postura, compartió una captura de pantalla de un chat privado que tuvo con Nara: “Habíamos logrado salir del medio y ahora de nuevo nos esperan ahí a la salida de Olga, más que nada por Pepe y por mí también que es una fiaca, estamos regalados ahí”. El mensaje, dirigido a Zaira, continuaba: “Nadie me había nombrado en esto, en ningún lado, y me mandan tu recorte de que fuiste vos la que me nombraste. Por favor, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio. Besos a todos”.

La respuesta de Zaira llegó en forma de un audio de más de dos minutos, del que solo trascendió la desgrabación parcial. “Hola, Pau, ¿cómo andás? Por acá todo bien. Bueno, primero, gracias por mandarme un mensaje. Me parece que está bueno y desactiva un montón y no sé qué…”, fueron algunas de las palabras que se pudo apreciar en la captura de pantalla.

El mensaje que le envió Chaves a Nara luego de haber sido nombrada por ella (X)

Cabe recordar que los dichos de Zaira surgieron en Puro Show (El Trece), cuando fue consultada por su relación con Pieres y Bonelli. “Sí, sabía. Bueno, la verdad que tengo mucho cariño con Facu, con su familia. Es una persona que fue y va a ser siempre muy importante en mi vida y la verdad que a Chechu también la aprecio mucho. Y sí, estoy, estoy al tanto de todo”. Al ser consultada sobre si alguno de los protagonistas le había contado directamente, se mantuvo reservada: “Prefiero esas cosas guardarlas en la intimidad, porque muchas veces los terceros terminan diciendo cosas que ni los protagonistas contaron. Así que no tengo nada para decir”.

Sobre el supuesto pedido de permiso de Chechu para iniciar la relación, Nara se mantuvo firme: “No, hay cosas que a mí no me interesa exponer”. Cuando surgió la comparación con Chaves y la famosa “aprobación”, la modelo, entre carcajadas , comentó: “Conmigo el visto malo. No, es mentira”.

Zaira Nara lanzó un filoso comentario al hablar de la relación de su expareja y apuntó contra Paula Chaves (Puro Show- El Trece)

Así, la tensión entre Paula y Zaira vuelve a quedar a la vista, con una amistad rota por motivos personales y no, como muchos creían, por la aparición de un tercero. El ida y vuelta mediático y privado muestra que, a veces, las diferencias profundas pesan más que cualquier rumor, y que el cariño del pasado no siempre es suficiente para sostener un vínculo cuando los caminos se bifurcan.